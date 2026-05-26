Bé trai 1 tuổi tử vong vì 1 thứ thường thấy khi dùng ống hút, bác sĩ cảnh báo: Nhiều phụ huynh tưởng vô hại!

Cắm ống hút vào hộp sữa hay đồ uống cho con uống là hành động quen thuộc mỗi ngày của hàng triệu ông bố bà mẹ. Nhưng ngay sau khi xé bao bì ni lông để lấy ống hút, bạn thường làm gì với chiếc vỏ bọc ni lông mỏng dính kia? Nhiều người tiện tay vứt luôn trên bàn, trên giường hoặc thậm chí đưa cho con cầm chơi vì nghĩ nó vô hại. Chính thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt này lại là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch đau lòng, tước đoạt mạng sống của một đứa trẻ chỉ mới 1 tuổi.

Mất con chỉ sau một phút lơ là của người lớn

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc rầm rộ chia sẻ câu chuyện đau lòng về một bé trai vừa tròn 1 tuổi gặp tai nạn, tử vong chỉ vì chiếc vỏ ni lông đựng ống hút. Câu chuyện ban đầu được chính một bác sĩ nhi khoa Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội Threads.

Trong lúc mẹ bận dọn dẹp dưới bếp, cậu bé ngồi chơi một mình trên thảm phòng khách và nghịch chiếc hộp sữa hút dở. Khi nghe tiếng ho sặc sụa của con, người mẹ hốt hoảng chạy lên thì cậu bé đã rơi vào tình trạng tím tái, khó thở nguy kịch.

Quá trình nội soi phế quản khẩn cấp sau đó đã gắp ra một mảnh ni lông nhỏ rách từ chính vỏ bọc của chiếc ống hút. Bác sĩ cho biết đứa trẻ không phải nuốt miếng ni lông này xuống bụng, mà tai hại ở chỗ em bé đã vô tình hít mạnh nó vào đường thở. Do mảnh nhựa quá mỏng và dẻo, nó đã tạo thành một chiếc van một chiều bám chặt và chặn đứng hoàn toàn đường khí quản, gây tắc nghẽn cả hai bên phổi khiến cơ thể thiếu oxy nghiêm trọng.

Dù được nỗ lực hồi sức tim phổi liên tục suốt 45 phút, em bé vẫn không thể qua khỏi do não bị tổn thương không thể phục hồi vì ngạt thở quá lâu.

Tại sao vỏ ni lông bọc ống hút nguy hiểm?

Vị bác sĩ này cũng chia sẻ thêm, trong ngành nhi khoa có một quy tắc nằm lòng là không cho trẻ nhỏ ăn các loại hạt vì kết cấu của chúng dễ gây nghẹn. Tuy nhiên, so với các loại hạt, việc trẻ vô tình hít phải thứ bao bì nhựa mỏng manh của chiếc ống hút mới thực sự là mối nguy hiểm đáng sợ nhất.

Khác với các loại hạt có hình dạng cố định và thường chỉ làm tắc một bên phế quản khi mắc kẹt, vỏ ống hút lại mỏng và dẻo mềm. Khi trẻ ngậm chơi rồi vô tình ho sặc hoặc hít sâu, luồng khí sẽ hút miếng ni lông này vào bên trong. Dưới áp lực của dòng khí hô hấp, nó sẽ bám chặt vào thành trong của đường thở giống như một lớp màng dính, dễ dàng bít kín cả hai bên phổi cùng lúc khiến trẻ hoàn toàn không thể thở được.

Nguy hiểm hơn, chất liệu nhựa của vỏ bọc có xu hướng bị nhiễm tĩnh điện ngay sau khi bị xé rách, làm tăng lực hút bám chặt vào niêm mạc đường thở. Lúc này, cơ chế ho tự nhiên của trẻ hoàn toàn bất lực. Bác sĩ cảnh báo thêm rằng một khi chiếc bọc nhựa này đã bị hít chặt vào phế quản, ngay cả phương pháp sơ cứu Heimlich thông thường cũng cực kỳ khó mang lại hiệu quả để cứu sống đứa trẻ.

Những "sát thủ giấu mặt" cần cách ly khỏi tầm tay trẻ

Bác sĩ nhấn mạnh, vỏ bọc ni lông của ống hút chính là một trong những sát thủ giấu mặt nguy hiểm nhất đối với trẻ nhỏ mà hầu hết cha mẹ đều bỏ qua. Nếu thấy vật dụng này ở gần trẻ, phụ huynh phải lập tức cất đi hoặc vứt vào thùng rác ngay lập tức, tuyệt đối không để trên bàn hay trong tầm mắt của con dù chỉ một giây.

Bên cạnh vỏ ống hút, từ góc độ chuyên môn, các bác sĩ cũng nhắc nhở cha mẹ cần đặc biệt lưu ý và cách ly trẻ khỏi những vật liệu mỏng, dẻo và dễ bị hít vào đường thở tương tự sau đây:

- Các mảnh vỡ từ bong bóng bay sau khi nổ.

- Vỏ bao bì trong suốt của các gói rong biển ăn liền.

- Các màng nhựa bọc thực phẩm hoặc túi ni lông mỏng.

Những mẩu rác nhựa nhỏ bé trông có vẻ hoàn toàn vô hại nhưng lại có thể biến thành thứ vũ khí tước đoạt mạng sống của một đứa trẻ. Bác sĩ cũng nói thêm rằng các tai nạn do hít phải vỏ bọc nhựa dạng này rất hiếm gặp, nhưng đối với tính mạng của con trẻ, chỉ cần một vài trường hợp xảy ra thôi cũng là quá nhiều, hãy phòng bệnh khi có thể!

Nguồn và ảnh: Health, News Yahoo