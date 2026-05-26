Dịch sởi lần này đánh dấu đợt bùng phát nghiêm trọng nhất tại Bangladesh trong nhiều thập kỷ qua đối với căn bệnh có thể phòng ngừa này.

Các bệnh viện ở thủ đô Dhaka của Bangladesh đang bị quá tải với số lượng bệnh nhân mắc sởi tăng vọt. Theo đó, hàng chục nghìn ca nghi mắc sởi đã được ghi nhận, khiến nhiều bệnh viện quá tải, đặc biệt tại các khu dân cư đông đúc và vùng khó khăn. Các bệnh viện đang phải vật lộn với tình trạng thiếu giường chăm sóc tích cực và phải lập ra các khu điều trị sởi chuyên biệt.

Số ca tử vong do sởi vẫn đang tăng lên, với 13 trẻ em qua đời chỉ trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người chết trong đợt bùng phát dịch sởi này lên 512 - theo số liệu của Bộ Y tế Bangladesh kể từ ngày 15/3.

Giới chức y tế cho biết phần lớn nạn nhân là trẻ nhỏ chưa được tiêm đủ liều vaccine. Nhiều trẻ đã bị lỡ các mũi tiêm chủng định kỳ hay có hệ miễn dịch suy yếu do dinh dưỡng kém, hoặc cả hai. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo tỷ lệ tiêm chủng giảm trong thời gian qua đã làm gia tăng nguy cơ dịch sởi lan rộng.

Chính phủ Bangladesh đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời tăng cường giám sát dịch bệnh và hỗ trợ điều trị cho trẻ em. Giám đốc UNICEF tại Bangladesh - bà Rana Flowers - cho biết chiến dịch tiêm vaccine sởi đã tiếp cận được 18 triệu trẻ. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Bangladesh, phải mất nhiều tháng, việc tiêm vaccine sởi mới phát huy hiệu quả.

Bệnh sởi rất dễ lây lan, lây truyền qua giọt bắn khi ho và hắt hơi, và không có phương pháp điều trị đặc hiệu nào khi đã mắc bệnh. Biến chứng do bệnh sởi có thể bao gồm phù não và các vấn đề hô hấp nghiêm trọng.

Mặc dù bệnh có thể ảnh hưởng đến bất kỳ người nào nhưng phổ biến nhất là ở trẻ em. Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh sởi được ghi nhận ở Bangladesh trong đợt dịch hiện tại là trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Các bác sĩ cho biết nhiều bệnh nhi đến bệnh viện đã trong tình trạng nguy kịch.

Bà Flowers nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các chương trình tiêm vaccine sởi, tăng kinh phí cho các cơ sở y tế, hệ thống giám sát và dữ liệu trong tương lai.