Đi khám vì mờ mắt, đau đầu, phát hiện hẹp 90% động mạch cảnh

Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy

Ông Lê Đ.T., 79 tuổi, trú tại phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh, có tiền sử tăng huyết áp và đang điều trị thường xuyên. Người bệnh đến khám vì nhìn mờ hai mắt, kèm đau đầu. Khi nhập viện, người bệnh tỉnh táo, Glasgow 15 điểm, huyết áp 130/80 mmHg, chưa ghi nhận yếu liệt vận động hay tổn thương thần kinh sọ.

Trong quá trình thăm khám vùng cổ, các bác sĩ phát hiện bất thường tại hệ thống động mạch cảnh, nghi hẹp động mạch cảnh trong phải và huyết khối gây tắc động mạch cảnh chung trái.

Kết quả chụp MSCT mạch não cho thấy động mạch cảnh chung trái tắc hoàn toàn; động mạch cảnh trong phải có nhiều vị trí tổn thương xơ vữa, trong đó đoạn siphon hẹp khoảng 70%. Hình ảnh nhu mô não ghi nhận một ổ tổn thương cũ vùng nhân bèo bên trái.

Qua hội chẩn, người bệnh được xác định hẹp động mạch cảnh trong phải và huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch cảnh chung trái. Trước nguy cơ thiếu máu não, người bệnh được chỉ định chụp mạch não và can thiệp dưới hệ thống DSA.

Kết quả chụp mạch xác định động mạch cảnh trong phải đoạn gốc hẹp tới 90%, trong khi động mạch cảnh chung trái đã tắc hoàn toàn. Ekip do BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng khoa Thần kinh - Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy, thực hiện nong và đặt stent tại vị trí hẹp động mạch cảnh trong phải, giúp cải thiện dòng máu qua đoạn mạch tổn thương.

Sau một ngày can thiệp, sức khỏe người bệnh ổn định, triệu chứng đau đầu không còn.

Theo BS Giáp Hùng Mạnh, động mạch cảnh là hệ thống mạch máu quan trọng cung cấp máu cho não. Ở người bệnh này, một bên động mạch cảnh đã tắc hoàn toàn, bên còn lại hẹp nặng, do đó cần đánh giá và xử trí kịp thời để hạn chế nguy cơ thiếu máu não và đột quỵ.

Bệnh lý hẹp động mạch cảnh có thể không biểu hiện rõ ràng trong giai đoạn đầu. Người cao tuổi và những người có tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, hút thuốc lá hoặc tiền sử bệnh tim mạch, mạch máu não cần kiểm soát các yếu tố nguy cơ và khám định kỳ. Siêu âm động mạch cảnh có thể giúp phát hiện tình trạng xơ vữa, hẹp mạch ở người có nguy cơ.

Khi xuất hiện nhìn mờ hoặc mất thị lực đột ngột, méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, tê bì một bên cơ thể, chóng mặt hoặc mất thăng bằng, cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí.