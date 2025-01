Vào ngày 22/1 vừa qua, Công chúa Beatrice đã đón chào con gái thứ hai, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, tại Bệnh viện Chelsea và Westminster ở London (Anh). Bé Athena chào đời sớm vài tuần với cân nặng 1,95 kg. Tên đệm Elizabeth của cô bé được xem như một lời tri ân tới bà cố, cố Nữ vương Elizabeth II. Đáng chú ý, chị gái của Athena, con gái đầu lòng của Công chúa Beatrice, cũng có tên đệm là Elizabeth - Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

Vương tử Harry, anh họ của Công chúa Beatrice, cũng đã bày tỏ lòng kính trọng đối với bà của mình bằng cách đặt tên con gái thứ hai là Lilibet “Lili” Diana. Lilibet là biệt danh thân mật mà Hoàng gia dùng để gọi Nữ vương Elizabeth II. Tên đệm Diana của Lilibet là để tưởng nhớ "người bà quá cố kính yêu" của cô bé, theo thông báo của vợ chồng Công tước xứ Sussex khi công bố sự ra đời của con gái.

Biệt danh Lilibet bắt nguồn từ khi Nữ vương Elizabeth II lên hai tuổi và gặp khó khăn trong việc phát âm tên đầy đủ của mình. Cha của bà, khi đó là Công tước xứ York, bắt đầu gọi con gái lớn của mình là Lilibet và tiếp tục sử dụng biệt danh này ngay cả sau khi ông trở thành Vua. Sau này, Vương tế Philip cũng dùng biệt danh này, bên cạnh một biệt danh khác là "cabbage" dành cho vợ mình.

Mối quan hệ thân thiết giữa Công chúa Beatrice và Nữ vương Elizabeth II đã được thể hiện rõ ràng qua nhiều năm. Công chúa Beatrice từng chia sẻ rằng mẹ cô, bà Sarah Ferguson, và bà nội chính là hình mẫu lý tưởng của cô: "Tôi có hai hình mẫu, mẹ tôi và bà tôi. Họ đều là những người phụ nữ đáng nể. Tôi nghĩ việc có hình mẫu nữ là vô cùng quan trọng và tôi rất may mắn khi có quan hệ ruột thịt với hai người phụ nữ phi thường này".

Tuy nhiên, theo cuốn tiểu sử mới của Robert Hardman, Charles III: New King, New Court. The Inside Story, việc Harry chọn tên Lilibet cho con gái đã khiến Nữ vương Elizabeth II nổi giận. Một nhân viên cho biết Nữ vương "tức giận hơn bao giờ hết" sau khi nhận được tin này. Vợ chồng Harry và Meghan Markle khẳng định đã xin phép Nữ vương Elizabeth II trước khi sử dụng biệt danh này. Họ cho biết sẽ không dùng cái tên này nếu Nữ vương không ủng hộ. Người phát ngôn của họ cho biết: "Công tước đã nói chuyện với gia đình trước khi thông báo - trên thực tế, bà của anh ấy là thành viên đầu tiên trong gia đình mà anh ấy gọi. Trong cuộc trò chuyện đó, anh ấy đã chia sẻ hy vọng được đặt tên con gái mình là Lilibet để vinh danh bà. Nếu bà không ủng hộ, họ sẽ không sử dụng cái tên này".

Cung điện Buckingham thông báo Công chúa Beatrice hiện đã ở nhà với chồng Edoardo Mapelli Mozzi cùng các con Wolfie và Sienna. Vua Charles III và Vương hậu Camilla cũng đã được thông báo và rất vui mừng trước tin này. Thông báo của Cung điện Buckingham viết: "Điện hạ Công chúa Beatrice và ông Edoardo Mapelli Mozzi vui mừng thông báo về sự ra đời an toàn của con gái họ, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, sinh vào thứ Tư, ngày 22 tháng 1 lúc 12h57 chiều, tại Bệnh viện Chelsea và Westminster, London. Em bé chào đời với cân nặng 1,8 kg. Quốc vương và Vương hậu cùng các thành viên khác của Hoàng gia đều đã được thông báo và rất vui mừng với tin này".

Theo Hello!