Trên mạng xã hội, chỉ cần vài giây video là đủ khiến cả đám đông “hét lên” trong phần bình luận. Mới đây, một clip ghi cảnh chàng trai ăn khoe ăn củ gừng luộc rồi rưới sữa đặc lên, thản nhiên nhai ngon lành đã làm dân mạng không tin vào mắt mình. Nhiều người bình luận rằng “chắc phải đau bụng”, “dạ dày chịu sao nổi”, “gừng cay thế ai mà ăn với sữa đặc cho được”. Nhưng thực ra, nhân vật chính trong clip không hề “hành xác”, anh chàng chỉ đang ăn một loại củ rất đỗi bình dị mà quê mình vẫn hay gọi là củ chuối. Từ một cú hiểu lầm nhỏ, câu chuyện mở ra cả một thế giới ẩm thực bình dị, nơi những món “nhìn kỳ kỳ” lại chứa cả ký ức, tuổi thơ và sự sáng tạo của người nông thôn.

Từ “cú lướt hết hồn” trên Facebook đến màn giải oan cho món quê

Nếu chỉ xem lướt qua, ai cũng nghĩ chàng trai trong clip đang ăn gừng. Hình ảnh những khúc củ màu trắng ngà nhiều nhánh y hệt những củ gừng sẻ được luộc lên và ăn một cách ngon lành khiến không ít người cảm thấy lạ lẫm.

Trong đầu nhiều người lập tức hiện lên cảm giác cay nồng, hăng hắc, rồi cộng thêm vị ngọt ngấy của sữa đặc, nghe thôi đã đủ… tê lưỡi. Không khó hiểu khi phần bình luận dưới clip tràn ngập những câu cảm thán kiểu “tôi bị sốc”, “dạ dày tôi khóc thét”, “món này xin phép đứng ngoài”.

Nhưng chỉ cần đọc kỹ phần chia sẻ và bình luận của những người “sành” món quê, mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác. Thực ra chỉ cần kiên nhẫn xem hết video, bạn cũng sẽ tìm thấy câu trả lời thực chất đây là món ăn gì.

Nguồn: Phan Sanh

Chàng trai có tài khoản Phan Sanh chia sẻ trong clip của mình rằng: "Bữa nay đi siêu thị phát hiện ra loại gừng này rẻ quá trời quá đất luôn. Ở Nhật dạo này vào đông rồi nên cũng lạnh dữ lắm, mình cũng đang thèm ăn món gì cho ấm. Một bọc như này khoảng 500 yên (khoảng 85.000 nghìn đồng). Mình lấy khoảng chừng 3 bọc tại vì cái loại này luộc lên thì ăn nó bùi bùi ngon dữ lắm. Củ nào củ nấy bự chảng. Mùa đông lạnh lẽo vậy mà có mâm gừng luộc ăn thì ấm cả người luôn đó".

Chưa hết sốc, chàng trai còn chia sẻ thêm rằng: "Để cho cái món này hôm nay ăn được ngon hơn thì mình sẽ kết hợp ăn chung với sữa đặc. Nên là mọi người thử đi tại vì cái món này mà ăn chung với sữa đặc là coi như là ngon bá cháy luôn đó".

Nguồn: Phan Sanh

Nhìn nhân vật trong clip ăn đến ngon lành khiến không ít người "hoảng sợ", tuy nhiên chàng tranh nhanh chóng không "lừa" mọi người nữa. Với người biết loại củ này thì không có gì đặc biệt, nhưng với những người chưa nhìn thấy loại củ này bao giờ, chàng trai nhanh chóng giải thích rằng: "Mà thật sự ra nó là họ nhà khoai nhưng mà hình dáng thì không khác gì cái củ gừng luôn. Nếu ăn không thì nó bị hơi nhạt nhưng mà ăn với sữa đặc thì nó ngon cực kỳ luôn. Lúc mới sang Nhật mà đi siêu thị không biết có ai tưởng củ này là củ gừng giống như mình không? Tới lúc đem về làm nước mắm gừng thì mới tá hỏa là không phải là gừng, từ lúc đó mới tra ra thì mới biết củ này là củ khoai. Đây giống như là một loại khoai nè mọi người, chứ không phải là gừng đâu nhưng mà nó có những cái mắt nhìn y hệt là gừng đúng không. Khi mà mọi người mà muốn ăn mà giống như là ăn mà nó bột thì mọi người luộc nó hơi lâu còn nếu mà muốn ăn sật sật giống như vậy thì luộc vừa tới thôi, nó vừa sật sật mà nó vừa bột nữa, giống như khoai lang trắng của mình".

Chủ nhân clip cũng chia sẻ thêm rằng, tuy nhạt nhưng chấm với sữa ăn sẽ ngon và bùi. Đồng thời cũng cho biết thấy nhiều người hầm với thịt ăn rất ngon.

Củ chuối sau khi luộc chín có độ giòn nhẹ, vị nhạt, hơi bùi, ăn kèm với nước chấm, mắm tỏi ớt, hoặc trộn nộm đều rất hợp. Còn việc chấm với sữa đặc như trong clip là một kiểu “biến tấu” vui miệng, có phần… liều lĩnh nhưng lại khiến cư dân mạng tò mò hơn là ghê sợ.

Nguồn: Phan Sanh

Củ chuối - món ăn “nghe lạ mà quen” của làng quê

Với những ai lớn lên ở nông thôn, củ chuối không hề xa lạ. Ngày xưa, nhà nào có vườn chuối là coi như có thêm một “kho thực phẩm” nếu biết tận dụng. Khi chặt cây chuối già hay tỉa bớt cây, người ta thường bổ thân chuối ra, lấy phần lõi non bên trong - trắng, giòn, mát - gọi là gốc chuối. Thứ tưởng như bỏ đi ấy lại thành nguyên liệu cho rất nhiều món ngon dân dã.

Gốc chuối này có thể được thái mỏng, ngâm nước cho bớt nhựa rồi trộn cùng tai heo, thịt luộc, lạc rang thành món nộm chua ngọt, rất hợp ăn trong những ngày nóng nực. Cũng có nơi dùng gốc chuối thái lát dày, nấu cùng cá, mẻ, nghệ để ra nồi cá kho củ chuối thơm lừng, nước sền sệt, ăn với cơm trắng hay bún đều đưa miệng. Một số vùng lại luộc gốc chuối chín, vắt bớt nước rồi xào với tỏi, cho thêm ít mỡ hành, thành món rau “chống đói” những ngày giáp hạt.

Còn loại củ chuối giống củ gừng mọi người nhìn thấy thực chất gọi là khoai chuối, để càng già ăn càng ngon. Nhiều nơi gọi với tên dong riềng, dong đỏ, củ đao, củ đót,... thường được dùng làm miến.

Trong ký ức nhiều người, củ chuối còn gắn với những buổi chiều theo mẹ ra vườn, đào củ, luộc ăn. Nên khi nhìn thấy cư dân mạng nhầm lẫn củ chuối với gừng, nhiều người quê lập tức “lao vào” giải thích, vừa buồn cười vừa thấy chạnh lòng: Hóa ra thứ từng là một phần tuổi thơ của mình, giờ đã trở thành món xa lạ với không ít bạn trẻ.

Quay lại với chuyện chàng trai chấm sữa đặc ăn củ chuối, nhiều người vẫn thấy… sai sai. Bởi trong thói quen ẩm thực quen thuộc, củ chuối cũng giống kiểu củ dong trắng, ăn luộc hoặ om cá trê. Việc kết hợp với sữa đặc nghe như hai thế giới. Thế nhưng, chính sự kết hợp “lạ lùng” này lại làm nên sức hút của clip.

Người thì phản đối kịch liệt, người lại tò mò bảo “biết đâu ngon”, vài bạn còn tag nhau vào bảo “mai làm thử không”. Đằng sau những câu đùa đó là một sự thật dễ thương: Ẩm thực không phải lúc nào cũng đúng - sai rõ ràng, đôi khi chỉ là những thử nghiệm vui, miễn là không gây hại sức khỏe. Chúng ta từng sợ hãi khi nghe đến phô mai ăn với mì tôm, bánh mì chấm sữa, cà phê muối, nhưng cuối cùng đều đã có không ít món “quái mà hay” trở thành trend.

Nhìn từ một góc độ khác, clip gây tranh cãi còn cho thấy khoảng cách giữa người thành phố và người nông thôn trong trải nghiệm ăn uống. Với nhiều bạn trẻ ở đô thị, củ chuối là khái niệm hoàn toàn mới, chỉ nghe tên đã thấy kỳ lạ, huống chi là ăn. Nhưng với người ở quê, đó là một phần của bữa cơm gia đình, là cách để không lãng phí những gì thiên nhiên cho. Cũng giống như khoai lang luộc chấm mật, sắn luộc chấm muối vừng, bát rau tập tàng luộc chấm mắm, củ chuối là minh chứng cho sự sáng tạo từ những thứ tưởng như “vô dụng”.

Khi mạng xã hội vô tình “kéo” món quê trở lại

Một đoạn clip vài chục giây, vài câu bình luận “hóa đá”, “ngất xỉu” rồi phần giải thích “đây là củ chuối chứ không phải gừng” đã khiến nhiều người tò mò tra Google, hỏi bố mẹ, ông bà về món ăn này. Có nhà còn ngồi kể lại chuyện ngày xưa, khi chưa dư dả, củ chuối từng là món “cứu đói” qua những mùa khó khăn ra sao.

Trong guồng quay hiện đại, chúng ta dễ bị cuốn vào những món ăn cầu kỳ, đắt đỏ, những quán xá bài trí đẹp để check-in. Nhưng chính những khoảnh khắc gây tranh cãi trên mạng lại mang món quê trở lại cuộc trò chuyện. Biết đâu từ những tranh luận “gừng hay củ chuối”, sẽ có thêm nhiều bạn trẻ muốn thử một lần ăn nộm củ chuối, cá kho củ chuối, hay đơn giản là hỏi ông bà xem ngày xưa làng mình nấu củ chuối thế nào.

Ở góc độ tích cực, mạng xã hội không chỉ tạo trend, mà còn có thể trở thành cây cầu nối giữa các thế hệ, giữa làng quê và phố thị. Chỉ cần bớt phán xét, bớt vội vàng “ném đá” những món mình thấy lạ, chúng ta sẽ mở ra cả một thế giới ẩm thực phong phú, nơi mà mỗi miếng ăn đều chứa một câu chuyện, một ký ức và một phần bản sắc của vùng đất nào đó.