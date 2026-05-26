Cuối cùng đã phát hiện 3 thực phẩm nên ăn sau khi nhuộm tóc để "thải độc", dưỡng da đầu

Nhuộm tóc có gây ung thư?

Nhiều người trong chúng ta thường xuyên thay đổi diện mạo, làm đẹp bằng cách thay đổi màu tóc, nhưng đi kèm với đó là nỗi lo sợ vô hình về các loại hóa chất tích tụ. Định kiến về việc nhuộm tóc dễ gây ung thư đã hằn sâu vào tâm lý của không ít người. Vậy thực hư ra sao?

Thực tế, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) chỉ xếp thuốc nhuộm tóc thông thường vào nhóm 3, nghĩa là chưa có đủ bằng chứng khoa học để kết luận chất này gây ung thư ở người.

Chuyên gia Tan Dunci thuộc Trung tâm độc chất lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc) cũng tiết lộ bản thân đã bắt đầu nhuộm tóc từ năm 40 tuổi để che tóc bạc. Tuy nhiên, chuyên gia độc chất này nhấn mạnh rằng nhuộm tóc vẫn tiềm ẩn những mối nguy hại khôn lường cho sức khỏe và có thể làm tăng nguy cơ ung thư trong một số trường hợp.

Ví dụ như nếu bạn lạm dụng tần suất quá dày đặc, hoặc vô tình mua phải các loại thuốc nhuộm trôi nổi, kém chất lượng có hàm lượng kim loại nặng vượt mức cho phép.

Để việc làm đẹp hoàn toàn an toàn và không lo hóa chất tích tụ, ngoài việc lựa chọn thuốc nhuộm, tần suất nhuộm thì mức độ uy tín của tiệm làm tóc, tay nghề thợ cũng rất quan trọng. Ngay cả chế độ sinh hoạt, ăn uống gì sau nhuộm tóc cũng tác động đến cách mà thuốc nhuộm tóc ảnh hưởng cơ thể.

3 thực phẩm nên dùng nhiều sau khi nhuộm tóc để "thải độc"

Dưới đây là 3 thực phẩm Tan Dunci khuyến nghị bạn nên dùng nhiều hơn sau khi nhuộm tóc để tăng cường "thải độc", góp phần dưỡng da đầu:

1. Nước lọc

Sau khi nhuộm tóc, một lượng nhỏ hóa chất có thể thẩm thấu qua các lỗ chân lông trên da đầu và đi vào hệ tuần hoàn. Để ngăn chặn các tạp chất này lắng đọng, nước lọc chính là thứ vũ khí đơn giản nhưng mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

Bà nhắc nhở việc uống nhiều nước sau khi làm tóc sẽ kích thích hệ thống tiết niệu và thận hoạt động với công suất cao hơn để nhanh chóng tống khứ chất thải ra ngoài. Đặc biệt đối với da đầu, việc bổ sung nước đầy đủ sau khi tiếp xúc hóa chất mạnh sẽ giúp cấp ẩm tức thì từ bên trong. Điều này ngăn chặn tình trạng da đầu bị khô rát, bong tróc vảy do tác động tẩy nhuộm, giữ cho môi trường chân tóc luôn được cân bằng.

2. Rau củ và trái cây tươi

Sự tấn công của các chất oxy hóa trong thuốc nhuộm tóc không chỉ làm biến đổi màu tóc mà còn có thể gây áp lực lên các tế bào da đầu, dẫn đến tình trạng ngứa ngáy, kích ứng. Lúc này, việc tăng cường ăn các loại trái cây và rau củ tươi là vô cùng cần thiết.

Các vitamin, đặc biệt là Vitamin C và Vitamin E cùng các chất chống oxy hóa dồi dào trong rau quả sẽ hỗ trợ gan thực hiện chức năng giải độc hiệu quả. Song song với đó, các dưỡng chất tự nhiên này hoạt động như một loại kem dưỡng sinh học cho da đầu. Chúng hỗ trợ làm dịu các vùng da bị mẩn đỏ, nuôi dưỡng và tái tạo lại hàng rào biểu bì bảo vệ của da đầu vốn vừa bị tổn thương, giúp chân tóc chắc khỏe hơn.

3. Yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt

Nhóm thực phẩm chiến lược thứ ba chính là các loại ngũ cốc nguyên hạt hoặc yến mạch giàu chất xơ. Nhiều người thắc mắc tại sao chất xơ lại liên quan đến việc làm sạch hóa chất, nhưng mối liên hệ này nằm ở cơ chế thải độc toàn diện.

Chất xơ hòa tan trong yến mạch khi đi vào hệ tiêu hóa sẽ tạo thành một lớp gel đặc biệt để bao bọc lấy các kim loại nặng hoặc thành phần hóa học độc hại, ngăn không cho chúng hấp thụ ngược qua thành ruột vào máu. Bên cạnh vai trò đẩy độc tố ra ngoài, yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt còn rất giàu kẽm, sắt và các vitamin nhóm B. Đây là những siêu dưỡng chất giúp tăng cường lưu thông máu đến các mao mạch dưới da đầu, kích thích mọc tóc và nuôi dưỡng nang tóc phát triển khỏe mạnh sau khi bị tàn phá bởi thuốc nhuộm.

7 bước nhuộm tóc chuẩn y khoa được chuyên gia độc chất kiểm chứng

Để giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm độc và ung thư từ các loại thuốc nhuộm kém chất lượng hay việc làm tóc sai cách, Tan Dunci đã chia sẻ quy trình 7 bước bám sát nguyên tắc an toàn độc chất mà bất kỳ ai cũng cần thuộc nằm lòng:

- Thử nghiệm dị ứng trước 48 giờ: Bạn cần trộn một lượng nhỏ hai chất trong thuốc nhuộm rồi thoa lên cổ tay hoặc sau tai để thử phản ứng của da trước khi bôi lên diện rộng.

- Kiểm tra tổn thương da đầu: Tuyệt đối không thực hiện việc nhuộm tóc nếu da đầu đang có vết trầy xước, mụn nhọt hoặc vết thương hở.

- Tận dụng lớp dầu tự nhiên: Nhịn gội đầu khoảng hai ngày trước khi nhuộm để da đầu tiết ra lớp dầu bảo vệ tự nhiên, giảm tác động trực tiếp của hóa chất.

- Tránh chọn thuốc nhuộm quá tối màu: Bạn nên chọn tông màu sáng hơn hoặc tối hơn một chút so với tóc thật, bởi các loại thuốc nhuộm màu quá tối thường có nguy cơ chứa hàm lượng kim loại nặng cao hơn rất nhiều.

- Không nhuộm và uốn/ép cùng lúc: Nên kéo dài khoảng thời gian giữa uốn và nhuộm ít nhất là một tuần (tốt nhất là trên 20 ngày) vì hai quá trình này đều làm thay đổi cấu trúc biểu bì tóc, làm cùng lúc sẽ phá hủy sợi tóc và da đầu.

- Ưu tiên phương pháp nhuộm dặm chân: Thay vì phủ hóa chất lên toàn bộ đầu, bạn chỉ nên nhuộm dặm lại những vùng chân tóc mới mọc hoặc nơi có tóc bạc để giảm diện tích tiếp xúc với thuốc.

- Xả và gội sạch kỹ lưỡng: Hãy xả sạch thuốc nhuộm bằng nước trước, dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng để loại bỏ hóa chất bám trên da đầu. Lưu ý tuyệt đối không dùng móng tay gãi mạnh vì sẽ làm rách da đầu, tạo điều kiện cho hóa chất độc hại ngấm sâu hơn, sau đó mới gội lại bằng dầu gội.

Nguồn và ảnh: Good Moring Health, Top Beauty, ETtoday