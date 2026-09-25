Điện ảnh Hàn Quốc đón Tết Trung thu với những tác phẩm đặc sắc

Ảnh: HIVE MEDIA CORP

Từ những bộ phim quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu, các dự án làm lại từ Hollywood cho đến những tác phẩm từng gây tiếng vang tại các liên hoan phim quốc tế, khán giả xứ kim chi đang có nhiều lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ.

The Intern: Cuộc đối thoại giữa 2 thế hệ

Một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý là The Intern, phiên bản Hàn Quốc của bộ phim Hollywood cùng tên từng thành công vang dội vào vào năm 2015. Phim xoay quanh Seon-woo (Han So-hee), một nữ giám đốc điều hành ngoài 30 tuổi đã xây dựng được công ty thời trang thành công nhưng lại gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống cá nhân. Mọi thứ dần thay đổi khi cô tuyển Ki-ho, một thực tập sinh lớn tuổi do Choi Min-sik đảm nhận.

Phiên bản Hollywood của The Intern từng tạo nên hiệu ứng đặc biệt tại Hàn Quốc. Bộ phim được nhiều khán giả xem như câu chuyện về khoảng cách thế hệ, cách ứng xử nơi công sở. Với phiên bản mới, câu chuyện được chuyển về Seoul và bổ sung nhiều yếu tố phù hợp với văn hóa Hàn Quốc. Choi Min-sik thừa nhận ông chịu không ít áp lực khi đảm nhận nhân vật từng gắn liền với Robert De Niro. Tuy nhiên, nam diễn viên lựa chọn cách xây dựng Ki-ho gần gũi hơn với hình ảnh một người đàn ông Hàn Quốc từng trải, điềm đạm và ấm áp.

Choi Min-sik và Han So-hee trong phim The Intern (Ảnh: WARNER BROS. KOREA)

Một trong những chi tiết thể hiện rõ màu sắc bản địa là khi Ki-ho chứng kiến Seon-woo đánh mất niềm tin vào chính mình. Trước đó, ông luôn giữ cách nói chuyện trang trọng với nữ cấp trên trẻ tuổi. Nhưng trong thời điểm Seon-woo cần một lời động viên nhất, Ki-ho tạm gác những quy tắc về thứ bậc và bắt đầu lời khuyên bằng câu: "Nếu cô là con gái tôi...". Chi tiết nhỏ nhưng giàu cảm xúc này cho thấy cách ê-kíp chuyển thể câu chuyện phương Tây sang bối cảnh Hàn Quốc mà vẫn giữ được tinh thần về tình bạn giữa hai thế hệ.

Đạo diễn Kim Do-young, từng được biết đến qua Kim Ji Young, Born 1982 và bộ phim tình cảm Once We Were Us, tiếp tục khai thác những mối quan hệ đời thường trong tác phẩm mới. Bà đặt tình bạn giữa Seon-woo và Ki-ho vào trung tâm câu chuyện. Tuy vậy, cách xây dựng nhân vật Seon-woo vẫn để lại một số tiếc nuối khi nhân vật này đôi lúc trở thành phông nền để làm nổi bật kinh nghiệm sống và sự ấm áp của Ki-ho.

"The Assassin(s)": Sự trở lại của dòng phim lịch sử

Đạo diễn Hur Jin-ho tái hiện vụ ám sát Đệ nhất phu nhân Yuk Young-soo năm 1974, nhưng không giới hạn bộ phim trong những ghi chép lịch sử đã quen thuộc. Tác phẩm đặt ra giả thuyết rằng viên đạn khiến bà Yuk thiệt mạng có thể không xuất phát từ Moon Se-gwang, người đàn ông gốc Hàn sống tại Nhật Bản được xác định là thủ phạm trong vụ án.

Lee Min-ho vào vai 1 phóng viên điều tra (Ảnh: HIVE MEDIA CORP)

Park Hae-il và Lee Min-ho vào vai hai phóng viên điều tra quyết tìm ra chân tướng vụ việc, Yoo Hae-jin đảm nhận vai một thám tử. Việc kết hợp yếu tố điều tra với một sự kiện lịch sử có thật giúp bộ phim tạo nên không khí căng thẳng và bí ẩn. The Assassin(s) cũng đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của dòng phim cổ trang và lịch sử tại phòng vé dịp tết Trung thu. Trước đại dịch, đây từng là thể loại có sức hút rất lớn với khán giả Hàn Quốc. Những tác phẩm như The Face Reader, The Age of Shadows, The Fortress hay The Great Battle đều từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong mùa phim lễ hội. Việc khai thác những góc khuất của lịch sử hiện đại cũng khiến The Assassin(s) gợi liên tưởng đến một số dự án khác của Hive Media Corp, trong đó có bom tấn 12.12: The Day và loạt phim Made in Korea.

Tazza: The Song of Beelzebub: Khi thành công trở thành phép thử của tình bạn

Phần phim mới do Choi Kook-hee đạo diễn có nhiều khác biệt so với ba tác phẩm trước trong loạt Tazza. Thay vì sử dụng hwatu - bộ bài truyền thống của Hàn Quốc thường xuất hiện trong trò Go-stop - bộ phim chuyển trọng tâm sang poker.

Byun Yo-han tiếp tục cho thấy khả năng diễn xuất trong Tazza: The Song of Beelzebub (Ảnh: CJ ENM)

Câu chuyện theo chân Jang Tae-young (Byun Yo-han), và Park Tae-young (Roh Jae-won). Hai người từng là bạn thân từ thời đi học và cùng nhau xây dựng một sòng bạc trực tuyến. Tuy nhiên, thành công dần kéo theo lòng ghen tị, sự phản bội và những mâu thuẫn khiến tình bạn lâu năm đứng trước nguy cơ tan vỡ. Do hiểu quá rõ suy nghĩ của nhau, những ván poker giữa hai nhân vật không chỉ còn là cuộc đấu bài mà trở thành một trận chiến tâm lý. Mỗi nước đi đều phản ánh sự nghi ngờ, mặc cảm và cạnh tranh âm ỉ giữa hai người bạn.

Byun Yo-han cho biết anh muốn khắc họa cảm giác ghen tị và tự ti mà một người có thể dành cho người bạn từng đồng hành từ thời đi học, đồng thời cho thấy những cảm xúc ấy có thể từng bước đẩy hai người ra xa nhau như thế nào.

Possible Love: Chiêm nghiệm của Lee Chang-dong về tình yêu và bất ổn xã hội

Một điểm nhấn khác trong mùa phim năm nay là "Possible Love", tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lee Chang-dong sau tám năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Bộ phim đã tạo tiếng vang khi giành giải thưởng lớn của Ban giám khảo tại Liên hoan phim quốc tế Venice.

Đạo diễn Lee Chang-dong (Ảnh: Netflix)

Possible Love quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Cho Yeo-jeong và Zo In-sung. Câu chuyện xoay quanh hai cặp vợ chồng có hoàn cảnh kinh tế, xã hội khác nhau. Sul Kyung-gu và Jeon Do-yeon vào vai một cặp vợ chồng đang thất nghiệp, Cho Yeo-jeong và Zo In-sung hóa thân thành một cặp đôi làm việc trong lĩnh vực phim tài liệu. Khi hai thế giới tưởng như hoàn toàn khác biệt va vào nhau, bộ phim mở ra những câu hỏi về công việc, gia đình, địa vị xã hội và khả năng con người tiếp tục yêu thương trong một thời đại đầy bất ổn.

Trước khi phát hành trên Netflix, Possible Love sẽ ra rạp trong thời gian ngắn nhằm đáp ứng điều kiện tham dự hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscar 2027. Dịp này, Netflix cũng giới thiệu lại sáu bộ phim trước đó của Lee Chang-dong, từ Green Fish đến Burning, giúp khán giả có cơ hội nhìn lại hành trình sáng tác kéo dài nhiều thập kỷ của bậc thầy điện ảnh Hàn Quốc.

My Father's Table: Câu chuyện chữa lành từ gian bếp gia đình

Chuyển thể từ webtoon của Gorita Studio, My Father's Table kể về một người đàn ông gia trưởng, khó tính, đã dành phần lớn cuộc đời để chê bai những món ăn do vợ nấu. Khi bước vào tuổi xế chiều, ông lần đầu bắt đầu học cách vào bếp. Những tình huống hài hước trong quá trình nấu ăn dần mở ra các ký ức về tuổi trẻ của hai vợ chồng. Đó là những kỷ niệm từng bị che lấp sau nhiều năm họ dành toàn bộ thời gian và tâm sức để nuôi dạy con cái. Qua câu chuyện tưởng chừng đơn giản về những bữa ăn gia đình, bộ phim khai thác sự thay đổi trong quan hệ vợ chồng và những tình cảm thường bị bỏ quên trong cuộc sống thường nhật.

Một cảnh trong phim My Father's Table (Ảnh: LEZHIN SNACK)

Trước đại dịch Covid, ba ngày nghỉ tết Trung thu có thể thu hút khoảng 4 triệu lượt khán giả đến rạp. Sau giai đoạn sụt giảm mạnh, thị trường đang từng bước phục hồi. Năm 2024, lượng người xem trong kỳ nghỉ này đã tăng lên khoảng 2,8 triệu lượt, riêng I, the Executioner chiếm khoảng 2,35 triệu vé. Điều này cho thấy thị trường vẫn có khả năng tạo ra những bộ phim thắng lớn trong mùa lễ, nhưng khoảng cách giữa các tác phẩm thành công và những bộ phim không tìm được khán giả cũng có thể rất rõ rệt.

Năm nay, tình hình càng trở nên đặc biệt khi nhiều nhà phát hành Hàn Quốc từng lựa chọn tránh đối đầu trực tiếp với các bom tấn nước ngoài trong mùa hè. Hệ quả là một lượng lớn phim nội địa được dồn vào kỳ nghỉ Trung thu, khiến cuộc cạnh tranh giữa chính các tác phẩm Hàn Quốc trở nên quyết liệt hơn.