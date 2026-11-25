Dạo một vòng Instagram gần đây, netizen lại được dịp ngắm nghía loạt ảnh vi vu Los Angeles của hai cô con gái nhà MC Quyền Linh. Cùng đi đến một thành phố, nhưng cách Lọ Lem và Hạt Dẻ "chào" LA lại mang hai màu sắc hoàn toàn trái ngược - người ngọt ngào dưới nắng hè, người lại chuộng gu chiều muộn cá tính.

Mở màn cho chuỗi ảnh là Hạt Dẻ với lời chào ngắn gọn "hi LA", khoe khoảnh khắc dạo phố cùng bạn bè. Bài đăng nhanh chóng cán mốc hơn 50.000 lượt thả tim nhờ bối cảnh cực thơ: Los Angeles qua góc máy của Hạt Dẻ ngợp trong sắc cam của hoàng hôn, ánh đèn xe kéo dài và những ô cửa sáng dần bên triền dốc. Thần thái phóng khoáng, cá tính của cô em ngày càng lộ rõ.

Ngay sau đó, Lọ Lem cũng nối gót xả bộ ảnh với dòng caption siêu ngọt: "LA u got me" (nôm na là LA làm mình mê mất rồi). Khác với gu chiều muộn của em gái, không gian của Lọ Lem tràn ngập ánh nắng xanh trong và những hàng cọ cao vút.

Ái nữ MC Quyền Linh chọn outfit áo sọc hồng phối cùng quần trắng và boots tối màu, tay cầm ly nước tạo dáng tự nhiên trên phố. Bức ảnh selfie cận mặt với mái tóc tung bay trong gió nhẹ nhận về vô số lời khen vì nét trong trẻo nhưng đã thêm phần hiện đại, quyến rũ.

Thú vị nhất vẫn là màn tương tác "chuẩn chị em nhà người ta" dưới phần bình luận. Thấy ảnh em gái, Lọ Lem lập tức thả ngay một tiếng "yayyyyy" rộn ràng. Còn Hạt Dẻ vừa thấy chị lên hình đã vào khen "so vibe 🔥", rồi ngay sau đó bồi thêm câu "no more cringe" đúng kiểu chị em ở nhà, khen một câu là phải trêu thêm một câu mới chịu.