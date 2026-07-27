Điểm chuẩn khối ngành Sức khỏe của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 3 năm gần nhất

Khối ngành Sức khỏe của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội gồm 4 ngành là Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học và Điều dưỡng. Trong đó, Y khoa và Răng Hàm Mặt thường xuyên thay nhau giữ vị trí ngành có điểm chuẩn cao nhất toàn trường, dù mức điểm này vẫn thấp hơn đáng kể so với các trường Y Dược công lập truyền thống.

Năm 2023, Răng Hàm Mặt dẫn đầu với 23,5 điểm

Theo thông báo điểm trúng tuyển ngày 22/8/2023 của trường, xét theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Răng Hàm Mặt có điểm chuẩn cao nhất khối Sức khỏe với 23,5 điểm, tiếp theo là Y khoa với 22,5 điểm, Dược học 21 điểm và Điều dưỡng 19 điểm.

Nếu xét theo phương thức học bạ, thứ tự này không đổi nhưng mức điểm nhỉnh hơn. Lần lượt là Răng Hàm Mặt 25,5 điểm, Y khoa và Dược học cùng 24 điểm, Điều dưỡng 19 điểm.

Năm 2024, Răng Hàm Mặt tiếp tục tăng lên 24 điểm

Theo thông báo điểm trúng tuyển ngày 18/8/2024, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT ngành Răng Hàm Mặt của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ tăng lên 24 điểm, Y khoa giữ nguyên 22,5 điểm như năm trước, Dược học giữ nguyên 21 điểm, còn Điều dưỡng giảm nhẹ xuống 19 điểm.

Ở phương thức xét học bạ, Răng Hàm Mặt đạt 25,5 điểm, Y khoa 24,5 điểm, Dược học 24 điểm và Điều dưỡng 19,5 điểm.

Năm 2025, Y khoa và Răng Hàm Mặt cùng giảm về 20,5 điểm

Đến năm 2025, theo thông báo điểm trúng tuyển ngày 22/8/2025, điểm chuẩn khối ngành Sức khỏe xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT giảm khá mạnh. Y khoa và Răng Hàm Mặt cùng giảm về 20,5 điểm, Dược học giảm còn 19 điểm, Điều dưỡng giảm còn 17 điểm.

Đáng chú ý, ở phương thức xét học bạ, cả 3 ngành Y khoa, Dược học và Răng Hàm Mặt đều được thông báo cùng mức 24 điểm, riêng Điều dưỡng giữ 19,5 điểm.

Nhìn lại 3 năm gần nhất, dù có xu hướng giảm ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, khối ngành Sức khỏe của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vẫn luôn là nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất trường. Và điểm chuẩn xét theo học bạ của khối ngành này gần như không thay đổi nhiều qua các năm, dao động quanh mức 19 đến 25,5 điểm.

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