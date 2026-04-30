Theo lịch tiết khí cổ truyền, Lập Hạ năm 2026 bắt đầu từ ngày 5/5 Dương lịch, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của mùa hè. Đây không chỉ là một mốc thời tiết mà còn là thời điểm phong thủy quan trọng khi khí trời chuyển từ Mộc sang Hỏa, năng lượng dương đạt đỉnh, vạn vật trong trạng thái phát triển mạnh mẽ nhất. Người xưa tin rằng những người sinh vào năm có thiên can địa chi hợp với khí Hỏa của Lập Hạ sẽ đón nhận luồng vận khí cực tốt, đặc biệt là về mặt tài lộc và sự nghiệp. Dưới đây là 3 con giáp được các chuyên gia phong thủy nhận định sẽ có bước nhảy vọt về tài chính trong giai đoạn này.

Tuổi Tỵ - "Chủ nhà" của mùa Lập Hạ, vận may tài lộc lên đỉnh

Tỵ là con giáp đứng đầu danh sách hưởng lợi từ tiết Lập Hạ vì lý do rất đơn giản: Tháng Tỵ chính là tháng khởi đầu của mùa hè trong lịch can chi cổ. Khi Lập Hạ về cũng là lúc người tuổi Tỵ bước vào "tháng bản mệnh" - thời điểm vận khí cá nhân cộng hưởng mạnh mẽ với năng lượng đất trời. Trong giai đoạn này, người tuổi Tỵ thường có những quyết định kinh doanh sắc bén bất ngờ, nhìn ra được cơ hội mà người khác bỏ qua.

Những ai đang làm công việc liên quan đến đầu tư, môi giới, kinh doanh online hoặc sáng tạo nội dung sẽ thấy rõ sự khởi sắc về doanh thu. Đáng chú ý, tuổi Tỵ trong tiết Lập Hạ còn có duyên với những khoản thu nhập "trên trời rơi xuống" như tiền thưởng đột xuất, hợp đồng được ký nhanh hơn dự kiến, hoặc những món tiền cũ bất ngờ được hoàn trả. Tuy nhiên, lời khuyên cho tuổi Tỵ là đừng vì hứng khởi mà chi tiêu phóng tay - tiền vào nhanh thì cũng dễ ra nhanh nếu không biết tích lũy.

Tuổi Ngọ - Hỏa thịnh sinh tài, công việc bừng sáng

Nếu Tỵ là người mở đầu mùa Lập Hạ thì Ngọ chính là con giáp đại diện cho đỉnh cao của khí Hỏa. Tháng Ngọ rơi vào giữa hè, khi mặt trời ở vị trí cao nhất trên bầu trời. Trong tiết Lập Hạ, năng lượng của tuổi Ngọ được "thổi bùng" lên rõ rệt, thể hiện qua sự tự tin, nhiệt huyết và khả năng dẫn dắt công việc. Người tuổi Ngọ trong giai đoạn này thường nhận được sự công nhận từ cấp trên, có cơ hội thăng tiến hoặc được giao những dự án quan trọng đi kèm khoản thù lao xứng đáng.

Đặc biệt, phụ nữ tuổi Ngọ làm trong các lĩnh vực sáng tạo, truyền thông, giáo dục, F&B sẽ thấy nguồn thu tăng đáng kể nhờ vào sức hút cá nhân và mạng lưới quan hệ được mở rộng. Một điểm thú vị mà các chuyên gia tử vi nhắc đến là tuổi Ngọ trong Lập Hạ rất có duyên với "tài lộc đi kèm danh tiếng" càng được nhiều người biết đến, cơ hội kiếm tiền càng lớn. Nếu bạn đang ấp ủ một dự án cá nhân, một kênh mạng xã hội, hoặc một thương hiệu riêng - đây chính là thời điểm vàng để bắt đầu.

Tuổi Mùi - Tam hợp với Lập Hạ, được quý nhân nâng đỡ

Tuổi Mùi nằm trong tam hợp Tỵ - Ngọ - Mùi (Hỏa cục), nên dù không trực tiếp đại diện cho khí Hỏa, vẫn được hưởng trọn vẹn năng lượng tích cực của tiết Lập Hạ. Điểm khác biệt của tuổi Mùi so với Tỵ và Ngọ là cách thức tài lộc đến không quá rầm rộ, không quá nhanh, nhưng bền vững và đều đặn. Trong giai đoạn này, người tuổi Mùi thường gặp được quý nhân có thể là sếp cũ giới thiệu công việc mới, đối tác lâu năm mở ra cơ hội hợp tác, hoặc bạn bè rủ tham gia dự án có lợi. Đặc biệt, phụ nữ tuổi Mùi đang làm freelance, kinh doanh nhỏ, hoặc đầu tư vào các kênh sinh lời thụ động sẽ thấy "trái ngọt" rõ rệt từ những hạt giống đã gieo trước đó vài tháng. Một lưu ý quan trọng: Tuổi Mùi vốn có tính cẩn trọng, đôi khi quá đắn đo trong các quyết định tài chính. Trong tiết Lập Hạ, hãy cho phép bản thân mạnh dạn hơn một chút vì đây là thời điểm "thiên thời địa lợi" hiếm có, ngần ngại quá có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội tốt.

Tử vi và phong thủy chưa bao giờ là quy luật tuyệt đối, mà giống như những chiếc la bàn tinh thần giúp chúng ta định hướng. Cho dù bạn có thuộc 3 con giáp được nhắc đến hay không, Lập Hạ vẫn là mùa của sự bùng nổ và khởi đầu mới - thời điểm thích hợp để dọn dẹp bàn làm việc, sắp xếp tài chính cá nhân, lập kế hoạch cho nửa cuối năm. Năng lượng tốt sẽ luôn tìm đến những người sẵn sàng đón nhận. Chúc bạn có một mùa hè đầy ắp niềm vui, công việc hanh thông và ví tiền ngày một dày thêm.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo