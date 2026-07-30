Điểm chuẩn đại học dự kiến hạ nhiệt ở nhiều ngành

Dự kiến điểm chuẩn giảm

Từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều trường đại học đã phân tích, dự báo mức điểm chuẩn của từng nhóm ngành. Một số trường dự kiến điểm chuẩn sẽ giảm, trong khi một số ngành có tính cạnh tranh cao vẫn giữ điểm ổn định.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường đại học.

Sau khi phân tích phổ điểm kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và dữ liệu đăng ký nguyện vọng của thí sinh vào trường, Đại học Kinh tế quốc dân dự báo điểm chuẩn các ngành sẽ nằm trong khoảng 23 - 28,5 điểm.

Trước đó, trường đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 22 điểm cho tất cả các tổ hợp A00, A01, D01 và D07, giữ nguyên so với năm 2025.

Riêng các ngành thuộc lĩnh vực Pháp luật, thí sinh phải đạt tối thiểu 6 điểm môn Toán.

Mức điểm sàn này cũng áp dụng với phương thức xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp cùng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEFL iBT.

Cùng với điểm sàn, trường cũng công bố bảng quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển.

Theo đó, 28 điểm thi tốt nghiệp THPT được quy đổi tương đương 112/150 điểm HSA, 1.500/1.600 điểm SAT, 1.004/1.200 điểm V-ACT và 77,9/100 điểm TSA.

So với năm ngoái, khoảng cách quy đổi giữa các phương thức đã được điều chỉnh thu hẹp nhằm tăng tính tương đồng trong xét tuyển.

Ngưỡng quy đổi điểm chuẩn giữa các phương thức được Đại học Kinh tế Quốc dân công bố. Ảnh chụp màn hình

Căn cứ theo các loại phổ điểm và dữ liệu tuyển sinh các năm trước đây, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã đưa ra dự báo mức điểm trúng tuyển vào 68 chương trình đạo tạo đại học chính quy năm 2026.

Theo đó, chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) có mức điểm chuẩn dự kiến cao nhất, từ 28,5 điểm trở lên.

Nhóm ngành có mức điểm chuẩn dự kiến thấp nhất từ 20-22 điểm gồm: Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Hoá học mỹ thuật, Kỹ thuật hoá học, Kỹ thuật thực phẩm, Kỹ thuật sinh học, Công nghệ Dệt – May.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào Đại học Bách khoa Hà Nội dao động 19-29,39, trong đó chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy cao nhất.

Tại Học viện Tài chính, TS Lê Tuấn Hiệp, Phó Giám đốc Học viện cho biết, năm nay học viện tuyển khoảng 8.500 chỉ tiêu tại ba cơ sở Hà Nội, phân hiệu Hưng Yên và TP.HCM.

Căn cứ phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, điểm chuẩn của Học viện được dự báo dao động khoảng 21-27 điểm.

Theo TS Lê Tuấn Hiệp, việc mở rộng quy mô tuyển sinh cùng với bổ sung một số chương trình đào tạo mới sẽ giúp khoảng điểm trúng tuyển trải rộng hơn so với những năm trước.

Hiện Học viện đào tạo 37 chương trình tại Hà Nội, 8 chương trình tại Hưng Yên và 4 chương trình tại TP.HCM.

Điểm chuẩn phân hóa theo từng nhóm ngành

Năm 2026, phổ điểm các môn thi và các tổ hợp xét tuyển năm nay nhìn chung thấp hơn năm trước. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại cho rằng đây là cơ sở để dự báo mặt bằng điểm chuẩn của đa số trường đại học sẽ giảm.

Tuy nhiên, theo ông Trung, đối với các ngành có sức hút, đặc biệt nhóm ngành kinh tế và kỹ thuật sử dụng tổ hợp có môn Toán, điểm chuẩn có thể giữ nguyên, thậm chí tăng nhẹ do phổ điểm môn Toán ở nhóm điểm giỏi năm nay khá cao.

Riêng tại Trường Đại học Thương mại, ông Trung dự báo điểm chuẩn của trường năm nay có thể giảm khoảng 1-3 điểm tùy từng ngành. Tuy nhiên, những ngành được nhiều thí sinh lựa chọn vẫn có khả năng duy trì mức điểm cao.

Nhận định về điểm chuẩn năm nay, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa cho rằng, dựa vào phổ điểm năm nay, ba tổ hợp xét tuyển phổ biến A00, A01 và D01 có mặt bằng điểm gần tương đương năm trước. Vì vậy, điểm chuẩn của nhiều ngành sử dụng các tổ hợp này dự kiến không có nhiều biến động.

Trong khi đó, phổ điểm tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) tăng khoảng 1,5 điểm so với năm ngoái, nên các ngành thuộc khối sức khỏe hoặc sử dụng tổ hợp này có thể tăng khoảng 0,5-1 điểm.

Ngược lại, tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) có phổ điểm giảm, vì vậy điểm chuẩn các ngành sử dụng tổ hợp này nhiều khả năng sẽ giảm nhẹ.