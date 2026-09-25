Sự kiện hot nhất đêm Trung thu: Lâm Duẫn diện váy Việt so đọ Na Trát, 1 Chị Đẹp hở cả mảng lưng trần gây ngộp thở

Chiều 25/9, Đêm hội BAZAAR diễn ra tại Vũ Hán (Trung Quốc), quy tụ dàn nam thần - mỹ nữ đình đám của showbiz Hoa ngữ như Bạch Lộc, Cổ Lực Na Trát, Lâm Duẫn, Vương Tinh Việt, Hà Dữ... Sự xuất hiện của dàn sao nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là màn "đọ sắc" trên thảm đỏ của các mỹ nhân khi ai cũng lên đồ cầu kỳ, khiến không khí sự kiện càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Giữa dàn mỹ nhân đình đám, màn đổ bộ thảm đỏ của Lâm Duẫn đặc biệt thu hút sự chú ý. Nữ diễn viên khoác lên mình thiết kế của NTK Nguyễn Tiến Truyển, và gây ấn tượng mạnh với sắc đỏ rực rỡ cùng những đường cắt may tinh tế, tạo hiệu ứng thị giác như một đôi cánh lửa đang bùng cháy phía sau. Vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ của Lâm Duẫn khiến netizen xứ Trung liên tưởng đến hình ảnh "ngọn lửa rực cháy" hay "phượng hoàng tái sinh từ tro tàn".
Không hề lép vế trước Lâm Duẫn, Cổ Lực Na Trát cũng khiến thảm đỏ bừng sáng với màn xuất hiện mang sắc thái hoàn toàn đối lập. Mỹ nhân Tân Cương diện bộ váy satin ren trắng tinh tế, tôn lên vóc dáng thanh thoát cùng thần thái kiêu kỳ. Những đường ren mềm mại kết hợp chất liệu satin óng ánh khiến cô tựa như một nữ thần bước ra từ thế giới cổ tích. Nếu Lâm Duẫn rực rỡ, quyền lực như ngọn lửa, Cổ Lực Na Trát lại mang vẻ đẹp trong trẻo, sang trọng và đầy mê hoặc, tạo nên khoảnh khắc so đọ visual khó phân định trên thảm đỏ.
Lâm Duẫn diện váy của NTK Việt đi thảm đỏ Đêm hội BAZAAR.
Visual cam thường 10 điểm không có nhưng của Cổ Lực Na Trát