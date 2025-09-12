Đảo Long Sơn nằm tại cửa sông Cái Mép, cách trung tâm Vũng Tàu khoảng 17km về phía Bắc, kết nối với đất liền qua cầu Bà Nanh, cầu Chà Và. Long Sơn là địa phương duy nhất giữ nguyên đơn vị hành chính cấp xã sau đợt sáp nhập hành chính năm 2025. Đặc biệt, nơi đây còn nổi danh với các 'đùng' nuôi tôm cá quảng canh theo hình thức truyền thống.

Đảo Long Sơn cách trung tâm Vũng Tàu khoảng 17km - Ảnh: vielimo

Đùng Long Sơn

Nghề làm đùng tôm, cá, cua ở vùng rừng ngập mặn thường là 'cha truyền con nối' nhưng lợi nhuận không cao, bởi tôm cá tự nhiên chỉ đem lại cuộc sống thanh nhàn chứ không giúp họ thành đại gia. Mặc dù thu nhập chỉ đủ sống nhưng họ khá 'ung dung tự tại': ngày nào người ướt, lấm bùn thì có tiền, ngày nào người khô ráo, áo quần sạch sẽ thì co ro trong chòi ngủ hoặc ngồi lai rai với bạn bè.

'Đùng chìm' là bờ bao chỉ nổi lên khi nước ròng, nước lớn thì bờ bao sẽ bị ngập, tôm cá dễ thoát ra kênh rạch. Khi dân làm đùng chìm khá lên, có điều kiện thuê máy móc thay sức người đắp bờ cao to để chống lại các con nước lớn gọi là 'đùng nổi'.

Đi Vũng Tàu nhiều nhưng bạn đã biết đến đùng Long Sơn chưa? - Clip nchoanghamhoc

Không chỉ thuận tiện đi lại, vận chuyển, giữ được tôm cá tươi sống đến tận chợ, bán được giá cao, đùng nổi còn được bổ sung thêm tôm, cua giống, hệ thống cống xả nước chủ động, nếu có nguy cơ vỡ bờ thì dân xáng cạp sẽ chở ngay máy móc vào gia cố kịp thời.

Nuôi tôm đùng ở Long Sơn là một nét đặc trưng thú vị, khác biệt rõ rệt so với nuôi tôm vuông cả về hình thức lẫn cách thức sản xuất. Đùng thường do Ban Quản lý rừng phòng hộ giao khoán, mang tính chất tận dụng nguồn lợi sẵn có, quy mô vừa phải. Trong khi đó, vuông lại do Nhà nước cấp quyền sử dụng, giúp người nuôi mạnh dạn đầu tư, áp dụng kỹ thuật hiện đại, thậm chí thế chấp vay vốn để mở rộng sản xuất, mang lại lợi nhuận cao hơn.

Một chuyến khám phá xem Long Sơn đi được những đâu? - Clip checkinvungtau72

Vậy, một ngày ở đùng Long Sơn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm nào? Hãy bắt đầu hành trình với điểm dừng chân đầu tiên - Nhà Lớn Đạo Ông Trần, công trình tâm linh và lịch sử gắn liền với quá trình khai phá hòn đảo này.

Nhà Lớn Đạo Ông Trần

Nằm dưới chân núi Nứa, quần thể Nhà Lớn Đạo Ông Trần rộng gần 2ha, gồm nhà thờ, lăng mộ, khu sinh hoạt chung, chợ và trường học. Không chỉ khám phá kiến trúc độc đáo của Nhà Lớn Đạo Ông Trần, du khách còn được thưởng lãm chiếc ghe Sấm khổng lồ đã đưa ông Trần cùng gia đình từ Hà Tiên đến Bà Rịa - Vũng Tàu để khai hoang lập nghiệp vào năm 1891.

1 góc khu Nhà Lớn - Ảnh: Ngọc Thúy

Khu nhà thờ quay mặt về hướng Đông, tọa lạc trên diện tích 7.800m2, gồm tam quan, vườn hoa Bát quái và nhiều nhà thờ, trong đó có các nhà lầu 2 tầng (tầng dưới lát gạch, tầng trên lát gỗ) 8 mái ngói là: Lầu Cấm (Tiền điện), Lầu Phật (Chính điện), Lầu Trời, Lầu Tiên, Lầu Dài; và nhà trệt lợp ngói có Nhà Thánh, Nhà Hậu (Hậu điện).

Một số hiện vật trưng bày bên trong Nhà Lớn - Ảnh: Hoàng Tuyết

Các trụ cột bên trong và xà nhà đều treo hoành phi, câu đối, câu liễn, nổi bật nhất là các bộ bao lam đều chạm trổ hình hoa, hình thú rất công phu, được sơn son thiếp vàng rực rỡ. Điểm đặc biệt nữa là nhiều hiện vật quý như bộ bàn ghế bát tiên được cẩn hoa cương và xà cừ mà con cháu ông Trần khẳng định là của vua Thành Thái từng dùng ở Bạch Dinh (Vũng Tàu); bộ tủ thờ cổ cẩn xà cừ gồm 33 chiếc, có nguồn gốc từ vùng Hà Đông đưa về. Phía sau khu chính điện hiện vẫn còn lưu giữ bộ ảnh chữ Nôm truyện Lục Vân Tiên, trước vẽ trên lụa, sau được phục chế trên kính.

Nhiều lần nghe về Nhà Lớn Long Sơn, nhưng bạn đã biết câu chuyện lập nên nơi này chưa? - Clip dulichtinhbariavungtau

Hàng năm, vào ngày vía ông Trần (20/2 âm lịch) và ngày Trùng Cửu (9/9 âm lịch), nơi đây tổ chức lễ hội long trọng. Du khách có thể thưởng thức bữa cơm chay cộng đồng, nghỉ lại qua đêm để cảm nhận tấm lòng hiếu khách của người dân địa phương.

Thử làm ngư dân ở làng bè

Làng bè Long Sơn mang đến trải nghiệm du lịch độc đáo chỉ đứng sau Nhà Lớn. Giữa hệ thống sông Dinh, sông Chà Và yên ả, làng bè Long Sơn hiện lên với những ngôi nhà gỗ lợp lá dừa nước, nổi trên thùng phuy dập dềnh theo nhịp sóng. Bao quanh là lồng nuôi cá, tôm, cua, chem chép và những dây hàu thẳng tắp. Tới đây, bạn có thể nằm võng đung đưa, ngắm đàn cá bơi lượn ngay dưới chân, hoặc thuê ghe chạy dọc sông để chiêm ngưỡng hệ sinh thái rừng ngập mặn, thả lưới bắt con dộp, móng tay hoặc nhờ lái dong ghe ra ngoài cửa biển, ngắm thành phố Vũng Tàu từ xa.

Làng bè Long Sơn yên bình trên sông Dinh - Ảnh: internet

Trưa đến, hãy thưởng thức bữa hải sản tươi rói ngay tại nhà bè - nơi những món hải sản tươi ngon, béo ngậy được chế biến từ nguồn nguyên liệu do chính người dân trên đảo nuôi. Một vài điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích như Làng bè Long Sơn, Đực Nhỏ, Hải Lựu... với món ăn vừa ngon miệng, không gian đậm chất miền sông nước.

Cuối tuần vi vu bè hào Đực Nhỏ tại Long Sơn - Clip behaoducnho

Cánh đồng muối Long Sơn

Điểm đến tiếp theo nên ghé khi đến Long Sơn là khu ruộng muối. Không chỉ ngắm cảnh chụp ảnh, du khách còn được tìm hiểu về cách làm muối thủ công truyền thống của người dân nơi đây: dẫn nước biển vào ô kết tinh, phơi dưới nắng chói chang cho đến khi muối kết hạt, rồi dùng xẻng gỗ gom thành từng đụn muối trắng tinh.

Vẻ đẹp ruộng muối Long Sơn - Clip anchoivungtau72 / Nguyễn Thanh Hậu

Vào khoảnh khắc bình minh vừa ló rạng hay khi ráng chiều buông xuống, ánh sáng phản chiếu trên những ô muối lấp lánh như dát bạc, tạo nên một khung cảnh hiếm có. Đây cũng là thời điểm được nhiều du khách chọn để check-in và các nhiếp ảnh gia không ngừng săn tìm.

Thử thách thu hoạch hàu

Đảo Long Sơn được mệnh danh là 'vương quốc hàu'. Muốn thu hoạch hàu ngon cần chọn đúng lúc 'con nước ròng'. Người thu hoạch dùng búa đập nhẹ để cạy, gỡ từng con hàu bám chặt trên cọc gỗ hoặc đá. Công việc này không chỉ đòi hỏi sự khéo léo mà phải thật cẩn thận, nếu không dễ bị trầy tay. Tuy nhiên, thưởng thức món ngon chế biến từ hàu do tự tay mình thu hoạch sẽ là một trải nghiệm cực kì đáng nhớ.

Xem ngư dân đục hàu đá ở Long Sơn - Clip kimnhi0301

Hàu ở đảo có vị ngọt đặc trưng, đảm bảo du khách sẽ ghiền ngay lần đầu tiên thưởng thức, đặc biệt là món cháo hàu. Vị béo của hàu quyện với mùi thơm của gạo, hành phi, vị cay của tiêu, gừng hòa cùng vị ngọt của nấm rơm sẽ làm nức lòng thực khách.