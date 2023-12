Ảnh full HD lễ ăn hỏi Diễm My 9x: Cô dâu khoe nhan sắc gây sốt, lộ mối quan hệ với mẹ chồng hào môn bởi 1 chi tiết

Mới đây trên trang cá nhân, Diễm My 9x đã xả kho loạt ảnh nét căng trong lễ ăn hỏi hôm 16/12 vừa qua. Cô dâu chú rể lộ diện đẹp đôi trong trang phục áo dài nền nã, cặp đôi nở nụ cười hạnh phúc khi chính thức về chung một nhà. Đặc biệt, cư dân mạng không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc ngọt ngào và cuốn hút của Diễm My 9x.

Những khoảnh khắc của Diễm My 9x bên mẹ chồng hào môn cũng thu hút sự quan tâm không kém. Trong hình ảnh được đăng tải, mẹ chồng Diễm My 9x gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung cùng phong thái thanh lịch. Trong một vài khoảnh khắc, cả hai có những tương tác đáng yêu, phần nào nói lên mối quan hệ thân thiết giữa Diễm My 9x và mẹ chồng hào môn.

Diễm My và Vinh Nguyễn đẹp đôi trong chiếc áo dài truyền thống

Cô dâu gây sốt vì nhan sắc ngọt ngào, thanh lịch

Khoảnh khắc mẹ chồng trao sính lễ cho Diễm My 9x

Những tương tác đáng yêu của Diễm My 9x bên mẹ chồng phần nào nói lên mối quan hệ thân thiết giữa cả hai

Nữ diễn viên bên gia đình chồng

Diễm My 9x và bạn trai lần đầu gặp mặt ở Melbourne, anh đã bỏ bàn sinh nhật bạn để qua trò chuyện với cô. Sau khi chính thức yêu đương, Diễm My 9x đã bí mật tới nơi ở của Vinh Nguyễn tại Úc để tạo bất ngờ. Nữ diễn viên đã ưng ý, "đổ rầm rầm" khi thấy bạn trai là người siêu ngăn nắp, gọn gàng, giữ nhà cửa sạch sẽ.

Không chỉ cùng nhau đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống, bạn trai Vinh Nguyễn còn là người cùng cô vượt qua biến cố. Khi mẹ Diễm My 9x qua đời, anh đã quyết định về Việt Nam sinh sống làm việc để có thời gian chăm sóc bên cạnh cô. Chuyện tình của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cuối năm 2022, Vinh Nguyễn cầu hôn Diễm My 9x trên khinh khí cầu ở Úc. Sau gần 1 năm chuẩn bị, nữ diễn viên thông báo ngày cưới đến bạn bè thân quý. Sau lễ ăn hỏi thì đám cưới của Diễm My 9x và Vinh Nguyễn sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 21/12 tới.