Đi làm về, tôi bực bội khi thấy đôi giày cao gót ngoài cửa nhưng càng choáng váng hơn khi nghe lỏm được mẩu chuyện của mẹ chồng mình

Tôi bực mẹ chồng và người yêu cũ của chồng lắm luôn các chị ạ! Ai đời mẹ chồng lại không thương con dâu mà cứ tìm cách khiến vợ chồng con trai mâu thuẫn là sao? Dù tôi có cố tìm hàng vạn lý do biện minh cho bà thì cũng chẳng biện minh nổi, và đương nhiên, tôi cũng chẳng yêu thương nổi mẹ chồng mình. Người ta nói chẳng sai, mẹ chồng nàng dâu như người dưng nước lã, bình thường mối quan hệ đã khó, huống hồ là khi bà cứ bơi móc rồi hạch sách và bắt bẻ con dâu.

Hồi chồng tôi chia tay người yêu, tôi là người hiểu rõ nhất mọi chuyện. Bởi anh là khách quen của quán tôi, vui anh cũng đến nhậu mà buồn anh cũng đến nhậu. Nhà tôi mở quán bia, khi nào thiếu nhân viên phục vụ, tôi cũng chạy bàn luôn, chẳng hề nề hà mình là giáo viên. Bởi tôi nghĩ, tôi chẳng làm gì sai. Gia đình tôi buôn bán đàng hoàng chứ có ăn cắp ăn trộm của ai đâu mà tôi phải suy nghĩ.

Ấy thế mà mẹ chồng tôi cứ lấy cái cớ: "Nhà cô bán bia thì cái gì cô chẳng dám làm?". Thú thật, tôi chưa từng thấy ai vô lý như mẹ chồng mình. Ủa, chẳng lẽ bán bia thì xấu xa, bẩn thỉu à? Ở đâu ra cái lý ấy nhỉ?

Cũng may chồng tôi là người cứng rắn, dù thấy người yêu cũ nhởn nhơ, ăn mặc mảng tanh đi qua đi lại cũng chẳng mảy may động lòng. (Ảnh minh họa)

Sau này tôi mới hay, mẹ chồng ghét dâu vì bà vẫn còn thương cô người yêu cũ của chồng tôi. Có lẽ do cô ta ngọt miệng và chịu vung tiền cho bà. Hồi trước chính cô ta chia tay chồng tôi, giờ thấy vợ chồng tôi hạnh phúc thì cứ xán tới. Hình như từ lúc tôi cưới tới giờ, ngày nào cô ta cũng tạt qua nhà chồng tôi, ít thì một lần, nhiều thì vài lần.

Lý do thì đủ mọi thứ, đem cho mẹ chồng tôi cái này cái nọ, đưa mẹ chồng tôi đi shopping. Thậm chí cô ta còn mua cả quần cho chồng tôi mới tức chứ. Cũng may chồng tôi là người cứng rắn, dù thấy người yêu cũ nhởn nhơ, ăn mặc hở trên hở dưới đi qua đi lại cũng chẳng mảy may động lòng. Chính anh còn bảo tôi cứ yên tâm, anh chỉ yêu tôi, còn cô ta đã là người cũ rồi, anh không còn chút lưu luyến nào nữa.

Mỗi lần thấy giày cô ta để trước cửa là tôi lại bực mình. Người đâu mà mặt dày thế không biết? Cho đến hôm qua, vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và cô ta, tôi mới hay kế hoạch thâm sâu của hai người.

Nhìn người yêu cũ của chồng là tôi tức run người. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy, tôi đi dạy về sớm. Vừa vào, tôi đã thấy giày của cô người yêu cũ trước cửa nhà. Bực bội, tôi định xách cặp đi thẳng lên phòng nhưng vô tình nghe được câu nói của mẹ chồng: "Con cứ chịu đựng thêm một thời gian nữa, đợi vài tháng nữa rồi mẹ ép thằng T ly hôn. Còn nhà con mua, con cứ mua nhưng nhớ là phải để cho thằng T cùng đứng tên nữa đấy nhé".

Cô người yêu cũ của chồng tôi tiếp lời: "Vâng, mẹ cứ tìm cách cho vợ chồng anh T ly hôn đi ạ. Còn chuyện nhà cửa, cứ để con lo. Nhìn anh ấy chăm chút vợ mà con gai mắt quá ạ".

Tôi nghe xong mà choáng váng. Đấy, mẹ chồng tôi đấy. Bà tìm cách để vợ chồng tôi ly hôn đặng con trai bà được cùng đứng tên nhà với người yêu cũ khi họ trở thành vợ chồng. Hay thật chưa? Chắc chỉ có mẹ chồng tôi mới như vậy thôi. Bực quá các chị em ạ. Tôi có nên lôi chồng ra ở riêng, tránh xa những con người vô tâm vô phế như vậy không nhỉ? Đặc biệt là tránh xa mẹ chồng mình không?

(quannguyen...@gmail.com.vn)