Mới đây, vợ cố diễn viên Đức Tiến là hoa hậu Bình Phương đã lên tiếng về những lùm xùm xoay quanh chuyện với mẹ chồng.

Vợ Đức Tiến

Cô nói: "Ở trên mạng, người ta cố tình dựng lên hình ảnh tôi là một đứa con dâu kinh khủng, về cướp nhà cướp đất của mẹ chồng. Điều đó là không đúng.

Họ nói như kiểu tài sản từ trên trời rơi xuống, tôi không làm mà lại đòi hưởng, rồi đuổi mẹ chồng ra đường ở. Họ suy diễn ra rất nhiều câu chuyên, drama trên mạng về tôi. Tôi áp lực vô cùng.

Thực ra, tôi và má (mẹ Đức Tiến) cũng có nói chuyện với nhau nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Về phía má, má quan điểm rằng tài sản của anh Đức Tiến cũng là của má thì má giữ, không cần chia cho anh chị em của anh Tiến. Quan điểm của tôi thì mọi thứ phải được chia cho tất cả, vợ con và cả anh em ruột thịt trong nhà.

Về căn nhà ở Thủ Đức, con số 14 tỷ không phải tôi tự đưa ra mà có nhờ bên công ty thẩm định giá rồi. Trong di chúc thì anh Tiến không hề ghi để lại căn nhà đó cho má vì anh đã chia tài sản cho má trước đó rồi. Bản thân anh Tiến cũng đã rao bán căn nhà đó năm 2023 và được sự đồng ý của má rồi nên mới rao bán. Tức là anh Tiến đã lo chu toàn cho má xong rồi mới rao bán nhà.

Theo luật thì trong tài sản đó sẽ là chia đôi, tôi một nửa, anh Tiến một nửa. Ở một nửa của anh Tiến thì sẽ tiếp tục chia ba phần, một phần cho má, một phần cho tôi và một phần cho bé Mèo. Tức là má chỉ hưởng 1/3 tài sản thôi.

Tuy nhiên, trước khi xét xử sẽ có một ngày hòa giải, tức là tôi sẽ thương lượng cho má hưởng thêm một phần nữa để nhiều hơn cả phần chia theo luật nhưng má không chịu với con số đó. Má muốn hưởng hết toàn bộ tài sản nhà đất ở Việt Nam và một nửa căn nhà ở bên Mỹ".

Trước đó, theo VnEpress đưa tin, hồi đầu tháng 3, hoa hậu Bình Phương kiện mẹ chồng đòi được nhận nhà và đất do chồng để lại ở Thủ Đức và Long An.

Trong đơn kiện, Bình Phương cho rằng, trước khi mất chồng đã để lại di chúc cho cô được sở hữu căn nhà tại phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức, và thửa đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Còn bà Ánh (mẹ chồng) và con gái của vợ chồng Đức Tiến mỗi người được nhận một phần di sản thừa kế với số tiền tương đương 666 triệu đồng. Do đó, Bình Phương khởi kiện ra tòa yêu cầu được nhận những di sản thừa kế này.

Sau khi được tòa thông báo về vụ kiện, mẹ diễn viên Đức Tiến đã có đơn phản tố, yêu cầu tòa tuyên được hưởng 50% giá trị di sản thừa kế đang tranh chấp.

Theo bà Ngọc Ánh, căn nhà tại TP Thủ Đức được bà và con trai mua vào năm 2009. Do bà đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, hơn nữa không am hiểu pháp luật nên đã để một mình Đức Tiến đại diện giao dịch và đứng tên, nhằm thuận tiện cho việc làm thủ tục.

Căn nhà này lúc mua chỉ có một tầng, vách gạch, mái tôn. Về sau mẹ con bà cùng bỏ tiền xây dựng lại thành căn nhà 3 tầng khang trang. Bà cùng con trai và chị gái Đức Tiến ở cho đến nay. Hiện tại, vụ việc vẫn đang diễn ra, gây xôn xao công chúng, dư luận.