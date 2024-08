Điểm trùng hợp đặc biệt khi Gil Lê quen Chi Pu, Hoàng Thuỳ Linh và Xoài Non

Rộn ràng MXH 2 ngày nay chính là clip Gil Lê và Xoài Non ôm hôn tình tứ trên sân pickleball. Khoảnh khắc khóa môi của cặp đôi được lan truyền khắp các diễn đàn, kèm theo đó là sự bàn tán rôm rả của cư dân mạng. Netizen không khỏi thích thú, khen cả hai rất xứng đôi với nhau. Bên cạnh đó, "thánh soi" MXH cũng không quên đào lại tình trường của những người trong cuộc, đặc biệt là Gil Lê.

Trước khi lộ clip hôn Xoài Non, Gil Lê từng vướng nghi vấn tình cảm với loạt mỹ nhân đình đám Vbiz. Vào năm 2014, thông tin Gil Lê và Chi Pu hẹn hò khiến MXH dậy sóng. Thời điểm đó, cả hai "dính như sam" ở các sự kiện, Gil Lê luôn có cử chỉ chăm sóc cực đặc biệt cho Chi Pu. Bức ảnh cả hai bị bắt gặp ôm nhau trên phố càng khiến nghi vấn trở nên có cơ sở.

Tuy nhiên Gil Lê và Chi Pu đều không xác nhận tình cảm, chỉ trả lời trước truyền thông rằng đối phương là người quan trọng trong cuộc sống của mình. Cho đến đầu năm 2018, Gil Lê và Chi Pu được cho là "đường ai nấy đi". Cả hai ít xuất hiện chung và hạn chế nhắc về nhau như trước.

Năm 2014, "team qua đường" tóm gọn khoảnh khắc Gil Lê và Chi Pu tình tứ trên phố

Sau đó 1 năm, Gil Lê tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi lộ ảnh thân thiết với Hoàng Thùy Linh trên máy bay. Cư dân mạng cũng soi được loạt hint cả hai kè kè bên nhau, Gil Lê còn hộ tống Hoàng Thùy Linh tận sang Mỹ lưu diễn. Mỗi khi xuất hiện chung, Gil Lê và Hoàng Thùy Linh đều có cử chỉ thân mật đáng ngờ. Ngoài ra netizen còn soi chi tiết cả hai từng sống chung nhà. Nhưng vẫn như cũ, người trong cuộc chưa bao giờ thừa nhận tình cảm và dần dà cả hai cũng ít đồng hành cùng nhau.

Năm 2019, Gil Lê và Hoàng Thùy Linh vướng nghi vấn hẹn hò

Sau những nghi vấn tình cảm, Gil Lê vẫn giữ cho mình sự kín tiếng về đời tư. Nhưng có lẽ Xoài Non là trường hợp đặc biệt nên Gil Lê thoải mái thể hiện tình cảm hơn. Bằng chứng là cặp đôi rất thoải mái tình tứ trên sóng livestream. Sau khi được fan "đẩy thuyền" thì vẫn tiếp tục tung hint khác như chúc mừng sinh nhật, tự khui chuyện là "hàng xóm" - hoàn toàn không ngại cho mọi người biết về sự thân thiết của cặp đôi. Và cuối cùng, mối quan hệ tình cảm của Gil Lê và Xoài Non rõ như ban ngày sau nụ hôn trên sân pickleball.

Soi từng thời điểm mà Gil Lê vướng vào chuyện tình cảm, cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Theo đó, netizen rút ra được một vòng lặp là cứ 5 năm thì đường tình của Gil Lê "nở hoa": 2014 - Chi Pu, 2019 - Hoàng Thùy Linh, 2024 - Xoài Non. Với sự ủng hộ của netizen rầm rộ như hiện nay, đông đảo người hâm mộ mong rằng Gil - Xoài sẽ đồng hành với nhau thật lâu, có thể phá bỏ chu kỳ 5 năm này.

Trước khi bị bắt gặp hôn nhau, Gil Lê và Xoài Non cũng đã khó thoải mái thể hiện sự thân thiết với nhau

Ngày 4/8, chúng tôi bắt gặp Gil Lê và Xoài Non cùng xuất hiện tại một sân tập pickleball tại quận 2 (TP.HCM). Cả hai mặc trang phục thể thao năng động, thoải mái lộ diện giữa đám đông. Suốt buổi, Gil Lê và Xoài Non tập bóng cùng nhau và không ngại dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào dù trên sân bóng có khá đông người.

Xoài Non và Gil Lê ôm hôn tình tứ trên sân pickleball! (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Gil Lê luôn dành cho Xoài Non sự chăm sóc đặc biệt. Không chỉ hướng dẫn cho Xoài Non chơi bóng, Gil Lê còn lo sốt vó khi Xoài Non bị thương, khi thì nắm tay xoa xoa, lúc thì đến dỗ dành an ủi mặc kệ người lạ vây quanh, mà cũng đúng thôi, vì một khi đã yêu thì chắc hẳn trong mắt cả 2 chẳng còn quan tâm ai khác nữa! Nói đến đây, chắc hẳn không ít người cho rằng bạn bè thân thiết cũng có thể chăm sóc nhau như vậy, nhưng hãy khoan, bạn bè thì có... hôn nhau hay không?

Chúng tôi bắt gặp khoảnh khắc Gil Lê và Xoài Non bất thình lình "khóa môi" nhau dù trên sân hiện diện của nhiều người. Gil Lê còn vòng tay ra sau để ôm eo người yêu, cả hai hoàn toàn không có chút nào giấu giếm về chuyện tình cảm của mình. Sau 2 giờ chơi pickleball, cả hai cùng nhau ra về trên xe máy và Xoài Non không quên ôm eo người yêu, phát "cẩu lương" đến tận giây phút cuối cùng.

Trước việc để lộ tình cảm gây xôn xao, Gil Lê và Xoài Non đều không có phản hồi. Trong khi Xoài Non vẫn tiếp tục đăng tải về công việc thì Gil Lê đăng hình selfie trên trang cá nhân. Gây chú ý, "thám tử mạng" cũng nhanh chóng truy lùng ra điểm đặc biệt trong hình ảnh Gil Lê lộ diện.

Theo đó, hot girl sinh năm 2002 cũng từng đăng tải hình ảnh có góc chụp tương tự với Gil Lê, bộ drap giường và chăn gối cũng khá giống nhau. Qua chi tiết này, cư dân mạng càng thêm nghi ngờ chuyện cả hai đang sống chung một nhà. Cặp đôi trước đó đã vướng nghi vấn chụp hình sinh nhật tại nhà riêng của Xoài Non.