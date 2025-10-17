Món rau Tây Bắc gây sốt TikTok: Phắc cút tò ngòng là gì mà ai xem cũng muốn ăn thử?

Ẩm thực vùng cao luôn khiến người ta tò mò: Từ tên gọi dân dã đến cách nấu mộc mạc mà đậm vị núi rừng. Mới đây, món “phắc cút tò ngòng” hay còn gọi là rau bòng bong bất ngờ gây “sốt” trên mạng nhờ video của cô gái người Thái ở Mường Lò (Yên Bái). Trong clip, hình ảnh bà nội lúi húi nhặt rau, đập măng riềng, xào bằng chiếc chảo gang cũ đơn sơ khiến nhiều người bỗng thấy nhớ quê, nhớ mùi cơm khói bếp. Ít ai ngờ rằng, thứ rau dại mọc ven suối, len trong khe đá lại có thể tạo nên món ăn được gọi vui là “đặc sản hiếm dưới xuôi khó tìm được”.

Rau quê xứ Tây Bắc “phắc cút tò ngòng”

Trong tiếng Thái, “phắc cút tò ngòng” nghĩa là rau bòng bong, còn người dưới xuôi gọi là cây bòng bong - một loại dây leo mọc tự nhiên ở những nơi ẩm mát, ven khe suối. Ở vùng thấp, người ta ít biết đến loại rau này, nhưng với người miền núi, đây là “rau mùa” được chờ đợi mỗi năm.

Rau bòng bong chỉ hái phần ngọn non, có độ nhớt nhẹ như mồng tơi nhưng thơm và giòn hơn. Cái thú của người vùng cao là phải vào rừng sớm, khi sương còn đọng, mới tìm được những ngọn bòng bong non mơn mởn. Hái về, rửa thật sạch rồi xào với măng riềng (mầm của cây riềng) khi nấu có vị ngọt thanh tạo nên món ăn giản dị mà hợp vị đến lạ.

Trong video được chia sẻ rầm rộ, bà cụ người Thái cẩn thận làm từng công đoạn: Bóc măng, đập dập cho mềm, cho vào chảo xào trước với chút muối, nước mắm, sau mới cho bòng bong vào đảo cùng. Đó là bí quyết để rau không bị nát, mà vẫn ngấm vị đậm đà.

Món này không dùng nhiều dầu mỡ, không có thịt cá, vậy mà hương vị lại cuốn hút một cách tự nhiên. Khi chín, măng riềng hơi ngả vàng, quyện cùng màu xanh mướt của bòng bong, ăn nóng sẽ cảm nhận rõ cái vị thanh, ngọt, chua nhẹ nơi đầu lưỡi mộc mạc như chính núi rừng Tây Bắc.

Cái hay của món ăn này không nằm ở nguyên liệu đắt đỏ, mà ở cách người Tây Bắc gìn giữ nếp sống chậm. Họ không vội vã, không ồn ào, chỉ cần mớ rau rừng, vài đọt măng, chút muối, đã có một bữa cơm đậm tình.

Với người miền xuôi, rau bòng bong hiếm khi xuất hiện trên bàn ăn. Một phần vì ít nơi bán, phần khác vì nhiều người không biết cách chế biến để giữ được vị ngon. Thế nên khi thấy món “phắc cút tò ngòng” lên mạng, ai cũng trầm trồ: “Chưa từng nghe bao giờ mà nhìn đã muốn ăn”.

Vì sao “phắc cút tò ngòng” lại khiến dân mạng thích đến thế?

Bởi đó là một món ăn khiến người ta thấy quê nhà trong đó - một kiểu hương vị không cầu kỳ mà gợi nhớ cảm giác yên bình. Ở thời đại mà bữa ăn nhanh, đồ đóng hộp trở thành thói quen, hình ảnh một bà cụ vùng cao nấu rau bòng bong bằng chảo gang, bên bếp củi nghi ngút khói, lại mang đến cảm xúc hiếm hoi: Chân thực và ấm áp.

Nhiều bình luận bên dưới clip của @hangmuonglo viết:

- "Nhìn thôi đã thấy ngon, món rau tuổi thơ lại khiến mình thòm thèm đến thế, ước gì được về quê ăn một bữa cơm bà nấu".

- "Đặc sản đâu xa, chỉ cần mớ rau rừng cũng thấy hạnh phúc".

Chính sự chân thành ấy khiến món ăn dân dã này thu hút cư dân mạng không chỉ vì “ngon” mà vì “chạm”.

“Phắc cút tò ngòng” là minh chứng rằng ẩm thực Việt không cần cầu kỳ để trở nên đáng nhớ. Một món ăn ngon đôi khi chỉ cần tình yêu dành cho đất và người, chỉ cần bàn tay kiên nhẫn của bà, của mẹ, của người giữ lửa bếp.

Cây bòng bong có thể mọc khắp nơi, ở vùng núi Bắc Bộ, miền Trung hay Nam Bộ nhưng chỉ ở những nơi còn giữ nếp sống giản dị, món rau ấy mới thực sự “sống”. Bởi hương vị ngon nhất của nó không nằm ở chảo xào, mà ở cách người ta trân quý từng bữa ăn, điều mà video “Về Tây Bắc ăn phắc cút tò ngòng” đã kể lại một cách tự nhiên và đầy cảm xúc.