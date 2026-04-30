Tháng 5 mở màn bằng một ngày được giới chiêm tinh đánh giá là "ngày vàng" của nhiều cung hoàng đạo. Khi sao Mộc và sao Kim cùng tạo góc đẹp trên bản đồ chiêm tinh, nguồn năng lượng tích cực sẽ lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm động lực cho những ai đang nỗ lực và cũng mang đến những phần thưởng bất ngờ cho người biết nắm bắt thời cơ. Trong bức tranh tổng thể của ngày 1/5, có 3 chòm sao nổi bật hơn cả khi vừa được hậu thuẫn về sự nghiệp, vừa hanh thông trong tài lộc và rộn ràng trong chuyện tình cảm. Nếu bạn thuộc một trong ba chòm sao dưới đây, hãy chuẩn bị tinh thần để bước vào một ngày đầu tháng thật sự đáng nhớ.

Kim Ngưu - Tiền vào như nước, công sức được đền đáp xứng đáng

Ngày 1/5 chính là "sân nhà" của Kim Ngưu khi mặt trời vẫn đang ngự trị trong cung này, mang đến nguồn năng lượng dồi dào và sự tự tin hiếm có. Kim Ngưu vốn nổi tiếng với tính kiên trì, thầm lặng và làm việc chắc chắn, và đây là lúc những nỗ lực âm thầm trong suốt thời gian qua bắt đầu cho ra trái ngọt. Một khoản thu nhập bất ngờ có thể đến từ công việc tay trái, từ một dự án đã ấp ủ từ lâu, hoặc đơn giản là một lời đề nghị hợp tác với mức thù lao hấp dẫn hơn dự kiến. Người làm kinh doanh tự do dễ chốt được đơn lớn, còn dân văn phòng có thể nhận được tin vui về thưởng hoặc đánh giá tốt từ cấp trên.

Về tình cảm, Kim Ngưu độc thân có cơ hội gặp gỡ một người mới rất hợp gu, có thể qua bạn bè giới thiệu hoặc trong một sự kiện không hẹn trước. Người đã có đôi lứa thì cảm thấy được bạn đời quan tâm, sẻ chia nhiều hơn. Lời khuyên cho Kim Ngưu trong ngày này là đừng quá tiết kiệm, hãy mạnh dạn đầu tư cho bản thân một chút, dù là một bữa ăn ngon hay một món đồ yêu thích đã thèm muốn từ lâu.





Sư Tử - Quý nhân xuất hiện, danh tiếng và uy tín cùng thăng hạng

Sư Tử vốn là chòm sao luôn khao khát toả sáng, và ngày 1/5 mang đến cho họ đúng sân khấu mong đợi. Sao Mặt Trời tạo góc thuận lợi giúp Sư Tử có sức hút mạnh mẽ trong giao tiếp, dễ dàng thuyết phục người khác và tạo ấn tượng tốt ngay từ những phút gặp gỡ đầu tiên. Đây là thời điểm thích hợp để Sư Tử mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới, thuyết trình dự án quan trọng hoặc xin một cuộc hẹn với người có tầm ảnh hưởng. Khả năng cao bạn sẽ nhận được cái gật đầu, thậm chí có người sẵn sàng đứng ra hỗ trợ, dẫn dắt bạn đi đường tắt đến thành công.

Tài chính của Sư Tử cũng khá rủng rỉnh nhờ những mối quan hệ chất lượng. Một người bạn cũ có thể giới thiệu cho bạn cơ hội kiếm thêm, hoặc một người anh chị đi trước sẽ chia sẻ thông tin đầu tư đáng giá. Trong tình yêu, Sư Tử dễ trở thành tâm điểm chú ý, đối phương ngày càng say mê và chiều chuộng. Tuy nhiên, đừng để cái tôi quá lớn làm hỏng bầu không khí, hãy nhường nhịn một chút để giữ được sự nồng ấm.





Song Ngư - Trực giác nhạy bén, cơ hội đến từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt

Song Ngư bước vào ngày 1/5 với trực giác đặc biệt sắc bén, gần như "đoán đâu trúng đó". Đây là lợi thế cực lớn trong công việc, đặc biệt với những Song Ngư làm trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật, tư vấn hay chăm sóc khách hàng. Một ý tưởng bất chợt loé lên trong đầu rất có thể sẽ là chìa khoá mở ra hướng đi hoàn toàn mới, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Đừng ngại ghi chép lại những suy nghĩ thoáng qua, bởi hôm ấy mỗi mảnh ghép đều có thể trở nên hữu ích.

Về tài lộc, Song Ngư dễ gặp may nhờ những khoản thu nhỏ nhưng đều đặn. Có thể là tiền hoàn lại từ một dịch vụ, một khoản nợ cũ được trả, hoặc một món quà có giá trị từ người thân. Tổng cộng lại, Song Ngư sẽ thấy túi tiền dày lên rõ rệt mà chẳng hiểu vì sao. Trong tình cảm, sự dịu dàng và tinh tế của Song Ngư khiến người ấy cảm động, mối quan hệ đang chững lại bỗng được hâm nóng. Song Ngư độc thân nên mở lòng hơn với những người xung quanh, biết đâu định mệnh đang ở rất gần.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.