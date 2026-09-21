Phim Hàn là giấc mơ của mọi dân văn phòng: Nam chính bật sếp tanh tách, xứng đáng top 1 rating

Màn ảnh Hàn Quốc đang có một bộ phim rất đáng xem mang tên The Ordinary Jackpot (Trúng Số Độc Đắc Vẫn Phải Đi Làm). Chỉ sau những tập đầu tiên, tác phẩm đã ghi nhận những tín hiệu tích cực cả về rating lẫn phản hồi từ khán giả.

Cụ thể, The Ordinary Jackpot chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về rating, từ 3.945% ở tập 1 lên 5.199% ở tập 2, qua đó dẫn đầu khung giờ phát sóng. Không chỉ rating, lượng khán giả theo dõi phim qua truyền hình cũng tăng đáng kể, từ 883 nghìn người ở tập đầu tiên lên 1,278 triệu người ở tập tiếp theo, tương đương mức tăng gần 45%.

The Ordinary Jackpot có sự tăng trưởng đáng kể sau 2 tập đầu.

Đáng chú ý, phim lên sóng trong khung đầu tuần, vốn thường khó tạo ra những mức rating truyền hình cao như các tác phẩm phát sóng vào cuối tuần. Chính vì vậy, những sự tăng trưởng mà The Ordinary Jackpot đạt được càng cho thấy tín hiệu tích cực, đồng thời khiến khán giả kỳ vọng phim có thể tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới.

The Ordinary Jackpot kể câu chuyện về Gong Eun Tae, một trưởng nhóm kinh doanh chăm chỉ nhưng lại chịu cảnh "trên đe dưới búa" tại Hongseong International. Cuộc sống của anh bất ngờ thay đổi sau khi trúng giải độc đắc. Tuy nhiên, số tiền thưởng 1,3 tỷ won dù rất lớn vẫn chưa đủ để Gong Eun Tae có thể hoàn toàn nghỉ việc và sống thoải mái trong phần đời còn lại.

Thay vì lập tức nộp đơn nghỉ việc như nhiều người vẫn tưởng tượng khi trúng số, Gong Eun Tae quyết định tiếp tục cuộc sống công sở. Khác biệt nằm ở chỗ anh giờ đây đã có khoản tiền khổng lồ làm "bảo hiểm tinh thần", nhờ vậy không còn phải nhẫn nhịn mọi chuyện chỉ vì lo sợ mất việc.

Trong những diễn biến mới nhất, Gong Eun Tae lần đầu tiên dằn mặt những cấp dưới không phục tùng, đồng thời dám bật lại cấp trên, thẳng thắn lên tiếng trước những bất công mà trước đây anh từng chịu đựng đến mức chai lì cảm xúc. Thế nhưng cũng chính sự thay đổi này lại giúp anh chốt được một dự án tốt cho đội của mình, sau đó vui vẻ liên hoan cùng các đồng nghiệp.

Gong Eun Tae lần đầu dằn mặt những cấp dưới thiếu tôn trọng mình.

Khán giả nói đùa rằng từ ngày trở thành "đại gia ngầm", Gong Eun Tae đi làm mà "cột sống cũng tự thẳng", gặp chuyện bất công là sẵn sàng bật sếp tanh tách. Đây cũng được xem như giấc mơ của vô số dân văn phòng, những người từng ít nhất một lần muốn thẳng thắn phản kháng nhưng vẫn phải nhẫn nhịn vì cơm áo.

Không chỉ mang đến cảm giác sảng khoái, The Ordinary Jackpot còn ghi điểm nhờ tái hiện khá chân thực thế giới công sở với những vấn đề và con người rất đời. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố hài hước, câu chuyện gần gũi cùng diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như Lee Jun Hyuk, Seo Hyeon Woo và Oh Dae Hwan đang giúp bộ phim ngày càng chiếm được nhiều tình cảm từ khán giả.

Nguồn: Soompi