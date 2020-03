Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nông sản sạch trong nước “lên ngôi”

Nỗi lo thực phẩm an toàn trong mùa dịch: Nhu cầu lớn, thiếu hụt nguồn cung

"Ăn gì để bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch?" là câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm. Theo khuyến cáo từ WHO, khi chưa có thuốc đặc trị COVID-19, người dân cần tăng đề kháng tự nhiên bằng cách uống nhiều nước, ăn đủ rau xanh và quả tươi, bổ sung thức ăn giàu đạm. Đây là nguồn cung cấp các vitamin và chất khoáng - những nguyên liệu quan trọng cho quá trình hoạt động của tế bào miễn dịch. Thực phẩm sử dụng cần có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, không kháng sinh, thuốc bảo quản để tránh những rủi ro tiềm ẩn.

Nỗi lo về thực phẩm sạch trong mùa dịch khiến nhiều mặt hàng nhanh chóng trở nên khan hiếm. Ở những thành phố lớn như Hà Nội, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu là rất lớn. Theo thống kê, trung bình mỗi tháng, toàn thành phố tiêu thụ khoảng 83.400 tấn gạo, 20.000 tấn thịt lợn, 5.200 tấn thịt gà, 84.100 tấn rau củ quả, 52.000 tấn trái cây… Tuy vậy, ngoài mặt hàng thịt lợn, thịt gà có thể đáp ứng cơ bản ở mức 60-65% nhu cầu thì gạo mới đáp ứng được 35% nhu cầu, thịt bò 15%, các mặt hàng rau sạch và trái cây an toàn mới ở mức 35%. Phần lớn lượng nông sản còn thiếu hụt so với mức tiêu thụ của người dân Hà Nội do chủ yếu phải nhập từ các tỉnh, thành phố lân cận Nhu cầu nông sản sạch còn ngày càng gia tăng khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, người người, nhà nhà đi "săn lùng" thực phẩm sạch.

Chị Tú Linh (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Phòng bệnh hơn chữa, tôi không ngại bỏ ra mức chi phí đắt hơn để mua thực phẩm sạch và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, không phải cứ có tiền là mua được đồ sạch".

Theo ghi nhận, một số cửa hàng cung cấp thực phẩm sạch thường xuyên treo biển hết hàng sớm, giá các mặt hàng rau quả cũng có xu hướng tăng do khan hàng. "Nguồn cung chỉ bằng 70% so với trước Tết, chính các nhà các nhà cung cấp cũng đang bị ảnh hưởng từ dịch bệnh", anh Hoàng Anh Thái, chủ cửa hàng bán thực phẩm sạch tại Thanh Xuân, Hà Nội cho biết.

Khi ông lớn ngành bán lẻ bắt tay thương hiệu nông sản sạch

Trong những năm gần đây, đã có nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó phải kể đến VinEco là doanh nghiệp tiên phong và phát triển lớn mạnh trong lĩnh vực cung ứng nông sản sạch ra thị trường.

Với quy mô lên đến 18 nông trường được đầu tư mạnh về công nghệ "nhập khẩu" từ các nền nông nghiệp công nghệ cao tiên tiến như Israel, Pháp, Hàn Quốc, Singapore, Hà Lan… VinEco cung cấp đều đặn hàng trăm tấn rau quả an toàn mỗi ngày, góp phần xoa dịu "cơn sốt" nông sản sạch trong mùa dịch.

Các sản phẩm nông sản của VinEco được sản xuất theo một quy trình nghiêm ngặt đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP và Global GAP. Sản phẩm được chăm sóc kĩ lưỡng từ nông trại, thu hoạch, qua 38 phòng kiểm nghiệm, sau đó đóng gói an toàn nhằm tránh vi khuẩn và bảo quản, rồi vận chuyển đến các chuỗi bán gồm hơn 3.000 siêu thị VinMart và cửa hàng tiện lợi VinMart+. Khi đến tay khách hàng, nông sản VinEco phải đảm bảo vị ngon hấp dẫn, giàu dinh dưỡng lại vừa tuyệt đối an toàn không bị lây nhiễm vi khuẩn vì được đóng gói sạch sẽ đẹp mắt. Với mô hình khép kín "từ nông trại đến bàn ăn", các sản phẩm sạch từ VinEco góp phần mang lại những bữa ăn chất lượng cho các gia đình Việt.

Không những vậy, giữa tâm dịch, nông sản sạch VinEco vẫn được duy trì mức giá bình ổn dù thị trường "đội giá" từng ngày. Sản phẩm cũng được cung ứng đa dạng tại các siêu thị VinMart, cửa hàng tiện lợi VinMart+, từ rau củ quả sạch, các loại rau thơm hay các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao như nấm ôn đới, dưa lưới, rau mầm, rau thủy canh…

Hiện tại, đại diện VinEco cho biết, toàn hệ thống vẫn đã và đang nỗ lực nhằm cung ứng kịp thời và ổn định lượng nông sản sạch ra thị trường trong mùa dịch. Đây là một tin vui lớn cho người tiêu dùng Việt khi tình trạng hiếm, đội giá thực phẩm sạch ngày một gia tăng.