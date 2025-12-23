Đi ngủ đừng để vật này ở đầu giường, ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ và sức khỏe

Nhiều người có thói quen đặt điện thoại di động ngay cạnh giường ngủ, đặc biệt phổ biến ở giới trẻ. Tuy nhiên, việc để điện thoại ở đầu giường khi đi ngủ tiềm ẩn không ít nguy cơ, có thể ảnh hưởng đáng kể tới sức khỏe nếu kéo dài trong thời gian dài.

Không nên đặt điện thoại dưới gối, ngay cạnh đầu giường khi đi ngủ.

Nguy hiểm cho sức khỏe do bức xạ

Điện thoại di động phát ra bức xạ điện từ khi hoạt động, chủ yếu từ tín hiệu truyền ở dải tần số khoảng 900 MHz. Việc để điện thoại gần đầu trong nhiều giờ liên tục, nhất là khi ngủ, có thể liên quan đến các triệu chứng như đau đầu, đau mỏi cơ và một số vấn đề sức khỏe phức tạp khác, theo Pulse.

Dù nhiều người có thói quen giữ điện thoại bên cạnh vì sợ bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn quan trọng, các chuyên gia cho rằng việc đảm bảo an toàn sức khỏe vẫn quan trọng hơn sự tiện lợi nhất thời, đặc biệt với những rủi ro hoàn toàn có thể phòng tránh.

Ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ

Màn hình LED của điện thoại di động, máy tính bảng hay tivi đều phát ra ánh sáng xanh. Nhiều nghiên cứu cho thấy, loại ánh sáng này có thể ức chế quá trình sản xuất hormone melatonin - yếu tố quan trọng giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ, đồng thời làm rối loạn nhịp sinh học tự nhiên.

Nguyên nhân được cho là ánh sáng xanh có bước sóng tương tự ánh sáng ban ngày, khiến não bộ “nhầm lẫn” rằng cơ thể vẫn đang tỉnh táo. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên tắt các thiết bị điện tử ít nhất 1–2 giờ trước khi đi ngủ.

Cảm thấy mệt mỏi vào sáng hôm sau

Việc sử dụng điện thoại trước khi ngủ, đặc biệt trong điều kiện đã tắt đèn, khiến nhiều người tỉnh dậy với cảm giác mệt mỏi, uể oải vào sáng hôm sau. Ngay cả khi ngủ đủ thời gian, cơ thể vẫn không đạt được trạng thái nghỉ ngơi thực sự.

Nguyên nhân là do đồng hồ sinh học bị xáo trộn, hormone không được tiết ra đúng nhịp, khiến não bộ khó phục hồi hoàn toàn. Hệ quả là cảm giác mệt mỏi kéo dài, khó tập trung và giảm hiệu quả làm việc trong ngày hôm sau.

Gây hại cho mắt

Đặt điện thoại bên cạnh giường khiến nhiều người có xu hướng kiểm tra thiết bị một cách vô thức, kể cả giữa đêm. Thói quen này làm tăng nguy cơ đau đầu, khô mắt và suy giảm thị lực.

Việc tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng xanh trong môi trường thiếu sáng khiến võng mạc dễ bị tổn thương, lâu dài có thể ảnh hưởng đến thị lực. Ngoài ra, những người có thói quen kiểm tra điện thoại ngay khi vừa thức dậy cũng dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, stress hơn.

Tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp điện thoại bị quá nhiệt hoặc phát nổ trong lúc sạc, gây bỏng và hỏa hoạn. Nếu đặt điện thoại gần gối, chăn hoặc vật liệu dễ cháy khi ngủ, nguy cơ cháy nổ càng cao do nhiệt lượng không được tản ra.

Trong một số tình huống, điện thoại sinh nhiệt liên tục có thể làm bốc cháy gối hoặc chăn, dẫn tới những tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người sử dụng.

Vì những lý do trên, các chuyên gia khuyến cáo sau khi sử dụng điện thoại, người dùng nên đặt thiết bị ở vị trí cách xa giường ngủ, tránh để gần đầu khi nghỉ ngơi nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và các thành viên trong gia đình.