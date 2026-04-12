"Thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới khởi xướng xu hướng diện ngọc trai: Muốn sang cần phải khéo!

Bạn nghĩ ngọc trai chỉ dành cho các bà, các mẹ hay những buổi tiệc xa hoa, cứng nhắc? Hãy nhìn cách "nữ thần thanh xuân" Chương Nhược Nam lăng xê đôi hoa tai ngọc trai Úc trắng South Sea trong một sự kiện của Longines năm 2025, bạn sẽ phải thay đổi hoàn toàn định kiến đó.

Không cần váy áo cầu kỳ, chỉ với những item đời thường hay một set đồ tiệc nhẹ nhàng, ngọc trai dưới sự biến hóa của cô nàng đã trở thành biểu tượng của sự linh động, tinh tế và cực kỳ thời thượng, hứa hẹn bùng nổ thành xu hướng lối sống hàng đầu trong tương lai.

Ai nói đeo ngọc trai là "già chát", là sến súa thì chắc chắn chưa xem qua những tạo hình gần đây của Chương Nhược Nam rồi. Từ lúc xuất hiện tại sự kiện "Đại kịch khán tổng đài" để quảng bá cho phim mới "Đông khứ xuân lai" (Đông qua xuân đến) cho đến những bức ảnh đời thường ngẫu hứng, cô nàng liên tục khiến dân tình "mê mửng" bởi gu thời trang cực ổn, mà điểm nhấn không thể thiếu chính là những viên ngọc trai lấp lánh. Đặc biệt, màn kết hợp giữa áo khoác dạ tweed dáng ngắn màu trắng kiểu tiểu thư, chân váy A-line tôn dáng và mái tóc bán hạ kiểu công chúa đã được nâng tầm sang trọng gấp bội nhờ sự xuất hiện của đôi hoa tai ngọc trai Úc trắng cỡ lớn.

Nhìn Nhược Nam đứng đó, nhẹ nhàng, trong trẻo, khí chất quý phái tự nhiên toát ra mà chẳng cần gắng gượng, ai nấy đều phải thốt lên: "Đúng là bạch nguyệt quang bản gốc!" (ánh trăng sáng trong lòng). Cái hay của Chương Nhược Nam là không biến ngọc trai thành một món trang sức "trưng tủ", mà biến nó thành một phần "linh hồn" của set đồ, giúp cân bằng hoàn hảo giữa vẻ nét ngây thơ (cảm giác thiếu nữ) và sự chín chắn của một người phụ nữ hiện đại. Nhiều fan đã ngay lập tức bị "copy-paste" tạo hình này và săn lùng bằng được những đôi hoa tai ngọc trai Úc tương tự để "hàn" sự dịu dàng và cao cấp này lên người, như một cách để nắm bắt chút tinh tế giữa cuộc sống thường nhật bận rộn.

Nhưng nếu bạn nghĩ cô nàng chỉ biết diện ngọc trai đi sự kiện thì nhầm, những bức ảnh khác thấy Chương Nhược Nam "thả xích" cho sự sáng tạo với sự kết hợp cực "cháy": Sơ mi, mũ cói và ngọc trai. Không còn là cô tiểu thư đài các, Nhược Nam trong tạo hình này mang lại một bầu không khí phóng khoáng, tự do của những chuyến đi mùa hè, nhưng vẫn không mất đi vẻ thanh lịch vốn có. Những viên ngọc trai tròn trịa, ánh lên sắc xà cừ dịu nhẹ dưới ánh nắng, khi đi cùng mũ cói mộc mạc và áo sơ mi năng động, tạo nên một sự đối lập thú vị, vừa giản dị lại vừa sang chảnh, khiến người ta không thể rời mắt.

Gu thẩm mỹ của cô nàng thực sự khiến người ta "mê say", đến mức chính chủ cũng phải "bó tay" không chọn nổi tấm nào đẹp nhất làm ảnh bìa và phải cầu cứu các "bảo bối" fan bình chọn giúp, vì sợ mọi người bỏ lỡ bất kỳ khung hình tuyệt mỹ nào. Thực sự, Chương Nhược Nam cực kỳ phù hợp với ngọc trai, đặc biệt là kiểu hoa tai ngọc trai tròn cơ bản, không cần thiết kế quá cầu kỳ, chỉ cần đơn giản nhưng càng nhìn càng đẹp, càng đeo càng thấy chất lượng và nâng tầm khí chất vô cùng sạch sẽ, trong ngần. Kiểu dáng này không hề kén trang phục, face-shape hay hoàn cảnh, từ đi làm công sở đời thường đến đi chơi, dự tiệc hay tạo hình trong phim, chỉ cần "nhắm mắt đưa chân" là không bao giờ lỗ.