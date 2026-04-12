Hơn cả một vị quân vương trị vì lâu nhất nước Anh, Nữ hoàng Elizabeth II sinh thời còn là người đứng đầu một đại gia đình đầm ấm. Bà không chỉ là mẹ của 4 người con, bà nội của 8 người cháu mà còn tận mắt chứng kiến hàng loạt chắt nội ngoại chào đời. Tính đến nay, dòng dõi ấy vẫn tiếp tục vươn cành xanh lá với 14 người chắt, trong đó có hai thành viên nhí vừa ra đời sau khi Nữ hoàng khuất bóng. Cùng điểm mặt gọi tên những thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng sở hữu sức hút không tưởng của Hoàng gia Anh!

Nhánh nhà Vương nữ Anne: Những người chắt lớn tuổi nhất và ca sinh "thót tim"

Mở đầu danh sách là Savannah Phillips (15 tuổi) và Isla Phillips (14 tuổi) - hai tiểu thư nhà Peter Phillips. Savannah là chắt lớn nhất của Nữ hoàng, hiện đứng thứ 20 trong danh sách kế vị. Trong khi đó, cô em gái Isla lại mang một cái tên đậm chất Scotland với ý nghĩa là "hòn đảo", điểm xuyết thêm tên đệm Elizabeth để tri ân người cụ kính yêu.

Kế tiếp là ba nhóc tỳ nhà Zara và Mike Tindall: Mia (12 tuổi), Lena (7 tuổi) và Lucas (5 tuổi). Câu chuyện ra đời của các bé nhà Tindall luôn khiến công chúng đồng cảm. Mia và Lena được ví như "cứu cánh" chữa lành nỗi đau của Zara sau những lần sẩy thai không mong muốn. Đặc biệt nhất phải kể đến cậu út Lucas, bé trai này đã khiến cả nhà một phen hú vía khi "đẻ rơi" ngay trên sàn nhà tắm vì mẹ Zara không kịp tới bệnh viện.

Nhánh nhà Vua Charles: Cành vàng lá ngọc nhà Wales và các bé cưng nhà Sussex

Nhắc đến thế hệ chắt của Nữ hoàng, tâm điểm truyền thông luôn hướng về ba thiên thần nhỏ của Thân vương William và Vương phi Kate. Hoàng tử George (12 tuổi) ngày càng chững chạc ở vị trí thứ hai trong danh sách kế vị. Cô em gái, Công chúa Charlotte (10 tuổi), thì nổi tiếng với cú vẫy tay điệu nghệ và tính cách lém lỉnh, thường xuyên phải "chấn chỉnh" các anh em trai. Charlotte cũng là minh chứng lịch sử khi giữ vững vị trí kế vị thứ ba nhờ Đạo luật 2013, không bị đẩy xuống khi em trai ra đời. Cậu út, Hoàng tử Louis (7 tuổi), lại là "thánh meme" đích thực với những biểu cảm bùng nổ cướp trọn spotlight tại mọi sự kiện.

Cách nửa vòng trái đất, Vương tử Harry và Meghan Markle cũng đóng góp vào gia phả hai nhóc tỳ đáng yêu: Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi). Lilibet đặc biệt gây xúc động khi mang trọn vẹn tên thân mật của Nữ hoàng thời trẻ và tên đệm Diana của bà nội quá cố, như một sợi dây liên kết chặt chẽ với cội nguồn Hoàng gia dẫu gia đình bé đang sinh sống tại Mỹ.

Nhánh nhà cựu Vương tử Andrew: Những mầm non nối tiếp di sản

Thế hệ chắt của Nữ hoàng được chốt sổ bằng các em bé nhà Công chúa Eugenie và Công chúa Beatrice. Eugenie có hai cậu con trai kháu khỉnh là August (5 tuổi) và Ernest (2 tuổi). Đáng chú ý, Ernest là người chắt đầu tiên chào đời (tháng 5/2023) sau khi Nữ hoàng Elizabeth II tạ thế, mang theo tên gọi tri ân nhiều thế hệ ông cha.

Cuối cùng, gia đình Công chúa Beatrice cũng ngập tràn tiếng cười với bé gái Sienna (4 tuổi) mang mái tóc đỏ rực rỡ di truyền từ bà ngoại Sarah Ferguson, và thành viên nhỏ tuổi nhất vừa chào đời đầu năm 2025: Athena Elizabeth Rose (1 tuổi). Cái tên Athena điểm thêm chữ "Elizabeth" một lần nữa khẳng định lòng kính trọng sâu sắc mà thế hệ trẻ dành cho người bà, người cụ vĩ đại của nước Anh.