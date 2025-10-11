Loạt chi tiết gây sốc trong phim tài liệu về Victoria Beckham

Victoria Beckham (Ảnh: Netflix)

Phim tài liệu Victoria Beckham hiện đang được phát trực tuyến trên nền tảng Netflix, hé lộ chân dung chân thực về thành viên của nhóm nhạc đình đám Spice Girl, sau này trở thành một "nàng WAG" (vợ, bạn gái của các cầu thủ bóng đá) nổi tiếng hàng đầu và rồi là một bà trùm trong làng thời trang.

Phim gồm 3 tập do Nadia Hallgren đạo diễn, mang đến cho khán giả góc nhìn về những thăng trầm trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của Victoria qua hàng loạt cuộc phỏng vấn thẳng thắn, chân thành cũng như nhiều thông tin, tư liệu đáng chú ý. Mặc dù thường xuất hiện trước truyền thông với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trong phim tài liệu, Victoria Beckham thể hiện khiếu hài hước và sự thoải mái, thẳng thắn khi chia sẻ những giai đoạn khó khăn nhất trong quá khứ, bao gồm cả việc cô phải vật lộn với chứng rối loạn ăn uống và suýt mất hoàn toàn sự nghiệp kinh doanh thời trang.

Hình ảnh thời nhỏ của Victoria Beckham trong bộ phim tài liệu (Ảnh: Netflix)

Một trong những tiết lộ bất ngờ nhất mà bộ phim mang tới đó là Victoria từng trải qua cảm giác bị bắt nạt thời đi học. “Tôi chính là đứa trẻ vụng về và kém nổi bật ở trường”, Victoria tiết lộ ngay từ đầu loạt phim tài liệu, đồng thời nói thêm rằng cô “chắc chắn là một kẻ cô độc” và “bị bắt nạt”. Nơi duy nhất cô tìm thấy sự an ủi là nghệ thuật biểu diễn. "Tôi chẳng hòa nhập chút nào. Nhưng khi bạn lên sân khấu vào khoảnh khắc đó, bạn là một người khác," cô nói. "Và tôi không thực sự muốn là chính mình. Tôi không thích bản thân mình."

Ngay cả khi gia đình đủ khả năng cho Victoria theo học trường sân khấu, những khó khăn trong giao tiếp xã hội của cô vẫn tiếp diễn. "Tôi bắt đầu bị chỉ trích rất nhiều về ngoại hình và cân nặng", Victoria kể. Nhưng khi cô trúng tuyển buổi thử giọng cho nhóm nhạc nữ Spice Girls thì toàn bộ cuộc đời cô dường như thay đổi chỉ sau một đêm.

Hình ảnh nhóm Spice Girls trong phim tài liệu (Ảnh: Netflix)

Cùng với Spice Girls, Victoria với biệt danh Posh Spice đã nổi tiếng trên phạm vi toàn thế giới. Cũng khi ở đỉnh cao vinh quang, Victoria kết hôn với cầu thủ bóng đá hàng đầu nước Anh ở thời điểm đó - David Beckham. Họ là một trong những cặp đôi đẹp nhất, được săn đón nhất, một sự kết hợp vô cùng trong mơ giữa cầu thủ với ca sĩ. Nhưng khi Spice Girls tan rã vào năm 2000, Victoria Beckham có lẽ là một trong những người gặp nhiều xáo trộn trong cuộc sống. "Khi Spice Girls tan rã, mọi chuyện thật quá sức chịu đựng", cô nói trong phim tài liệu. "Như thể phút trước tôi còn đang lan truyền thông điệp về sức mạnh của phụ nữ, rồi phút sau đã trở thành một người vợ trong căn hộ ở Manchester, không có bạn bè, sống xa gia đình. Và tôi thấy sự thay đổi đó thực sự, thực sự khó khăn".

Victoria và David Beckham là cặp đôi nổi tiếng hàng đầu tại nước Anh (Ảnh: Netflix)

Cuộc hôn nhân của David và Victoria Beckham trải qua không ít thăng trầm, sóng gió (Ảnh: Netflix)

Victoria tiết lộ rằng cô "trở nên rất tự ti" trong giai đoạn này của cuộc đời khi bắt đầu phải chịu đựng sự chỉ trích ngày càng tăng từ báo chí. Vẻ ngoài lạnh lùng, hiếm khi cười của nữ ca sĩ trở thành đề tài đàm tiếu yêu thích của báo lá cải. Để phản ứng lại, cô lên chiến lược biến mình trở thành một "nàng WAG" thật nổi bật trong mọi bức hình. “Tôi nhìn những bức ảnh đó và mỉm cười. Nhưng khi nhìn lại và tự hỏi tại sao, thành thật mà nói, tôi cho rằng có một chút gì đó muốn gây sự chú ý”, Victoria thừa nhận trong phim tài liệu.

Victoria chuyển hướng sang thời trang khi chồng cô ký hợp đồng với LA Galaxy vào năm 2007 và gia đình chuyển đến Los Angeles (Mỹ). Nhưng trước khi Victoria có thể khởi động hoàn toàn đế chế thời trang của mình, Spice Girls đã quyết định tái hợp để lưu diễn vào năm 2008. Nói về chuyến lưu diễn, cô chia sẻ: “Thật tuyệt khi được tôn vinh Spice Girls, nhưng chính trong chuyến lưu diễn đó, tôi nhận ra mình không thuộc về sân khấu. Nó từng rất vui, nhưng giờ đây nó không còn là điều tôi yêu thích nữa”.

Khi Victoria khởi nghiệp thương hiệu thời trang mang tên mình, mọi thứ đều bất lợi cho cô. Là một người nổi tiếng bước chân vào lĩnh vực này mà chưa có kinh nghiệm trước đó, việc giành được sự tôn trọng sẽ là một cuộc chiến gian nan.

Victoria Beckham dành nhiều tâm huyết gây dựng thương hiệu thời trang riêng (Ảnh: Getty Images)

Năm 2008, cô ra mắt bộ sưu tập đầu tiên, trình diễn 10 chiếc váy trong một phòng khách sạn. David Beckham thậm chí còn không có mặt - mặc dù anh đã hỗ trợ tài chính cho thương hiệu - vì cô "không muốn người nổi tiếng xuất hiện".

Mặc dù thành công đến chậm, Victoria biết rằng cô đã thành công khi nhìn thấy Madonna mặc một trong những chiếc váy của cô trên tạp chí W và biên tập viên Anna Wintour của tạp chí Vogue cuối cùng đã đến dự một trong những buổi trình diễn vào năm 2011. Tuy nhiên cũng có thời điểm thương hiệu đối diện với rất nhiều khó khăn, thua lỗ lớn tới hàng chục triệu USD khiến Victoria rơi vào sự khủng hoảng, tuyệt vọng.

Victoria Beckham trong quá trình chuẩn bị cho Tuần lễ Thời trang Paris (Ảnh: Netflix)

Victoria còn vô cùng thẳng thắn khi kể về cuộc đấu tranh suốt đời với chứng rối loạn ăn uống. Tình trạng này trở nên tồi tệ hơn sau khi cô sinh Brooklyn vào năm 1999. Và cách mà Victoria lựa chọn để kiểm soát cân nặng được chính cô nhận định là cực kỳ không lành mạnh.

Khi trải qua rất nhiều thăng trầm, Victoria kết luận trong phim tài liệu: “Thành công - tôi cảm thấy rất tuyệt, không nói dối đâu. Tôi tự hào và không ngại nói rằng mình đầy tham vọng và vẫn còn nhiều điều muốn làm. Tôi sẽ không dừng lại đâu”.