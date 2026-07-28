Ngôi trường 2 năm liên tiếp dẫn đầu điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội vừa khởi công xây mới: Sẽ có 7 tầng nổi, 1 tầng hầm, rộng gần gấp đôi trường cũ

Một trong những trường THPT công lập có điểm chuẩn đầu vào cao nhất Hà Nội vừa được khởi công xây dựng lại. Công trình mới dự kiến có 7 tầng nổi, 1 tầng hầm, bể bơi, sân thể thao cùng hệ thống phòng học chức năng hiện đại.

Sáng 21/7, UBND phường Kim Liên tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Kim Liên tại số 75 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội. Theo Hà Nội Online, công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới trường học và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh, học sinh bởi THPT Kim Liên là ngôi trường lâu năm ở khu vực nội đô, đồng thời liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu về điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 của Thủ đô.

Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Trường mới có 7 tầng nổi, 1 tầng hầm và cả bể bơi

Theo Báo Hà Nội Mới, công trình mới của Trường THPT Kim Liên được thiết kế gồm 7 tầng nổi và 1 tầng hầm. Bên trong trường sẽ có hệ thống phòng học văn hóa, phòng ngoại ngữ, tin học, công nghệ, hội trường và các phòng chức năng phục vụ giảng dạy.

Ngoài khu học tập, dự án còn bố trí bể bơi, sân thể thao ngoài trời cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Trang thiết bị cũng sẽ được đầu tư nhằm hướng tới mục tiêu đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Công trình có diện tích xây dựng hơn 2.702m², tổng diện tích sàn khoảng 16.727m². Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 374 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến 410 ngày, tính từ thời điểm bàn giao mặt bằng.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là quy mô khu đất. Trong danh mục dự án thu hồi đất của Hà Nội, dự án mang tên “Giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Trường THPT Kim Liên” có diện tích khoảng 0,939ha, tương đương 9.390m².

Trong khi đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết khuôn viên hiện tại của trường rộng hơn 5.100m². Nếu so theo hai số liệu này, diện tích đất của dự án mới lớn hơn ít nhất khoảng 4.290m², bằng khoảng 1,84 lần khuôn viên hiện nay, tức tăng gần 84%.

Cần lưu ý, 9.390m² là tổng diện tích đất của dự án, không phải diện tích riêng của tòa nhà. Phần đất này còn được sử dụng cho sân trường, khu thể thao, cây xanh, đường nội bộ và các công trình phụ trợ.

Hai năm liên tiếp dẫn đầu điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội

Quy mô đầu tư mới càng đáng chú ý khi THPT Kim Liên nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm trường công lập có sức cạnh tranh đầu vào cao nhất Hà Nội.

Năm học 2025-2026, trường có điểm chuẩn 25,5/30 điểm, cùng THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông dẫn đầu thành phố. Đến kỳ tuyển sinh năm học 2026-2027, điểm chuẩn của Kim Liên tăng lên 26/30 điểm, đồng hạng cao nhất Hà Nội với THPT Yên Hòa và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông.

Nếu không có điểm ưu tiên hoặc khuyến khích, thí sinh phải đạt trung bình khoảng 8,67 điểm mỗi môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ mới chạm mức trúng tuyển.

THPT Kim Liên được thành lập vào tháng 8/1974 và chuyển về địa điểm hiện nay trên phố Đặng Văn Ngữ từ tháng 5/1990. Năm 2024, trường kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ảnh Trường THPT Kim Liên - Hà Nội

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, hằng năm tỷ lệ học sinh khá, giỏi của trường đạt trên 98%, không có học sinh yếu, kém; tỷ lệ học sinh đỗ đại học duy trì từ 85% trở lên. Trong quá trình hoạt động, học sinh của trường đã giành 17 giải học sinh giỏi quốc gia, hơn 1.500 giải cấp thành phố cùng nhiều giải nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Tuy nhiên, cơ sở hiện tại chỉ có 18 phòng học, phục vụ 36 lớp với khoảng 1.800 học sinh. Điều này đồng nghĩa số lớp gấp đôi số phòng học, khiến các không gian phải được sử dụng với cường độ cao.

Học sinh được hưởng lợi gì từ ngôi trường mới?

Với học sinh, ý nghĩa của dự án không chỉ nằm ở việc được học trong một ngôi trường khang trang hơn. Khuôn viên rộng và hệ thống phòng chức năng đầy đủ có thể giúp giảm áp lực lên các phòng học hiện tại, đồng thời tạo thêm không gian nghỉ giữa giờ, sinh hoạt tập thể và học nhóm.

Các phòng ngoại ngữ, tin học, công nghệ và phòng bộ môn cũng giúp những tiết Vật lý, Hóa học, Sinh học hay Tin học không chỉ dừng ở kiến thức lý thuyết. Học sinh có thêm điều kiện làm thí nghiệm, thực hiện dự án STEM, nghiên cứu khoa học, thuyết trình và làm việc theo nhóm.

Bể bơi và sân thể thao ngoài trời sẽ mở rộng cơ hội vận động ngay trong khuôn viên trường. Ngoài việc rèn luyện thể chất, bể bơi còn có thể hỗ trợ trang bị kỹ năng bơi và phòng tránh tai nạn dưới nước cho học sinh.

Hội trường và các không gian sinh hoạt chung cũng tạo điều kiện để nhà trường tổ chức câu lạc bộ ngoại ngữ, nghệ thuật, tranh biện, truyền thông, hướng nghiệp hoặc các hoạt động kỹ năng. Qua đó, học sinh không chỉ học để đạt điểm cao mà còn có thêm cơ hội giao tiếp, làm việc nhóm và khám phá năng lực cá nhân.

Ảnh Đời Sống & Pháp luật

Một trường công lập có cơ sở vật chất đầy đủ còn giúp thu hẹp chênh lệch về cơ hội trải nghiệm giữa các học sinh. Những em không có điều kiện tham gia nhiều lớp học, câu lạc bộ hoặc môn thể thao bên ngoài vẫn có thể tiếp cận các tiện ích ngay tại trường.

Dĩ nhiên, một tòa nhà mới không tự động làm kết quả học tập tăng lên. Nhưng cơ sở vật chất hiện đại, nếu được khai thác và bảo trì hiệu quả, sẽ tạo nền tảng tốt hơn để giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy và học sinh phát triển toàn diện.

Khi hoàn thành, Trường THPT Kim Liên mới được kỳ vọng không chỉ giải quyết bài toán không gian của một ngôi trường nội đô hơn 50 năm tuổi, mà còn đưa điều kiện học tập tiến gần hơn tới vị thế của trường có chất lượng đầu vào thuộc nhóm cao nhất Hà Nội.

Mộc Miên