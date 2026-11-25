Giữa không khí Giáng sinh đang đến gần tại London, Peter Phillips, con trai Vương nữ Anne và là cháu gọi Vua Charles III bằng cậu, vừa có màn xuất hiện ngọt ngào bên người vợ mới cưới Harriet Phillips. Tối 24/11, cặp đôi cùng tham dự buổi hòa nhạc Giáng sinh từ thiện thường niên Fayre of St James's Christmas Carol Concert, diễn ra tại nhà thờ St James's ở Piccadilly. Đây cũng là một trong những sự kiện mở màn mùa lễ hội của hai vợ chồng trước khi đón Giáng sinh đầu tiên với tư cách một cặp đôi đã kết hôn.

Trong những bức ảnh được truyền thông Anh đăng tải, Peter và Harriet xuất hiện tay trong tay, mỉm cười trước ống kính. Phía sau họ là không gian trang trí Giáng sinh với những cành thông xanh, hoa cẩm tú cầu đỏ thẫm, hoa trắng cùng các loại quả mọng đặc trưng của mùa đông. Dù đã kết hôn được gần nửa năm, cả hai vẫn khiến người đối diện cảm nhận được sự ngọt ngào như những cặp đôi mới yêu. Đặc biệt, Harriet tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ phong cách thời trang thanh lịch nhưng có những điểm nhấn rất riêng.

Harriet Phillips mặc đẹp nổi bật, diện cả cây nhung xanh đậm chuẩn không khí Giáng sinh

Ở tuổi 46, Harriet Phillips đang dần trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý về phong cách thời trang trong gia đình Hoàng gia Anh. Trong lần xuất hiện này, cô lựa chọn thiết kế áo khoác nhung chần bông màu xanh rêu đậm của thương hiệu Wiggy Kit. Mẫu áo có chiều dài ngang bắp chân, được nhấn eo bằng thắt lưng đồng chất liệu, tạo hiệu ứng tôn dáng nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, kín đáo. Bề mặt nhung có những đường gân nổi giúp trang phục thêm chiều sâu, đặc biệt phù hợp với không khí mùa đông và những sự kiện mang tính lễ hội.

Harriet kết hợp thiết kế này cùng giày cao gót đen mũi nhọn, túi xách mini Anya Hindmarch với họa tiết mô phỏng da báo và đôi hoa tai Kiki McDonough đính đá rubellite cùng kim cương. Mái tóc vàng được thả tự nhiên, uốn sóng nhẹ, trong khi lối trang điểm tươi tắn giúp tổng thể trông thanh lịch mà không quá cầu kỳ. Điểm thú vị là thay vì lựa chọn màu đỏ đặc trưng của Giáng sinh, Harriet sử dụng sắc xanh trầm làm chủ đạo, tạo nên vẻ đẹp cổ điển, tinh tế nhưng không hề già dặn.

Đứng bên cạnh vợ, Peter Phillips cũng ghi điểm với bộ suit xanh navy được may đo vừa vặn, sơ mi trắng và cà vạt lụa đỏ thẫm. Sự kết hợp giữa xanh rêu, xanh navy và đỏ tạo nên bảng màu khá hài hòa, đồng thời khiến hai vợ chồng trông đặc biệt ăn ý trong những bức hình chụp chung. Theo Town & Country, Harriet vốn yêu thích các thiết kế của Wiggy Kit và từng nhiều lần sử dụng trang phục của thương hiệu này trong những hoạt động trước đây. Việc lựa chọn lại một nhãn hàng quen thuộc tiếp tục cho thấy cô đang xây dựng phong cách riêng, thay vì cố gắng thay đổi hoàn toàn hình ảnh sau khi trở thành thành viên gia đình hoàng gia.

Giáng sinh đầu tiên sau đám cưới và cuộc sống mới của nàng dâu Hoàng gia Anh

Peter Phillips và Harriet Sperling chính thức kết hôn ngày 6/6/2026 tại nhà thờ All Saints ở Kemble, Gloucestershire. Đám cưới được tổ chức trong không khí riêng tư với sự tham dự của Vua Charles III, Vương hậu Camilla cùng một số thành viên Hoàng gia Anh. Với Peter, đây là cuộc hôn nhân thứ hai sau khi anh ly hôn Autumn Kelly, người vợ đầu tiên và là mẹ của hai con gái Savannah, 15 tuổi, và Isla, 14 tuổi. Harriet cũng có một con gái riêng tên Georgina, 14 tuổi, từ mối quan hệ trước đó.

Sau khi kết hôn, Harriet dần xuất hiện thường xuyên hơn tại những sự kiện có sự góp mặt của các thành viên hoàng gia. Cô từng đồng hành cùng Peter tại Royal Ascot, tham gia đoàn diễu hành xe ngựa truyền thống và xuất hiện ở nhiều hoạt động trong mùa hè. Tuy nhiên, điều khiến công chúng quan tâm không chỉ là những bộ trang phục đẹp mắt mà còn ở cách Harriet thích nghi với cuộc sống hoàn toàn mới sau đám cưới.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với HELLO!, Harriet thừa nhận việc trở thành người của công chúng là trải nghiệm rất khác so với cuộc sống trước đây. Từng làm y tá trong hệ thống y tế công Anh NHS và một mình chăm sóc con gái, cô đã quen với việc cân bằng công việc, gia đình và những trách nhiệm thường ngày. Harriet chia sẻ rằng Peter giúp cô cảm thấy vững vàng hơn bởi môi trường hoàng gia vốn rất quen thuộc với anh, nhưng lại hoàn toàn mới mẻ với cô.

Nói về thay đổi lớn nhất sau khi kết hôn, Harriet cho biết điều khiến cô hạnh phúc chính là gia đình có thêm một hình hài mới. Sau nhiều năm vừa làm việc toàn thời gian vừa nuôi con, cô cảm thấy vui vì giờ đây có một người đồng hành để cùng chia sẻ cuộc sống và những trải nghiệm. Harriet cũng bày tỏ sự trân trọng dành cho ba cô con gái của hai vợ chồng và mong muốn mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, để các thành viên có thời gian thích nghi với gia đình mới.

Chính vì vậy, mùa Giáng sinh năm nay mang ý nghĩa đặc biệt đối với Peter và Harriet. Không chỉ là mùa lễ hội đầu tiên sau đám cưới, đây còn là dịp để hai người tiếp tục xây dựng những kỷ niệm chung trong cuộc sống hôn nhân. Buổi hòa nhạc Fayre of St James's mà cặp đôi tham dự cũng mang ý nghĩa thiện nguyện, được tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại London thông qua Firefly Project.

Từ hình ảnh tay trong tay giữa không gian Giáng sinh đến những chia sẻ chân thành về cuộc sống gia đình, Peter và Harriet đang cho thấy một chương mới đầy ấm áp sau đám cưới. Và với Harriet, hành trình hòa nhập Hoàng gia Anh dường như không khiến cô đánh mất nét riêng, từ phong cách thời trang đến cách nhìn nhận về hôn nhân và gia đình.