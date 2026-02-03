Đi siêu thị nhà giàu mới thấy: Hàng Made in Vietnam giờ xịn, đẹp và được săn lùng để sắm Tết đến thế này

Những ngày cận Tết, nếu có dịp bước chân vào Annam Gourmet - chuỗi siêu thị cao cấp quen mặt với giới nhà giàu và người nước ngoài tại Việt Nam - bạn sẽ dễ dàng nhận ra một điều rất thú vị: hàng Made in Vietnam đang được trưng bày ở những vị trí đẹp nhất. Trung tâm quầy kệ, ngang tầm mắt, ánh đèn chiếu kỹ lưỡng – cảm giác như đây mới là “nhân vật chính”, chứ không phải hàng nhập khẩu.

Là người làm truyền thông, lại có thói quen lang thang siêu thị, chợ, khu miễn thuế sân bay để “bắt mạch” thị trường, tôi thấy rõ một xu hướng: hàng Việt không chỉ ngon hơn, mà còn đẹp hơn, chỉn chu hơn và được khách quốc tế mua rất dứt khoát. Không cân đo đong đếm, không lưỡng lự. Nhặt lên - bỏ giỏ - đi tiếp. Một thói quen tiêu dùng rất… tự nhiên.

Điều này không phải ngẫu nhiên. Theo nhiều báo cáo ngành thực phẩm - đồ uống, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm nông sản chế biến mới của châu Á, với tốc độ tăng trưởng mạnh ở các nhóm trà, cà phê, cacao, trái cây sấy. Hàng Việt không chỉ bán trong nước mà còn được “truyền miệng” giữa du khách, trở thành món quà mang về quen thuộc sau mỗi chuyến đi.

Bộ ba “quyền lực” của hàng Việt: Trà - Cà phê - Socola

Nếu phải kể tên những nhóm sản phẩm khiến khách nước ngoài quay lại mua nhiều lần, thì đó chính là trà, cà phê và socola Việt.

Cà phê Việt đậm, mạnh, cá tính rõ rệt. Socola làm từ cacao Việt có hậu vị chua nhẹ, thơm và rất “khác”. Tôi từng nghe một vị khách Pháp thì thầm với bạn mình trước quầy socola: “This is better than Belgian chocolate”. Còn trà thì ngày càng đa dạng, vượt xa khái niệm “trà xanh truyền thống”.

Giờ đây, trà Việt có đủ từ ô long, earl grey, matcha, cho đến các dòng trà thảo mộc phối vị rất hiện đại. Có thương hiệu matcha Việt từng chia sẻ: “Làm ra bao nhiêu là xuất khẩu hết bấy nhiêu, không kịp bán trong nước.”

Một vài món tôi để ý thấy tại Annam:

- Trà The Gift Farm: Thiết kế hộp như quyển sách nhỏ, tinh tế, rất “ăn ảnh”. Các vị trà mang đậm chất Việt như trà chùm ngây, trà gừng, trà xanh lá dứa. Giá khoảng 238.000 đồng/hộp, cực kỳ hợp làm quà Tết cho khách nước ngoài hoặc biếu đối tác.

- Mật ong Miele: Bao bì nhìn như nước hoa cao cấp, vị pha chế hiện đại như mật ong curcumin, mật ong nhân sâm, mật ong saffron. Giá khoảng 442.000 đồng/400g - dùng pha trà hay làm quà đều ổn áp.

Đồ khô, đồ nhâm nhi: Hàng Việt đang “lên ngôi” dịp Tết

Tết là mùa của những khay bánh, bàn trà, món nhâm nhi. Và ở mảng này, hàng Việt thật sự có lợi thế.

Xoài sấy, mít sấy Việt Nam từ lâu đã khiến khách Hàn “mê như điếu đổ”. Macca Việt lại ghi điểm với khách Âu - Mỹ nhờ giá dễ chịu hơn nhiều so với ở nước họ. Ít ai biết, Việt Nam đang dần trở thành nguồn cung macca quan trọng, giúp loại “hạt nữ hoàng” này đến gần hơn với người tiêu dùng toàn cầu.

Một vòng quầy đồ khô, tôi chọn ra vài món rất hợp sắm Tết:

- Hạt sấy Ông Ba: Hộp kim loại chắc tay, thiết kế sang, có các vị lạ như macca hành tỏi phi, macca wasabi, hạt dẻ cười. Rất hợp để biếu ông bà hoặc bày bàn tiếp khách.

- Snack dinh dưỡng Monsieur Luxe: Tên nghe Tây nhưng sản xuất tại Việt Nam. Các loại đậu gà tỏi ớt, mix trái cây sấy, hộp giấy cứng hiện đại, giá chỉ khoảng 87.000 đồng/120g. Một lựa chọn lành mạnh thay bánh kẹo truyền thống.

- Hạt dưa, hạt bí sấy mộc Oh Mê Ly: Gói nhỏ 70g, giá chỉ 17.000 đồng, bao bì tươi tắn. Nhỏ nhưng “có võ”, rất hợp cho những buổi trà chiều Tết.

Đồ lạnh, đồ tươi: Khi hàng Việt chiếm trọn niềm tin

Nếu 5-6 năm trước, quầy đông lạnh ở Annam chủ yếu là hàng nhập, thì giờ đây kem và đồ tươi Việt đã chiếm phần lớn diện tích. Đây là tín hiệu rất rõ về niềm tin của người tiêu dùng, kể cả khách ngoại.

Pate homemade: Hũ thủy tinh 120g xinh xắn, các vị như pate hạt dẻ cười, pate đồng quê, pate hạt tiêu. Giá khoảng 79.000–90.000 đồng/hũ, làm khai vị Tết hay ăn kèm bánh mì đều tiện.

Kem Montclair: Do Annam sản xuất, bao bì quốc tế, vị đa dạng từ ice cream đến sorbet, giá khoảng 50.000 đồng/107ml. Nhẹ nhàng, dễ ăn, hợp cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Hàng Việt bây giờ không còn là “phương án B”

Rời Annam, tôi có cảm giác rất rõ: hàng Made in Vietnam giờ đây không còn là lựa chọn thay thế cho hàng ngoại. Chúng đứng ngang hàng, thậm chí ở một số phân khúc còn nổi bật hơn - từ chất lượng, hương vị cho đến thiết kế bao bì.

Tết này, thay vì mải mê tìm hàng nhập, có lẽ bạn nên thử sắm vài món Made in Vietnam. Không chỉ ngon, đẹp, giá hợp lý, mà còn là cách ủng hộ nông dân, doanh nghiệp Việt đang làm sản phẩm ngày càng tử tế.

Biết đâu, chính những món hàng Việt ấy lại trở thành điểm nhấn khiến Tết nhà bạn ấm hơn, tinh tế hơn và đáng nhớ hơn.