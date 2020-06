Đi ngủ đúng giờ, tập thể dục rèn luyện sức khỏe, không uống rượu bia... là thông điệp trong các bức tranh cổ động chăm sóc sức khỏe lá gan

BOGANIC - THUỐC BỔ GAN 5 TỐT

Với 20 năm chăm sóc lá gan người Việt, Boganic tăng cường giải độc, bảo vệ gan trong các trường hợp: viêm gan, suy giảm chức năng gan do nguy cơ thực phẩm không an toàn, do dùng thuốc, hóa chất, người uống nhiều bia rượu.

Thuốc bổ gan Boganic chiếm trọn lòng tin của khách hàng bởi luôn đặt tiêu chuẩn khắc khe hội tụ đủ 5 Tốt, nhằm mang đến khách hàng sản phẩm chất lượng và hiệu quả nhất:

- Thương hiệu uy tín hàng đầu thị phần thuốc gan mật

- Dược liệu đạt chuẩn quốc tế GACP-WHO, an toàn khi sử dụng

- Sản xuất trên dây chuyền hiện đại, viên nang mềm tác dụng nhanh mạnh

- Hiệu quả được kiểm chứng

- Giá cả phù hợp túi tiền người Việt

Đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

Thông tin sản phẩm: http://boganic.vn/gioi-thieu-ve-san-pham/

Fanpage sản phẩm: www.facebook.com/ThuocboganBoganic/

Số điện thoại: 1800.6612

*Thuốc Boganic: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng

**TP.BVSK Boganic Kid, TP.BVSK Boganic Lippi không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.