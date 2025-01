Theo chuyên gia Katie Nicholl phát biểu trên chương trình Royal Exclusive của tờ The Sun, kế hoạch “tinh giản chế độ quân chủ” của Vua Charles có thể sẽ phải xem xét lại.

Phóng viên hoàng gia của tạp chí Vanity Fair giải thích: “Chúng ta không còn Harry và Meghan ở đây, những người lẽ ra sẽ đảm nhiệm rất nhiều công việc. Công tước xứ York đã bị tẩy chay và tước bỏ các nhiệm vụ hoàng gia. Chúng ta có Công chúa Anne, người sắp bước sang tuổi 75 nhưng vẫn thực hiện hàng trăm nhiệm vụ mỗi năm. Chúng ta có vợ chồng Công tước và Nữ công tước xứ Edinburgh. Chúng ta có vợ chồng Công tước và Nữ công tước xứ Wales, nhưng Nữ công tước xứ Wales đã trải qua hành trình sức khỏe của riêng mình, khối lượng công việc của cô ấy đã bị giảm bớt trong năm qua. Vì vậy, phải có một kế hoạch B. Chúng ta có thể phải xem xét một điều gì đó khác biệt. Tôi nghĩ rằng toàn bộ ý tưởng của nhà vua về một chế độ quân chủ tinh gọn là điều đang phải được xem xét lại vì hoàn cảnh trong hoàng gia”.

Katie Nicholl cho rằng Công chúa Beatrice (36 tuổi) và Công chúa Eugenie (34 tuổi) có thể sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn trong Hoàng gia. Hai con gái của Vương tử Andrew và Sarah, Nữ công tước xứ York, hiện không được coi là thành viên hoàng gia làm việc và không nhận được tài trợ công cho an ninh của họ. Chuyên gia hoàng gia tiếp tục: “Khi nhìn vào Công chúa Beatrice và Eugenie, họ đã được khuyến khích rất nhiều để sống cuộc sống độc lập với hoàng gia, tự kiếm sống, không phụ thuộc vào an ninh do người đóng thuế tài trợ, không trở thành gánh nặng cho ngân sách công. Vì vậy, đó sẽ là một bước đi theo hướng khác. Tôi nghĩ rằng khả năng này đang được xem xét. Ý tôi là, Công chúa Beatrice đã có mặt vào ngày Giáng sinh, đó là một sự hiện diện rất rõ ràng của cô ấy. Họ đang chào đón cô ấy trở lại hoàng gia. Tôi biết rằng cả Công chúa Beatrice và Eugenie đều muốn thực hiện một số công việc hoàng gia bên cạnh công việc và cuộc sống gia đình của họ”.

Công chúa Beatrice, người đang mang thai đứa con thứ hai với chồng Edoardo Mapelli Mozzi (40 tuổi), theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ban đầu làm nhà phân tích tại một công ty quản lý tài sản trước khi trở thành Phó Chủ tịch Hợp tác Chiến lược tại công ty phần mềm Afiniti. Trong khi đó, Công chúa Eugenie chuyển đến New York để làm việc cho công ty đấu giá trực tuyến Paddle8 với tư cách là quản lý đấu giá phúc lợi vào năm 2013. Vào tháng 7 năm 2015, cô trở lại London để làm việc cho phòng trưng bày nghệ thuật Hauser & Wirth, với tư cách là phó giám đốc, và hai năm sau đó được bổ nhiệm làm giám đốc của công ty.

Qua nhiều năm, các cháu gái của Nữ vương thường nói về mối quan hệ đáng kinh ngạc của họ và trước đây đã tự mô tả mình là "điểm tựa của nhau". Công chúa Beatrice là con đầu lòng của Công tước và Nữ công tước xứ York - Vương tử Andrew và Sarah Ferguson - sinh ngày 8 tháng 8 năm 1988. Nữ công tước đã sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Portland ở London và tên đầy đủ của Beatrice được công bố là Beatrice Elizabeth Mary gần hai tuần sau đó. Cặp đôi - người đã ly hôn vào năm 1996 - sau đó chào đón Công chúa Eugenie, tên đầy đủ là Eugenie Victoria Helena, vào ngày 23 tháng 3 năm 1990. Do mối quan hệ thân thiết của họ, không có gì ngạc nhiên khi vào năm 2018, khi Eugenie đến Lâu đài Windsor cho đám cưới hoàng gia của mình, phù dâu Beatrice của cô đã kiên định ở bên cạnh. Khi được TLC hỏi về phù dâu của mình, Công chúa Eugenie nói: "Tôi không thể nghĩ đến ai khác mà tôi muốn ở bên cạnh ngoài chị ấy". Công chúa Eugenie và Jack Brooksbank là cha mẹ của hai cậu con trai nhỏ, August và Ernest.

Người dẫn chương trình Bronte Coy chỉ ra rằng mọi thứ đã “thay đổi rất nhiều đối với Hoàng gia trong những năm gần đây” đến mức chúng ta có thể thấy “một số cách tiếp cận mới trong tương lai”. Katie Nicholl cũng nói rằng các con của Hoàng tử Edward và Sarah, Nữ công tước xứ Edinburgh là Lady Louise (21 tuổi) và James, Tử tước Severn (17 tuổi), có thể tham gia vào các nhiệm vụ hoàng gia. Bà nói thêm: “Người ta tự hỏi liệu đó có phải là một khuôn mẫu có thể phù hợp với Tử tước Severn và Lady Louise Windsor hay không, bởi vì tôi nghĩ rằng đã phải có một sự suy nghĩ lại tại cung điện, bởi vì hình dạng của Hoàng gia, động lực của Hoàng gia, đã thay đổi. Có một cách để làm điều đó, và không nhất thiết phải là trường hợp Lady Louise và Tử tước Severn phải đảm nhận vai trò toàn thời gian. Tôi nghĩ rằng có một sự thỏa hiệp ở đây. Cô ấy đang học đại học, cậu ấy đang học trường nội trú. Rõ ràng là họ sẽ đi theo quỹ đạo của riêng mình. Khi nhìn vào Sophie và Edward, họ rất thực tế theo nhiều cách. Họ đã che chắn những đứa trẻ đó rất cẩn thận khỏi ánh đèn sân khấu, đẩy chúng vào cuộc sống với nghĩa vụ hoàng gia, tôi không nghĩ đó là điều nằm trong chương trình nghị sự. Nhưng tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hoàn toàn hoang đường rằng họ có thể được kêu gọi vào những dịp thích hợp để hỗ trợ chế độ quân chủ”.

Bronte Coy nói thêm: “Đặc biệt là vì, theo tôi hiểu, Lady Louise đã tự mình từ chối cơ hội có danh hiệu HRH. Dự kiến em trai của cô ấy cũng có thể làm như vậy, nhưng chúng ta sẽ thấy. Tôi cho rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra dưới một triều đại mới”.

Theo The Sun