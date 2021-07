Dịch Covid-19 ở Indonesia: Nhiều bệnh nhân tử vong khi cách ly tại nhà

Bất chấp những nỗ lực ngăn chặn làn sóng Covid-19 và giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện đang quá tải, nhiều bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia chết ở nhà. Không ai biết tới cái chết của họ ngoại trừ những người thân trong gia đình.

Các nhân viên y tế di chuyển thi thể nạn nhân mắc Covid-19 tử vong khi cách ly tại nhà ở Bandung, ngày 28/7/2021. Ảnh: AFP

Theo truyền thông Indonesia, một người phụ nữ 70 tuổi ở Indramayu, Tây Java đã qua đời hôm 24/7 khi tự cách ly ở nhà. Trước đó con gái bà, 56 tuổi, cũng qua đời vì sốt cao sau chuyến đi tới Jakarta.

Theo nền tảng dữ liệu công dân LaporCovid-19, 2.705 bệnh nhân mắc Covid-19 đã chết ở nhà trong 2 tháng qua, nhiều người không thể nhập viện để điều trị trong bối cảnh các bệnh viện đều đang quá tải.

Yulia chỉ có thể nhìn từ xa người em trai đang bị ốm. Em trai cô và gia đình anh này phải rời khỏi ngôi nhà do công ty hỗ trợ để tìm một cơ sở cách ly.

Đó là lần cuối cùng Yulia nhìn thấy em trai mình. Người đàn ông 42 tuổi này đã chết 12 ngày sau đó, vào hôm 19/7, ngay sau khi được một bệnh viện tiếp nhận.

Trong tin nhắn gửi chị gái trước khi qua đời, anh nói rằng, các y tá quá bận rộn với nhiều bệnh nhân.

“Em tôi cũng nói rằng cậu ấy không được điều trị tối đa. Tôi đã cố động viên cậu ấy lấy lại tinh thần, cầu nguyện và làm theo những gì các y tá yêu cầu".

Sự gia tăng số ca mắc Covid-19 ở Indonesia đang đặt gánh nặng lên hệ thống y tế Indonesia, ngay cả khi giới chức đã nỗ lực tăng cường không gian trong các bệnh viện để tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhất có thể.

Indonesia hiện là tâm dịch của châu Á. Nước này ghi nhận 47.791 ca mắc mới và 1.824 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 28/7. Tính đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 tại Indonesia là 3,29 triệu ca, trong đó có 88.659 ca tử vong.

Trong bối cảnh các bệnh viện đã chật kín chỗ và phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân, những người mắc Covid-19 phải về nhà tự theo dõi mà không được can thiệp y tế cần thiết trong những ngày đầu mới nhiễm bệnh.

Các chuyên gia y tế cho rằng, biến thể Delta, biến thể chủ đạo trong số các ca mắc Covid-19 trên khắp Indonesia hiện nay, có thể khiến tình hình bệnh nhân nhanh chóng xấu đi.

Indonesia ghi nhận 47.791 ca mắc mới và 1.824 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 28/7. Ảnh: Reuters

Darussalam, một cư dân 63 tuổi ở Jakarta, đưa vợ tới bệnh viện hồi cuối tháng 6 sau khi người vợ xuất hiện các triệu chứng Covid-19 khoảng 1 tuần, ban đầu là hắt hơi và ho. Khi người vợ bắt đầu khó thở, gia đình phải dùng tới các bình oxy di động.

“Một vài người họ hàng của chúng tôi cũng mắc Covid-19 và chủ yếu tự cách ly tại nhà. Vợ tôi cũng làm như vậy. Chúng tôi nghĩ cô ấy chắc chắn đã nhiễm virus từ trước khi được xét nghiệm. Nhưng chúng tôi biết các bệnh viện đều đã chật kín”, ông nói với Straits Times.

Người mẹ 44 tuổi của 3 đứa con đã qua đời hôm 4/7, chỉ vài ngày sau khi được tiếp nhận vào bệnh viện Pelni ở Jakarta, nơi còn 30 bệnh nhân khác đang chờ được được điều trị trong phòng điều trị tích cực (ICU). Một khu lều đã được dựng lên để điều khị các bệnh nhân cấp cứu.

Bác sỹ Nur Chandra Bunawan tại bệnh viện Kramat Jati ở Jakarta thừa nhận rằng, phần lớn bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện này từ tháng 6 vừa qua đều có các triệu chứng nặng, như thở dốc.

“Rất nhiều bệnh nhân dường như được đưa đến quá muộn vì họ quyết định tự cách ly. Những trường hợp dương tính mà không có triệu chứng hoặc triệu chứng vừa phải đều nghĩ rằng, việc tự cách ly tại nhà là hợp lý, trong khi đó, điều này lẽ ra phải do các nhân viên y tế quyết định. Nếu các kiểm tra y tế, như xét nghiệm máu hoặc X-quang, cho thấy họ an toàn, thì họ mới có thể tự cách ly. Vì thế, việc này không thể do các bệnh nhân tự quyết định”, ông nói.

Bác sỹ Chandra cũng nhấn mạnh rằng, các loại thuốc kết hợp do bác sỹ khuyến cáo cũng rất quan trọng để điều trị các bệnh nhân.

Tình hình tại Indonesia đã cải thiện phần nào sau khi giới chức áp lệnh phong tỏa một phần trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng từ đầu tháng 7. Số ca mắc Covid-19 tại 5 tỉnh của Java, hòn đảo đông dân nhất của Indonesia, đã có chiều hướng giảm./.