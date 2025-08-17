Diễn viên Đức Tiến qua đời vì bị nhồi máu cơ tim tại Mỹ vào tháng 5/2024. Sự ra đi đột ngột của anh khiến không ít người tiếc nuối. Thời gian qua, ồn ào kiện tụng tranh chấp tài sản xảy ra giữa Hoa hậu Bình Phương - vợ Đức Tiến và mẹ chồng đã gây xôn xao mạng xã hội. Vào đầu tháng 3/2025, Bình Phương nộp đơn kiện mẹ chồng để đòi nhận lại nhà đất của Đức Tiến ở TP Thủ Đức và Long An.

Trên sóng livestream, Bình Phương mới đây chia sẻ dự định về việc sẽ mang thai lần thứ 2 trong thời gian tới khi có đủ tài chính. "Phôi hiện đang giữ ở Việt Nam nên mình đang rất suy nghĩ xem. Hành trình 1 mình trải qua có anh Tiến còn cực như vậy nên hiện vẫn đang phân vân. Nếu mà mình ổn định, trả được phần tiền nợ của anh Tiến bên này, xong ổn định tài chính thì sẽ cố gắng", cô cho hay.

Trước đó, Bình Phương và Đức Tiến đã mất 10 năm, trải qua 2 lần thực hiện IVF - thụ tinh ống nghiệm mới có con đầu lòng. Nhóc tỳ hiện hơn 4 tuổi, có tên thân mật là bé Mèo. Nam diễn viên từng chia sẻ về việc thăm khám và chuyển phôi tại Việt Nam: "Lần đầu tiên, Phương chuyển 2 phôi nhưng không đậu thai. Lần thứ 2, Phương tìm hiểu thì được khuyên nên vui cười sau khi chuyển phôi. Lập tức mình mở hài, chuyện cười, rủ các cháu qua nhà chơi… khiến căn phòng luôn rộn tiếng cười".

Tháng 5/2024, cố diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời tại Mỹ do nhồi máu cơ tim.

Tại thời điểm đó, bà xã của cố diễn viên là Hoa hậu Bình Phương đứng ra lo liệu tang lễ cho anh tại Mỹ, còn mẹ ruột của cố diễn viên là bà Nguyễn Ngọc Ánh tổ chức lễ viếng cho con trai ở Việt Nam.

Theo Bình Phương, Đức Tiến đã để lại di chúc cho mình được sở hữu căn nhà tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, và thửa đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tuy nhiên, phía gia đình cố diễn viên chưa thực hiện phân chia tài sản theo di chúc này.