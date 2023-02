Dịch vụ xếp hàng thuê ở nhiều hàng quán Michelin tại Thái Lan: Khi chuyện đi ăn còn "cồng kềnh" thêm đủ thứ chi phí

Đến với đất nước Thái Lan, du khách quốc tế không chỉ tìm đến thăm thú những địa điểm du lịch nổi tiếng, mà họ còn bị mê đắm bởi nền ẩm thực đặc sắc của xứ sở chùa Vàng. Trong đó, bên cạnh những món ăn đặc sản, những hàng ăn nổi tiếng, thì các hàng quán đạt sao Michelin tại Thái Lan cũng là những địa điểm mà du khách muốn "săn lùng".

Đáng lẽ, chuyện đi ăn thường sẽ được bàn đến vấn đề món ăn thế nào, phục vụ ra sao, ấy thế nhưng ở các hàng quán Michelin ở Thái Lan thì một trong những chủ đề "nổi cộm" lại chính là câu chuyện... xếp hàng.

Tình trạng xếp hàng dài ở một hàng ăn Michelin tại Thái Lan (Ảnh: Internet)

Xếp hàng chính là một "đặc sản" khi đi ăn ở quán Michelin tại Thái Lan

Nghe thì có vẻ hơi quá lời, thế nhưng quả thật, rất nhiều hàng quán có sao Michelin tại Thái Lan luôn trong tình trạng khách xếp hàng chờ "dài cổ". Thậm chí, tờ The Straits Times còn nói rằng, việc có được chỗ ngồi tại những hàng quán này thật sự không dành cho những người sức khoẻ yếu hay thiếu sự nhẫn nại.

Điển hình như khi đi ăn ở quán Jay Fai, nơi nổi tiếng với món trứng chiên cua, các vị thực khách sẽ phải xếp hàng khoảng 1 - 2 giờ đồng hồ, hôm nào may mắn hơn thì sẽ chỉ cần chờ 30 phút thôi. Sau khi có được chỗ ngồi, bạn sẽ tiếp tục phải chờ thêm khoảng 1 tiếng nữa để chờ món. Rất nhiều sao Việt, sao quốc tế đã từng được trải nghiệm chờ "dài cổ" ở đây. Như mới đây nhất, c ô nàng Jihyo (TWICE) đã phải chờ tận 1,5 giờ để ăn được tại hàng này.

Món trứng chiên cua tại hàng ăn đạt 1 sao Michelin nổi tiếng Thái Lan (Ảnh: Internet)

Nói về lý do, nhiều người cho rằng các hàng ăn này có giá khá bình dân, vì thế gần như du khách nào cũng có thể vào ăn, chỉ cần họ có sự kiên nhẫn. Bên cạnh đó, sự nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên truyền thông thế giới cũng là điểm khiến các hàng quán này trở nên thu hút.

Tất nhiên, cũng không ít lần, việc xếp hàng quá lâu tại các hàng ăn như thế này khiến du khách thấy "oải", hoặc có trải nghiệm không mĩ mãn vì đã phải chờ quá mệt mỏi trước khi ăn khiến việc thưởng thức không còn tuyệt vời như mong đợi.

Dịch vụ xếp hàng thuê "nảy nở" tại các hàng quán Michelin Thái Lan

Có cung ắt có cầu, nhất là khi du lịch Thái Lan được đẩy mạnh trở lại sau dịch Covid-19, du khách quốc tế đến đây cũng đông hơn. Và cũng từ đó, dịch vụ xếp hàng thuê xuất hiện, phát triển mạnh hơn bao giờ hết.

Chỉ từ một số cá nhân tự phát, sau đó còn có cả các công ty cung cấp dịch vụ này. Những người xếp hàng thuê đó được gọi là "người xếp hàng chuyên nghiệp" hay "người sắp xếp hàng đợi". Họ thường sẽ hoạt động ở những khu vực hàng quán đông đúc, cần xếp hàng chờ, mà rất nhiều trong số đó là các hàng quán Michelin. Mức giá cũng dao động chênh lệch tuỳ thuộc vào thời gian chờ đợi, các chi phí phát sinh trong lúc chờ...

Dịch vụ xếp hàng thuê ngày càng phổ biến tại Thái Lan (Ảnh minh hoạ, nguồn: The Straits Times).

Chonthicha là một người đang làm toàn thời gian là nhân viên hướng dẫn khách sạn và cung cấp dịch vụ xếp hàng. Cô chia sẻ, với mức giá là 700 baht (khoảng 485k), cô sẽ giúp du khách xếp hàng vài tiếng đồng hồ trước các hàng ăn để lấy được chỗ. Với việc bỏ ra chi phí này, du khách sẽ không phải đứng chờ trong mệt mỏi, thời gian đó còn có thể tranh thủ đi thăm thú các nơi khác, làm việc khác. Tới khi có chỗ, họ chỉ cần quay trở lại và vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình.

Một điều khá thú vị, đó là chính những người xếp hàng thuê như Chonthicha cũng thấy rằng việc nhiều người sẵn sàng xếp hàng chờ (hoặc bỏ tiền thuê người xếp hàng) chỉ để ăn ở những nhà hàng này rất... khó hiểu. Dù vậy, cô vẫn luôn sẵn lòng xếp hàng để khách có chỗ ngồi ăn, còn bản thân thì có thêm thu nhập.

Hiện tại, dịch vụ này vẫn đang rất phổ biến tại Thái Lan. Và nếu bạn cũng đam mê việc thưởng thức tại các hàng quán Michelin mà ngại xếp hàng lâu thì có thể tham khảo nhé!