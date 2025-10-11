Vụ kiện tranh chấp xảy ra giữa Nguyễn Bình Phương – vợ cố diễn viên Đức Tiến và mẹ của nam nghệ sĩ quá cố thời gian qua thu hút sự quan tâm của công chúng. Mới đây, Bình Phương đã chính thức thông báo trên trang cá nhân rằng phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 13/10 đã bị tạm hoãn.

Trên trang cá nhân, bà xã Đức Tiến viết: "Bình Phương xin thông báo bên bà nội Mèo làm đơn xin tạm hoãn ngày xét xử 13/10. Vì vậy, ngày ra tòa sẽ được dời sang ngày khác". Thông tin này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng, bởi vụ việc giữa hai bên đã kéo dài suốt nhiều tháng qua nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Sau khi diễn viên Đức Tiến qua đời vào tháng 5/2024 tại Mỹ, giữa vợ và mẹ ruột của anh phát sinh mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tài sản. Mặc dù cả hai từng nhiều lần chia sẻ mong muốn giải quyết êm đẹp, song bất đồng quan điểm khiến sự việc ngày càng trở nên phức tạp.

Bình Phương - vợ cố diễn viên Đức Tiến thông báo phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào ngày 13/10 sẽ tạm hoãn

Cô cho biết mẹ chồng đã xin tạm hoãn và sẽ được dời sang một ngày khác

Theo nội dung đơn khởi kiện, Hoa hậu Nguyễn Bình Phương cho biết cố diễn viên Đức Tiến đã để lại bản di chúc lập tại Mỹ, trong đó nêu rõ cô là người được quyền sở hữu nhà đất tại Việt Nam. Ngoài ra, mẹ của cố diễn viên cũng được chỉ định nhận phần thừa kế trị giá hơn 666 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay gia đình cố diễn viên vẫn chưa tiến hành phân chia tài sản theo nội dung di chúc.

Ở chiều ngược lại, mẹ cố diễn viên Đức Tiến đã gửi đơn phản tố, đề nghị tòa án không công nhận hiệu lực của bản di chúc lập ngày 9/8/2023 tại Mỹ. Bà cho rằng căn nhà tại phường Linh Đông (TP Thủ Đức, TP.HCM) là tài sản chung giữa bà và con trai, vì vậy bà có quyền thừa kế 50% giá trị căn nhà.

Theo trình bày của mẹ cố diễn viên, ngôi nhà được hai mẹ con cùng mua vào năm 2009. Do bà tuổi cao, sức khỏe yếu và không am hiểu pháp luật, nên khi đó để thuận tiện cho việc giao dịch và làm thủ tục, bà đã để Đức Tiến đại diện đứng tên toàn bộ tài sản.

Trước đó, tòa nhiều lần tổ chức hòa giải giữa vợ và mẹ cố diễn viên Đức Tiến nhưng không thành. Tại các buổi làm việc, hai bên công khai kết quả định giá các bất động sản tranh chấp với tổng giá trị hơn 7,2 tỉ đồng.

Vụ lùm xùm vụ kiện tranh chấp tài sản thừa kế của cố nghệ sĩ giữa vợ và mẹ Đức Tiến gây xôn xao mạng xã hội trong suốt thời gian qua

Trong một chương trình, Bình Phương cho biết bị dựng chuyện ở trên mạng là người con dâu kinh khủng, cướp tài sản của mẹ chồng. "Thực ra, tôi và má (mẹ Đức Tiến) cũng có nói chuyện với nhau nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Về phía má, má quan điểm rằng tài sản của anh Đức Tiến cũng là của má thì má giữ, không cần chia cho anh chị em của anh Tiến. Quan điểm của tôi thì mọi thứ phải được chia cho tất cả, vợ con và cả anh em ruột thịt trong nhà.

Về căn nhà ở Thủ Đức, con số 14 tỷ không phải tôi tự đưa ra mà có nhờ bên công ty thẩm định giá rồi. Trong di chúc thì anh Tiến không hề ghi để lại căn nhà đó cho má vì anh đã chia tài sản cho má trước đó rồi. Bản thân anh Tiến cũng đã rao bán căn nhà đó năm 2023 và được sự đồng ý của má rồi nên mới rao bán. Tức là anh Tiến đã lo chu toàn cho má xong rồi mới rao bán nhà", cô cho hay.