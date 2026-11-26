Giữa nhịp sống hối hả của phố cổ Hà Nội, phố Lãn Ông hiện lên đặc quánh với không gian nồng mùi thuốc Bắc. Hương quế, hồi, cam thảo và xạ can trộn lẫn vào nhau tạo nên một mùi hương đặc trưng mà bất kỳ ai đi qua một lần cũng khó lòng quên được. Nằm lọt thỏm giữa những cửa hiệu thuốc Đông y hàng trăm năm tuổi ấy là số nhà 40 - không gian của Hội quán Phúc Kiến cổ kính, nơi có cánh cổng mà phần lớn thời gian trong năm vốn chỉ "đóng then cài" khép kín.

Thế nhưng, trong những ngày mùa đông này, cánh cổng ấy bất ngờ mở rộng đón bước chân du khách tìm về. Bước qua bậc ngưỡng cửa nhuốm màu thời gian, người xem như lạc vào một không gian nghệ thuật đương đại đầy suy ngẫm mang tên "Vén lớp họa điệp". Nơi đây không chỉ là điểm dừng chân thưởng lãm mỹ thuật, mà còn là hành trình lật mở những câu chuyện lao động thầm lặng bị lãng quên đằng sau ánh kim lấp lánh của dòng tranh dân gian Đông Hồ.

Một cánh cổng cổ vốn "đóng then cài" giữa lòng phố nghề thuốc Bắc

Hội quán Phúc Kiến tại số 40 phố Lãn Ông là công trình di sản hơn 200 năm tuổi được cộng đồng người Hoa xây dựng từ năm 1817 để thờ Nữ thần Thiên Hậu. Công trình này từng được hoán đổi chức năng làm Trường Tiểu học Hồng Hà và người dân quanh vùng vẫn quen gọi là "đình" bởi khuôn viên mang dạng thức phương đình cổ.

Từ ngày 16 đến 29/11/2026 (mở cửa miễn phí từ 8h đến 20h hằng ngày), không gian này trở thành nơi diễn ra triển lãm "Vén lớp họa điệp", thuộc chuỗi hoạt động "Dấu Phố" trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 (chủ đề Thăng Long Kẻ Nghệ), đồng thời là sự kiện trọng tâm của Tuần lễ Giới 2026 do tổ chức ECUE-VGEM và Nhà Nhiều Cột phối hợp thực hiện.

"Vén lớp họa điệp" là vén cái gì?

Người chưa quen tranh Đông Hồ nghe tên triển lãm chắc sẽ thấy hơi khó hiểu. Thực ra "điệp" là một lớp rất cụ thể. Giấy làm tranh Đông Hồ là giấy dó, trước khi in phải quét một lớp bột nghiền từ vỏ con điệp trộn với hồ nếp. Lớp ấy khô đi, mặt giấy óng lên một thứ ánh lấp lánh rất khẽ, nghiêng theo ánh sáng mới thấy. Nó không phải hình vẽ. Nó là cái nền để hình vẽ đứng lên được. Và nó là công đoạn gần như không ai nhớ khi ngắm một bức "Đám cưới chuột" hay "Đàn lợn âm dương".

Cả triển lãm nằm gọn trong ẩn dụ đó. Vén lớp điệp lên, là vén cái nền đỡ phía dưới một tác phẩm, để hỏi: Ai làm cái nền ấy?

Giám tuyển Phạm Thủy Tiên và đại diện Nhà Nhiều Cột (bà Mai Quỳnh Anh) đã mượn ẩn dụ "lớp điệp" này để lật mở góc nhìn về lao động và bình đẳng giới. Đằng sau những bản khắc hay mẫu vẽ được ghi danh trong lịch sử mỹ thuật, các công đoạn nặng nhọc như giã điệp, quét điệp, pha màu, in từng lớp, canh nắng phơi tranh, gánh tranh đi chợ và cả việc cơm nước giặt giũ gia đình phần lớn do bàn tay người phụ nữ gánh vác nhưng ít khi được ghi nhận. Đặt câu chuyện tôn vinh ấy vào hội quán cổ, nơi các tấm bia đá và ban thờ vốn chỉ ghi tên thương nhân nam giới, triển lãm đã tạo nên hiệu ứng đối thoại thị giác vô cùng mạnh mẽ.

Triển lãm tạo ấn tượng khi đặt tranh Đông Hồ truyền thống bên cạnh các sáng tác đương đại trên chất liệu giấy dó, lụa, mâm gỗ cũ và tượng thạch cao. Công chúng được chiêm ngưỡng những tác phẩm giàu tính gợi mở như "Nở rộ", "Vô diện", "Thiên hạ thái bình" của Phạm Thủy Tiên, "Ván mới" của Nguyễn Hoàng Anh, hay "Khác biệt hoàn toàn" của Trịnh Ngọc Lê.

Trong đó, tác phẩm tương tác "Vô diện" gây xúc động mạnh khi khắc họa một hình nhân không mặt - đại diện cho người phụ nữ trong xưởng tranh có mặt ở mọi công đoạn nhưng thiếu vắng chân dung trong lịch sử cho phép khách tham quan tự tay viết suy tư lên giấy điệp và dán trực tiếp lên tác phẩm.

Triển lãm cũng nhấn rõ thực tế qua chia sẻ của ông Lê Quang Bình (Giám đốc ECUE) khi hiện chỉ còn 3 gia đình duy trì nghề làm tranh Đông Hồ - di sản đã được UNESCO đưa vào danh sách cần bảo vệ khẩn cấp. Đồng thời, bà Mai Quỳnh Anh dẫn báo cáo năm 2025 của UN Women cho thấy phụ nữ phải gánh khối lượng công việc chăm sóc không lương gấp khoảng 2,5 lần nam giới, đặt ra câu hỏi sâu sắc về các khuôn mẫu giới vẫn đang ăn sâu trong đời sống hiện đại.

Cẩm nang bỏ túi cho chuyến tản bộ trọn vẹn ở

phố cổ Hà Nội

Để có một buổi thưởng lãm trọn vẹn nhất, bạn nên ghé thăm vào khung giờ 8h đến 10h sáng khi không gian vắng vẻ và ánh sáng tự nhiên soi rõ ánh điệp lấp lánh trên mặt giấy. Sau khi xem triển lãm, du khách có thể nối dài hành trình bằng cách ghép tuyến "Chuyện đình trong phố" (ghé thăm Đình Hà Vĩ nghề sơn, Đình Tú Thị nghề thêu, Đình Kim Ngân nghề kim hoàn...) hoặc rẽ sang chợ Đồng Xuân trải nghiệm triển lãm đa giác quan "Chạm Đồng Xuân".

Về gợi ý ăn uống, bạn đang ở giữa khu phố cổ, nên chỉ cần rẽ ra Hàng Bồ, Hàng Đường, Chả Cá là có đủ thứ. Kết thúc chuyến đi, bạn có thể dừng chân ngồi cà phê vỉa hè phố Lãn Ông, ngửi mùi thuốc Bắc nồng nàn trước khi cánh cổng số 40 khép lại sau ngày 29/11/2026.