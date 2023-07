Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê diễn giả trân

Ngày 13/7, Sohu đưa tin bộ phim truyền hình An Lạc truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất ngờ lên sóng nhưng chỉ chiếu 1 tập. Lịch chiếu này làm người hâm mộ của các diễn viên bất mãn. Bên cạnh đó, kỹ xảo, diễn xuất, màu phim và phần lồng tiếng của An Lạc truyện đều nhận những phản hồi tiêu cực.

An Lạc truyện chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng thư của Tinh Linh, trong đó Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai nữ chính Nhậm An Lạc, là trại chủ An Lạc Trại. Nàng vốn là con cháu của công thần khai quốc nhưng gia tộc gặp biến cố phải lưu lạc nhân gian. Trong quá trình điều tra sự thật, khôi phục danh dự cho gia tộc, nàng được thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn) giúp đỡ và nảy sinh tình cảm với nhau.

Trong tập một của An Lạc truyện, Địch Lệ Nhiệt Ba có màn trêu chọc bày tỏ tình cảm mạnh mẽ với Cung Tuấn. Tình tiết phim được đánh giá là thú vị, vui vẻ, song cách diễn của mỹ nhân Tân Cương bị chê. Sohu đánh giá diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba mang tính công thức rập khuôn nên thiếu sự tự nhiên, cô có nhiều biểu cảm khoa trương, làm màu, giả trân. Do đó, nguồn tin đánh giá cách diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba "tràn đầy dầu mỡ" (từ để miêu tả cách diễn làm màu, khiến người xem chán ngấy). Biểu hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba giống với đàn chị Dương Mịch trong phim Định luật 80/20 của tình yêu.

Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê kém.

Bên cạnh đó, kỹ xảo của phim cũng là một điểm yếu dễ nhận thấy, thậm chí trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo. Theo Sohu đánh giá An Lạc truyện vốn là bộ phim có chi phí sản xuất cao, được xếp vào hạng mục cấp S, song phần kỹ xảo sơ sài, qua loa, nhìn giả như phim hoạt hình khiến người xem khó chịu.

Trong đó, những cảnh trên biểu lộ rõ kỹ xảo được ghép trên phông nền xanh, nước biển không có độ sâu và rộng. Nhân vật của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa rơi xuống nước, khi lên bờ quần áo đã khô, là những điểm bất hợp lý trong phim.

Kỹ xảo của phim kém chân thực, thiếu logic.

Ngoài ra, màu phim bị chê xấu, lòe loẹt, phần lồng tiếng không khớp với hình đem lại trải nghiệm tệ cho khán giả. Chỉ qua tập 1, công chúng đã nhận định An Lạc truyện là dự án chất lượng kém. Cùng với đó, việc bất ngờ lên sóng khiến chỉ số truyền thông của phim thấp hơn mức mong đợi.

Theo Sohu, nếu An Lạc truyện không đạt thành tích tốt, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1992 cũng bị chê về diễn xuất trong phim chính kịch Công tố.