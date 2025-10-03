Người đàn ông 65 tuổi, trú tại Hà Nội, đến Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai khám vào tháng 2/2025 vì đau tức âm ỉ vùng thượng vị. Không ngờ, sau loạt xét nghiệm và nội soi, ông được chẩn đoán mắc đồng thời hai loại ung thư: ung thư dạ dày và ung thư đại tràng .

Trước khi nhập viện một tháng, ông thấy khó chịu vùng thượng vị, đau âm ỉ, tăng khi đói, kèm theo ợ hơi, ợ chua nhưng không buồn nôn hay nôn ói. Các triệu chứng không rõ ràng và ông vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường, nhưng ông quyết định đi nội soi dạ dày và đại tràng để kiểm tra sức khỏe.

Kết quả nội soi, mặt sau hang vị dạ dày có một tổn thương nhỏ chỉ khoảng 0,8cm. Sinh thiết cho thấy có dấu hiệu viêm teo niêm mạc, dị sản ruột và loạn sản độ thấp. Trong khi đó, nội soi đại tràng lại phát hiện tới 4 polyp, kèm một tổn thương dạng lõm kích thước 1,2cm.

Sau khi cắt các polyp và tổn thương qua kỹ thuật ESD (nội soi cắt tách dưới niêm mạc), kết quả giải phẫu bệnh xác định ông mắc ung thư biểu mô tuyến đại tràng biệt hóa vừa, đã xâm nhập lớp hạ niêm mạc.

Với dạ dày, sinh thiết xác nhận tổn thương là ung thư biểu mô tế bào nhẫn – dạng ung thư ác tính không phổ biến nhưng có tiến triển thầm lặng.

Hình ảnh tổn thương dạng lõm ở đại tràng.

Dù cùng lúc mắc hai loại ung thư, ông may mắn được phát hiện ở giai đoạn rất sớm: ung thư đại tràng giai đoạn I và ung thư dạ dày giai đoạn IA – tức chưa di căn hạch hay lan rộng ra các cơ quan khác.

"Trường hợp này đặc biệt, bệnh nhân không có triệu chứng rõ ràng, thể trạng gầy nhưng vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Nhờ nội soi chủ động nên cả hai ung thư đều được phát hiện khi còn khả năng điều trị triệt căn", PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

Sau hội chẩn, bệnh nhân được lên kế hoạch phẫu thuật theo hai giai đoạn, ưu tiên an toàn do thể trạng yếu và tuổi cao. Trước tiên, ông được phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải và nạo vét hạch. Giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy không còn tế bào ung thư tại diện cắt hay hạch.

Hai tuần sau, ông tiếp tục được phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày và nạo hạch D2. Kết quả sau mổ khẳng định u giới hạn trong lớp niêm mạc, không còn u tại diện cắt, 23/23 hạch không có tế bào ung thư.

Sau hai cuộc phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi định kỳ.

Theo bác sĩ Phương, ung thư dạ dày và đại tràng nếu phát hiện ở giai đoạn muộn sẽ có tiên lượng xấu, tỷ lệ sống thấp. Tuy nhiên, nếu được tầm soát phát hiện sớm như trường hợp người đàn ông trên tỷ lệ sống sau 5 năm có thể lên tới 90%. Đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của việc khám định kỳ và tầm soát chủ động, đặc biệt là ở người trên 45 tuổi.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân – đặc biệt là từ 45 tuổi trở lên – nên nội soi tiêu hóa định kỳ để phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư. Việc chờ có triệu chứng mới đi khám thường đồng nghĩa với phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn.