Nhà hàng gắn sao Michelin nhưng đồ ăn kỳ cục, phục vụ từ “nấm mốc” đến “thịt kiến”

Dùng bữa tại nhà hàng được gắn sao Michelin có thể là giấc mơ tuyệt vời đối với nhiều tín đồ ẩm thực trên khắp thế giới, nhưng nhà hàng Michelin không phải lúc nào cũng giống như nhà hàng sang trọng trên phim, đôi khi thực khách có thể bắt gặp những món ăn hoặc có trải nghiệm ẩm thực rất kỳ lạ, ví dụ như ăn “đồ mốc” hoặc ăn “kiến giòn”.

Hệ thống đánh giá Michelin được tạo ra bởi công ty lốp xe Michelin, sáng lập là hai anh em bởi hai anh em Andre và Edouard Michelin.

Những nhà hàng sắp được liệt kê dưới đây không chỉ vượt xa tiêu chuẩn thông thường về chất lượng thực phẩm mà còn phục vụ những món ăn khiến bạn mắt tròn mắt dẹt.

Phục vụ thịt sống và nấm mốc

Nhà hàng Mugaritz ở San Sabastian, Tây Ban Nha có vẻ ngoài khiêm tốn, giản dị như một ngôi nhà ở vùng nông thôn, nhưng lại phục vụ những món ăn tiên phong và đầy tính nghệ thuật.

Trong số các món ăn nhà hàng phục vụ có một món với hình khuôn mặt, rải trên đó là một vài bông hoa có thể ăn được, trông vừa rùng rợn nhưng cũng vừa mang đậm dụng ý nghệ thuật, cũng có món ăn khác trông gần giống cuốn sách đang mở. Nhà hàng thậm chí phục vụ món “mầm đá”, tức là những món ăn trông giống đá và phù hợp với hệ tiêu hóa của con người.

Những bông hoa được đặt trên một khuôn mặt người

Quế được lát mỏng và bài trí như những trang sách

Những món ăn kỳ lạ nhất phải kể đến là một thứ gì đó nhăn nheo như não và phủ một lớp rêu màu xanh nhạt, trông như nấm mốc. Đặt trên đó là một miếng thịt sống.

Du khách cho biết, dù thực đơn chỉ khoảng 20-25 món nhưng đều rất bắt mắt và kỳ lạ. Nhiều người mô tả ẩm thực tại đây, dù kỳ lạ, nhưng có một phong cách rất nhất quán.

Món ăn phục vụ trên iPad

Quince là một nhà hàng được gắn sao Michelin ở San Francisco. Nhà hàng có hẳn một trang trại riêng ở Bolinas, California và rất tự hào về thực đơn phong phú của mình.

Đầu bếp Micheal Tusk điều hành nhà hàng nằm ở Quảng trường Jackson của San Francisco. Ông nổi tiếng với các tác phẩm ẩm thực là những món nấm cục trắng.

Thực đơn thay đổi hằng ngày, tuy nhiên nguyên liệu thì có phần ổn định hơn, một số thành phần như nấm cục, sò điệp hoặc chim bồ câu non là không thể thiếu.

Trong menu phục vụ, món ăn khác thường nhất là món có tên “A Dog in Search of Gold” (tạm dịch: Chú chó tìm vàng), món ăn được phục vụ trên một chiếc iPad, và người ăn sẽ được tương tác với iPad trong khi dùng bữa.

Dùng iPad làm đĩa để thức ăn được coi là một trong những cách phục vụ đồ ăn đắt đỏ và tốn kém nhất

Bánh Mousse được trang trí như những cối xay gió tí hon

Món ăn được chế biến từ hạt dẻ giòn và nấm cục celeriac, porcini và ricotta, phủ quanh chiếc iPad là bột porcini. Dĩ nhiên, vì khá kỳ công nên món này không hề rẻ chút nào, bạn sẽ phải trả 595 đô la (hơn 14,1 triệu đồng) cho mỗi người. Và khách muốn dùng bữa cần phải bỏ ra 200 đô la (hơn 4,7 triệu đồng) để đặt cọc.

Nghe mô tả trên menu mà hết muốn ăn

Nhà hàng Bro's ở Lecce đã gây chú ý vào năm ngoái khi một bài đánh giá thậm tệ về nhà hàng lan truyền rộng rãi.

Vào thời điểm đó, độc giả rất thích thú với những dòng mô tả về đồ ăn trên thực đơn của nhà hàng. Ví dụ như “những mảnh giấy ăn được”, “ricotta ôi thiu”, “một ổ bánh mì hàu có vị như ở sân bay Newark”.

Blogger du lịch Geraldine DeRuiter và 7 người bạn của cô đã đến thăm Bros', một nhà hàng ở Lecce, Ý, khi đó đã có một sao Michelin. Nhưng cô viết rằng nhóm bạn của cô đã phải trải nghiệm món ăn có chất lượng rất tệ. Một số khách đánh giá cao trình độ nghệ thuật của quán, nhưng về chất lượng đồ ăn thì “cần phải xem lại”.

Chính đầu bếp Floriano Pellegrino và Isabella Potì cũng tuyên bố rằng họ đang “sáng tạo nghệ thuật”, nhưng vị của đồ ăn thì ông không đề cập đến.

Đồ ăn ở đây kỳ dị đúng như mô tả trên menu. Bên trái là món thạch đen được tạo dáng như một loài côn trùng, khi ăn cảm giác như vị mực. Còn bên phải là một món chay đặt trên một chiếc đĩa tựa như miếng giẻ chùi

Có vẻ đầu bếp rất thích phục vụ đồ ăn theo chủ đề "răng miệng"

Nhà hàng, được trang bị nội thất hiện đại, phục vụ trải nghiệm thực đơn nếm thử kéo dài 5 giờ, bao gồm một muỗng kem vị ô liu, một món có tên “không khí đông lạnh”, một số loại bọt khác nhau, pho mát ôi thiu và kẹo dẻo

Phục vụ kiến

Nhà hàng D.O.M ở São Paulo được thành lập bởi Alex Atala, một đầu bếp ưa chuộng các phương pháp nấu ăn truyền thống của người Brazil.

Tuy nhiên, mặc dù nổi tiếng là một trong những nhà hàng tốt nhất thế giới (trước đó còn được xếp hạng thứ 11 trên thế giới), nhưng một số món ăn thì có hơi khác thường.

Nhà hàng hai sao Michelin của ông phục vụ “thịt kiến”. Và bất ngờ là món này rất được lòng thực khách.

Một chú kiến nhỏ xinh được đặt trên một quả bóng rêu

Một số người thì cho rằng đây là một kiểu trang trí có phần “phô trương” và thật ra con kiến cũng không tạo cảm giác khác biệt mấy.

Bên cạnh yếu tố theo chủ đề côn trùng, nhà hàng này cũng phục vụ một số món ăn trang trí nghệ thuật với chủ đề hoa quả.

Thực phẩm điêu khắc như tác phẩm nghệ thuật

Nhà hàng Alinea ở Công viên Lincoln, Chicago đã được Elite Traveler vinh danh là nhà hàng tốt nhất thế giới và đồng thời cũng là nhà hàng tốt nhất Bắc Mỹ. Đây là một trong 14 nhà hàng duy nhất ở Hoa Kỳ đạt được ba sao Michelin danh giá.

Đầu bếp Grant Achatz mang đến 3 trải nghiệm ăn uống riêng biệt cho thực khách, với 3 cái tên khác nhau là The Kitchen, The Gallery và The Salon.

Thật vậy, mỗi món ăn thực sự là một kiệt tác nghệ thuật, thậm chí nhân viên sẽ sắp xếp đồ ăn một cách nghệ thuật ngay trước mặt khác. Với một số món, nhân viên phục vụ sẽ thả thức ăn lên một tấm bảng rồi “vẽ vời”, bài trí như một bức tranh sơn dầu độc đáo.

Nếu bạn không thích “ăn tranh”, thì bạn có thể thử “hộp sọ”, đây là món thịt được đặt bên trong một hộp sọ thủy tinh.

Các bài đánh giá trên TripAdvisor cho thấy thực khách không bao giờ hết bất ngờ với đồ ăn tại đây.,