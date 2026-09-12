Tóc bạc mọc nhiều, đừng vội ăn thật nhiều đồ màu đen: Chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra 7 nhóm chất quan trọng

Thấy tóc bạc xuất hiện ngày càng nhiều, không ít người lập tức nghĩ rằng mình đang bước vào quá trình lão hóa và tìm đến mè đen, đậu đen hay các thực phẩm có màu tối với hy vọng “ăn gì bổ nấy”.

Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn (Đài Loan, Trung Quốc), màu sắc của thực phẩm không quyết định màu tóc. Không có một loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể đảm bảo giúp tóc bạc trở lại màu đen.

Điều đáng quan tâm hơn là chế độ ăn có cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết cho quá trình mọc tóc và hình thành sắc tố hay không.

Tóc bạc không thể “ăn đen bổ đen”

Mè đen, đậu đen, rong biển... từ lâu được nhiều người truyền tai nhau là những thực phẩm giúp hạn chế tóc bạc. Nhưng xét về dinh dưỡng, quan niệm “ăn màu gì bổ màu đó” không có cơ sở để khẳng định rằng ăn thực phẩm màu đen sẽ khiến tóc bạc đen trở lại.

Tóc bạc có thể liên quan đến nhiều yếu tố như tuổi tác, di truyền, căng thẳng kéo dài, hút thuốc, một số bệnh lý hoặc tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng.

Vì vậy, nếu nhận thấy tóc bạc xuất hiện nhiều hơn, thay vì tìm một “siêu thực phẩm” có khả năng đảo ngược tóc bạc, điều quan trọng hơn là xây dựng chế độ ăn đa dạng, cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Protein và sắt: Hai dưỡng chất cần được chú ý

Tóc chủ yếu được cấu tạo từ keratin - một loại protein. Vì vậy, cung cấp đủ protein là điều cần thiết để duy trì quá trình phát triển bình thường của tóc.

Các nguồn protein quen thuộc gồm trứng, thịt gà, cá, đậu phụ, đậu nành, sữa đậu nành...

Đặc biệt, những người đang giảm cân cần lưu ý. Việc cắt giảm quá mức thịt, trứng hoặc các loại đậu để giảm calo có thể khiến chế độ ăn mất cân đối.

Bên cạnh protein, sắt cũng là dưỡng chất quan trọng bởi sắt tham gia vào quá trình hình thành hồng cầu và vận chuyển oxy trong cơ thể.

Một số thực phẩm giàu sắt có thể đưa vào thực đơn như gan, tiết, rau dền đỏ... Phụ nữ có chế độ ăn đơn điệu cũng nên chú ý hơn đến lượng sắt nạp vào mỗi ngày.

Vitamin C, nhóm B và vitamin E cũng không nên bỏ qua

Không chỉ protein và sắt, một chế độ ăn tốt cho sức khỏe mái tóc cần có sự góp mặt của nhiều vitamin và khoáng chất.

Vitamin C có nhiều trong ổi, kiwi, các loại quả mọng, cam... Vitamin này còn hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Vì vậy, có thể kết hợp trái cây giàu vitamin C với các thực phẩm giàu sắt trong cùng chế độ ăn.

Vitamin nhóm B có thể được bổ sung thông qua ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch, mầm ngũ cốc và rau xanh. Những người thường xuyên ăn kiêng quá mức hoặc có chế độ ăn nghèo nàn dễ đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiều dưỡng chất.

Trong khi đó, vitamin E có trong mè, các loại hạt và dầu thực vật. Một lượng nhỏ các loại hạt trong khẩu phần ăn hằng ngày cũng có thể giúp tăng giá trị dinh dưỡng của chế độ ăn.

Kẽm và đồng: Đừng chỉ nhìn thấy tóc bạc là nghĩ đến thiếu chất

Kẽm liên quan đến quá trình tăng trưởng bình thường và tổng hợp protein. Các thực phẩm như hàu, thịt đỏ, tôm là những nguồn cung cấp kẽm phổ biến.

Đồng cũng là một vi chất thiết yếu và tham gia vào quá trình hình thành sắc tố bình thường. Đậu nành, cacao, các loại hạt và hạt giống đều có thể cung cấp đồng.

Điều này cho thấy một chế độ ăn đa dạng quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ tập trung vào một vài loại thực phẩm màu đen.

Tuy nhiên, tóc bạc không đồng nghĩa với thiếu kẽm hay thiếu đồng. Do đó, không nên tự ý sử dụng liều cao các loại thực phẩm bổ sung chỉ vì nhận thấy tóc bạc nhiều hơn.

Nếu tóc bạc xuất hiện đột ngột với số lượng lớn hoặc đi kèm những dấu hiệu bất thường khác, nên đi khám để bác sĩ đánh giá nguyên nhân và cân nhắc việc kiểm tra dinh dưỡng khi cần thiết.

Muốn tóc khỏe, đừng chỉ chăm chăm tìm cách “nhuộm đen” từ bên trong

Theo chuyên gia dinh dưỡng, thay vì tìm kiếm một loại thực phẩm có thể giúp tóc bạc “đen trở lại”, điều thực tế hơn là duy trì những thói quen có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Ăn đủ protein, tăng cường rau củ quả, đa dạng các loại ngũ cốc nguyên hạt, bổ sung lượng vừa phải các loại hạt và hạt giống, đồng thời ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng.

Một chế độ ăn cân bằng không đảm bảo khiến những sợi tóc đã bạc trở lại màu đen, nhưng có thể giúp hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tóc do chế độ dinh dưỡng thiếu hụt kéo dài.

Và quan trọng nhất, đừng vội tin rằng cứ ăn thực phẩm màu đen là tóc sẽ đen. Với mái tóc, điều cần thiết không phải là “ăn đúng màu” mà là ăn đủ và ăn đa dạng.