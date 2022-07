Điểm mặt những thói quen xấu gây bệnh dạ dày, huyết áp, ung thư, trĩ, nha chu

Nhiều người khi đến bệnh viện luôn vô thức hỏi bác sĩ: "Bình thường sức khỏe rất tốt, tại sao bị bệnh này?". Trên thực tế, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện bệnh, đằng sau bất kì căn bệnh nào cũng ẩn chứa một hoặc nhiều thói quen xấu mà có thể bạn không biết.



1. Loét dạ dày tá tràng: Do ăn uống không đều

Dạ dày sợ nhất là tình trạng ăn không đúng giờ, bất thường. Không ăn đúng giờ, axit dạ dày không được trung hòa kịp thời bởi thực phẩm, tình trạng axit cao dễ dẫn đến loét dạ dày tá tràng.

Khuyến cáo: Ăn sáng lúc 7-8 giờ sáng là thích hợp nhất, bởi vì lúc đó sự thèm ăn của con người là mạnh nhất. Thời gian ăn tối tốt nhất là từ 6-8 giờ tối và tránh ăn sau 9 giờ tối. Nếu thực sự không có cách nào để ăn đúng giờ, chỉ nên ăn muộn hơn một chút và vẫn nên ăn một số thực phẩm dễ tiêu hóa.

2. Khô mắt: Do sử dụng thiết bị điện tử quá mức

Tác hại của sự phụ thuộc quá mức vào điện thoại di động rất rõ ràng, không chỉ dẫn đến mỏi mắt mà còn gây ra các bệnh về mắt. Màn hình điện thoại di động tương đối nhỏ, khi để gần mắt, lại trong thời gian quá lâu thì dễ dàng làm cho mắt mệt mỏi. Cộng với số lần chớp mắt giảm, dẫn đến nước mắt bay hơi nhiều và bạn sẽ bị khô mắt.

Khuyến nghị: Nói chung, chỉ nên nhìn vào điện thoại di động trong 30 phút sau đó cần phải nhìn ra xa. Không chơi điện thoại ở những nơi có ánh sáng quá mạnh hoặc quá tối và cần nhắc nhở bản thân nháy mắt nhiều hơn để nhãn cầu được giữ ẩm. Ngoài ra, hàng ngày có thể chọn ăn nhiều rau màu vàng để tốt cho mắt. Khi mắt mệt mỏi có thể xoa bóp xương hốc mắt để giúp tuyến lệ tiết ra hoặc sử dụng một chiếc khăn ấm để chườm nóng cho mắt, khoảng 5 phút là được.

3. Huyết áp cao: Ăn quá mặn và nhiều gia vị

Trong văn bản "Mười thông điệp cốt lõi về giảm muối của cư dân Trung Quốc" được ban hành có đề cập rằng khoảng 50% trường hợp tăng huyết áp và 33% đột quỵ não ở quốc gia này là do chế độ ăn nhiều muối. Chế độ ăn nhiều muối (natri) có thể dẫn đến tăng huyết áp, đột quỵ não, ung thư dạ dày, loãng xương và các bệnh khác.

Khuyến nghị: Lượng muối ăn hàng ngày của một người không vượt quá 5 gram. Ngoài lượng muối được sử dụng để nấu ăn tại nhà, bạn cũng cần hết sức chú ý đến lượng muối mình tiêu thụ trong thực phẩm chế biến. Thay vào đó, ăn nhiều rau và trái cây tươi sẽ tốt hơn cho bạn.

4. Bệnh trĩ: Do ít vận động

Những người ít vận động, thức khuya và ăn uống không kiềm chế là những người có tỷ lệ mắc bệnh trĩ cao. Bác sĩ Vương Lợi Lợi, phó trưởng khoa phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh cho biết: "Hai năm nay, đến phòng khám của tôi khám bệnh trĩ nhiều hơn rất nhiều thanh niên cổ trắng, ngồi lâu ở một tư thế, sẽ dẫn đến lưu lượng máu cục bộ ở hậu môn chậm lại, cản trở, tĩnh mạch ở vị trí trực tràng dễ bị giãn nở, máu ứ đọng, hình thành bệnh trĩ".

Khuyến nghị: Cứ mỗi nửa giờ ngồi làm việc, bạn nên đứng dậy hoạt động. Tập thể dục là một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh trĩ. Ngoài ra, cần tránh các loại thực phẩm kích thích như thuốc lá cay và rượu vang vì có thể làm cho tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.

5. Ung thư phổi: Hút thuốc

Hơn 80% bệnh nhân tử vong do ung thư phổi là do hút thuốc lá. Hội nghị thường niên về ung thư lâm sàng Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng hút thuốc có liên quan chặt chẽ đến ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư vảy, và hơn 95% ung thư phổi tế bào nhỏ có liên quan đến hút thuốc. Hơn 80% bệnh nhân tử vong do ung thư phổi là do hút thuốc lá. Tất nhiên, ô nhiễm không khí, yếu tố tinh thần, khói nhà bếp... cũng có một số ảnh hưởng đến căn bệnh này.

Khuyến nghị: Bỏ hút thuốc và tránh cả hút thuốc thụ động.



6. Ung thư gan: Ăn thực phẩm mốc

Trong khuyến nghị phòng ngừa "Sàng lọc và phòng ngừa các khối lưu ý để phòng ngừa ung thư gan được đề cập là tránh tiêu thụ thực phẩm mốc. Loại thực phẩm này thường chứa độc tố aflatoxin - một tác nhân gây ung thư nhanh chóng.

Khuyến nghị: Thực phẩm bị hỏng một khi bị nhiễm độc tố aflatoxin rất khó để loại bỏ, tốt nhất nên vứt bỏ. Bên cạnh đó, đũa thìa, thớt gỗ sau khi rửa sạch cũng nên phơi khô để tránh ẩm ướt và mốc.

7. Bệnh nha chu: Không đánh răng tốt

Nếu không đánh răng tốt, thậm chí không đánh răng trong vòng 24 giờ, miệng bạn sẽ chứa đầy mảng bám gây bệnh. Mảng bám răng trong miệng được tạo ra liên tục, tốc độ tăng trưởng rất nhanh, trong vòng 24 giờ có thể phát triển thành hình thức mảng bám trưởng thành và có khả năng gây bệnh. Hai bệnh phổ biến nhất trong các bệnh răng miệng là sâu răng và nha chu đều liên quan đến mảng bám răng.

Khuyến nghị: Tốt nhất là đánh răng 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Cách đánh răng chính xác là bàn chải dọc theo khe hở của răng, đánh răng đủ 3 phút.

8. Ung thư thực quản: Do ăn nóng

Tỷ lệ mắc ung thư thực quản cao có liên quan chặt chẽ đến thói quen ăn uống thực phẩm còn nóng. Nhiều người thích uống trà nóng, ăn cháo nóng... Niêm mạc thực quản bình thường chịu nhiệt độ ở 40 - 50 độ C, vượt quá phạm vi này dễ bị tổn thương, mưng mủ và các tổn thương cơ học khác. Mặc dù biểu mô niêm mạc có chức năng tăng sản và sửa chữa, sau khi chấn thương sẽ tự phục hồi, nhưng kích thích lặp đi lặp lại lâu dài có thể dẫn đến tổn thương mãn tính niêm mạc, có thể gây ung thư.

Khuyến nghị: Không thường xuyên ăn thức ăn nóng, cay, lạnh và các loại thực phẩm kích thích khác. Không hút thuốc, uống rượu và ăn ít thực phẩm ngâm, đồng thời nhai chậm khi ăn là điều rất quan trọng để bảo vệ thực quản.

9. Tổn thương cơ thắt lưng: Do đi bộ sai cách trong một thời gian dài

Đi bộ không đúng khoa học có thể dẫn đến nghiêng xương chậu, cột sống thắt lưng chịu áp lực không đồng đều, gây tổn thương cơ thắt lưng. Điều này cũng sẽ dẫn đến sức chịu đựng không đồng đều giữa các đốt sống thắt lưng. Nếu liên tục đi như vậy trong một thời gian dài là yếu tố nguy cơ nhô ra đĩa đệm cột sống thắt lưng. Đặc biệt là thanh thiếu niên đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển, nếu đi đứng không đúng sẽ dễ dàng hình thành gù và cong cột sống.

Khuyến nghị: Cố gắng không dậm chân mạnh khi đi bộ. Khi ngồi xuống giữ cho xương chậu thẳng để cột sống thắt lưng chịu lực đồng đều.

