Đi tìm nguồn gốc của món vịt sấy dẻo đang gây xôn xao MXH

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi chuỗi hệ thống nhà hàng Vịt 34 đồng loạt gỡ bỏ các video quảng bá món "vịt sấy dẻo" khỏi nền tảng TikTok, fanpage và website. Không chỉ vậy, sản phẩm này cũng bất ngờ biến mất khỏi các kênh bán hàng trực tuyến, làm dấy lên hàng loạt đồn đoán về nguồn gốc thật sự của món ăn từng được giới trẻ yêu thích. Vịt sấy dẻo là là món ăn được chế biến mềm mại hơn của món vịt sấy khô truyền thống, giữ lại độ ẩm vừa phải để khi ăn vẫn cảm nhận được độ dai, mềm, ngọt tự nhiên của thịt vịt mà không bị khô cứng. Món vịt này có thể được xem là biến thể của các món thịt khô truyền thống như bò khô, trâu gác bếp hay lợn sấy của người dân tộc vùng núi phía Bắc.

Tuy không phổ biến rộng khắp như bò khô, nhưng vịt sấy dẻo lại có hương vị đặc trưng nhờ lớp mỡ tự nhiên và vị thơm đặc biệt của thịt vịt. Trước những xôn xao và về nguồn gốc món Vịt Sấy Dẻo của Vịt 34, nhiều tài khoản tiktok, facebook, các nền tảng mạng xã hội, đã đặt ra nghi vấn về nguồn gốc của món ăn. Cộng đồng mạng nhanh chóng đặt nghi vấn liệu sản phẩm này có thực sự được sản xuất tại Việt Nam hay chỉ đơn thuần là hàng nhập ngoại được đóng gói lại?

Đáp lại các thông tin trên, ông Phạm Xuân Kiển, người đứng sau hệ thống Vịt 34, chính thức lên tiếng. Ông khẳng định vịt sấy dẻo được chế biến hoàn toàn tại Việt Nam, với nguyên liệu là vịt nội địa, được nuôi và thu mua trong nước. Theo ông Kiển, sản phẩm do Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Minh Châu Food (đặt tại Hưng Yên) sản xuất, và do công ty Kiển 34 Food phân phối.

Thêm vào đó, Phạm Xuân Kiển cũng khẳng định với những người tiêu dùng, những thực khách đã tin yêu thương hiệu: Sản phẩm Vịt Sấy Dẻo được chế biến 100% tại Việt Nam, Vịt Sấy Dẻo do Kiển 34 Food phân phối được nhập từ Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Minh Châu Food. Nguồn nguyên liệu là vịt Việt Nam, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Công ty có đầy đủ giấy phép kinh doanh, các sản phẩm đều có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, theo biên bản "Kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống" của Đoàn kiểm tra thuộc UBND Quận Nam Từ Liên tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Nga Xuân (Nhà hàng Vịt 34) vào ngày 20/4/2015 với các nội dung kiểm tra: Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở đầy đủ (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xất, kinh doanh thực phẩm). Bên cạnh đó, các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở cũng được kiểm tra, đánh giá dựa trên 14 tiêu chí, 13 tiêu chí đạt chuẩn, 1 tiêu chí lưu mẫu thức ăn không đạt do niêm phong không đạt. Vấn đề nguồn gốc thực phẩm cơ sở cũng đã xuất trình minh bạch nguồn gốc xuất xứ khi đoàn kiểm tra ngẫu nhiên.

Kinh doanh trong thời đại 4.0 nơi mọi thông tin đều phải minh bạch rõ ràng, sức khoẻ người tiêu dùng cần được các nhà hàng đặt lên hàng đầu. Mỗi người kinh doanh đều phải đặt cái "tâm" của mình trong từng sản phẩm. Từ một món ăn dân giã, doanh nhân Phạm Xuân Kiển đã và đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái Vịt 34 của mình và trên hành trình đó luôn cần học hỏi và lắng nghe những phản hồi của khách hàng để thương hiệu thực sự trở thành địa chỉ tin cậy.