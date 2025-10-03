Theo ETV Bharat, một bé trai đã chào đời với một bào thai khác bên trong cơ thể tại Viện nghiên cứu và Cao đẳng Y khoa Karnataka (KMCRI) ở Ấn Độ.

Theo nguồn tin từ bệnh viện, một sản phụ ở Kundgol đã được đưa vào khoa Sản nhi của KMCRI để sinh con lần hai.

Vào ngày 23/9, cô đã sinh một bé trai khỏe mạnh. Tuy nhiên, bác sĩ sản phụ khoa và bác sĩ phẫu thuật đã phát hiện ra em bé có điều bất thường. Siêu âm cho thấy một thai nhi có tủy sống trong bụng em bé.

Các bác sĩ đã đề nghị chụp MRI cho hướng điều trị tiếp theo, Tiến sĩ Eshwar Hasabi, Giám đốc Y khoa, nói với ETV Bharat.

Theo các bác sĩ, bé trai mắc phải một tình trạng y khoa cực kỳ hiếm gặp được gọi là "thai trong thai".

Thai trong thai hay thai nhi trong bào thai (Fetus In Fetu) là một bất thường sinh sản, trong đó một khối mô giống như một bào thai hình thành bên trong cơ thể. Hiện tượng này được mô tả lần đầu vào năm 1808 bởi George William Young với tỉ lệ mắc bệnh 1/500.000 ca sinh.

Thai trong thai có thể được coi là còn sống, nhưng chỉ trong ý nghĩa khi mô và thành phần của nó chưa chết hoặc bị loại bỏ. Như vậy, cuộc sống của một thai trong thai giống như của một khối u, trong đó các tế bào của nó vẫn còn tồn tại, hoạt động chuyển hóa bình thường.

Tuy nhiên, do khối thai này nằm trong thai kia nên không có nước ối, màng ối và nhau thai bao quanh. Khối thai trong thai này được cung cấp dưỡng chất từ thai nhi mà nó ký sinh. Thai trong thai bị khiếm khuyết trầm trọng về cấu trúc, như thiếu một vài cơ quan quan trọng cũng như những khả năng sinh tồn. Chẳng hạn, không có chức năng bình thường của não, tim, phổi, đường tiêu hóa, hoặc đường tiết niệu. Vì vậy, khối thai trong thai này không thể sống được nếu tách ra khỏi cơ thể của ký chủ. Ngoài ra, khối thai trong thai có thể đe dọa đến tính mạng của ký chủ mà nó ký sinh. Nhẹ thì đau đớn, khó thở, bí tiểu hay sinh hoạt khó khăn do khối u chèn ép, lấn át.

Với con số chưa đến 200 trường hợp được ghi nhận toàn cầu, "thai trong thai" được xem là một trong những hiện tượng hiếm nhất trong sản khoa và nhi khoa hiện đại. Phần lớn được phát hiện trước 18 tháng tuổi và thai trong thai nằm trong ổ bụng của thai ký chủ, song cũng có trường hợp nằm ở các vị trí khác, kể cả ở trong não.

