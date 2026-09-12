Mang thai đôi vốn là niềm vui nhân đôi, nhưng với một sản phụ tại Dương Châu, Trung Quốc, phía sau niềm hạnh phúc ấy lại tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng. Hai thai nhi cùng nằm trong một túi ối, khiến hai dây rốn có thể quấn và thắt vào nhau bất cứ lúc nào, đe dọa cắt đứt “con đường sống” của các bé.

Ngày 11/9, phóng viên được biết ê-kíp của bác sĩ Trương Linh Linh, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em thành phố Dương Châu - Trung Quốc, vừa thực hiện thành công ca sinh mổ cho một sản phụ mang song thai một bánh nhau, một buồng ối.

Khi phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện hai dây rốn đã quấn chặt vào nhau, xoắn nhiều vòng và hình thành nhiều nút thắt. Rất may ca mổ được thực hiện đúng thời điểm, cả sản phụ và hai em bé đều an toàn.

Tháng 2 năm nay, chị Vương phát hiện mang song thai trong một lần khám thai tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em thành phố Dương Châu. Đến ngày 30/3, kết quả siêu âm xác định đây là trường hợp song thai một bánh nhau, một buồng ối – một dạng thai đôi rất hiếm gặp.

Để giải thích dễ hiểu, bác sĩ Trương Linh Linh ví mỗi túi ối như một “căn phòng” của thai nhi.

Thông thường, sau khi một trứng đã thụ tinh phân chia thành hai phôi, mỗi thai nhi sẽ có một “căn phòng” riêng. Tuy nhiên, ở trường hợp song thai một bánh nhau, một buồng ối, hai em bé dùng chung một bánh nhau, cùng nằm trong một túi ối và không có vách ngăn ở giữa.

Nói một cách đơn giản, hai thai nhi giống như hai người cùng nằm trên một chiếc giường, chỉ cần xoay người cũng có thể chạm vào nhau.

Bác sĩ Trương Linh Linh cho biết dạng thai kỳ này chỉ xuất hiện với tỷ lệ khoảng 1/10.000 đến 1/30.000 ca mang thai. Dù hiếm như “trúng số”, điều nó mang lại không phải may mắn mà là nguy cơ rất lớn.

Do hai thai nhi cùng vận động trong một không gian chật hẹp, hai dây rốn rất dễ quấn, xoắn hoặc thắt nút vào nhau. Nếu nút thắt bị siết chặt, dòng máu qua dây rốn có thể đột ngột bị cản trở hoặc ngừng lại, khiến thai nhi gặp nguy hiểm chỉ trong vài phút.

Số liệu được dẫn trong bài cho thấy tỷ lệ dây rốn quấn vào nhau ở nhóm song thai một bánh nhau, một buồng ối dao động từ 15% đến 70%. Hơn 80% trường hợp thai nhi tử vong trong nhóm này có liên quan đến sự cố dây rốn.

Ngay sau khi xác định loại hình thai kỳ nguy cơ cao, ê-kíp bác sĩ Trương Linh Linh lập tức triển khai chế độ theo dõi đặc biệt cho sản phụ.

“Thai phụ thông thường có thể bốn tuần khám một lần, nhưng trường hợp này phải hai tuần kiểm tra một lần”, bác sĩ cho biết.

Trong mỗi lần khám, các bác sĩ tập trung theo dõi sự phát triển của hai thai nhi, lượng nước ối và dòng máu qua dây rốn. Sản phụ cũng được giám sát chặt chẽ để phát hiện sớm các biến chứng như hội chứng truyền máu song thai và thai chậm phát triển trong tử cung.

Dù gia đình phối hợp tốt và sản phụ luôn đến khám đúng lịch, đội ngũ y bác sĩ vẫn không thể lơ là bởi tình trạng dây rốn có thể thay đổi nhanh chóng.

Theo nguyên tắc xử trí đối với song thai một bánh nhau, một buồng ối, thai phụ thường được cân nhắc mổ lấy thai chủ động trong khoảng tuần thai thứ 32–34.

Theo khuyến nghị của ê-kíp điều trị, chị Vương nhập viện khi thai được 32 tuần 4 ngày. Sau khi được sử dụng thuốc hỗ trợ trưởng thành phổi cho thai nhi, sản phụ được mổ lấy thai ở tuần 33 ngày 6.

Khi mở tử cung, những gì xuất hiện trong ca phẫu thuật đã xác nhận toàn bộ lo ngại trước đó của các bác sĩ.

Hai dây rốn quấn chặt vào nhau, xoắn tại nhiều vị trí và hình thành nhiều nút thắt. Trong đó, một nút đã bị siết rất chặt.

“May mắn là ca phẫu thuật được tiến hành kịp thời”, bác sĩ Trương Linh Linh nói.

Hai bé trai lần lượt chào đời an toàn. Một bé nặng hơn 2 kg, bé còn lại nặng khoảng 1,95 kg. Cả hai được đánh giá phát triển tốt.

Sau ca mổ, hai em bé được chuyển tới khoa Sơ sinh để tiếp tục theo dõi. Hiện sức khỏe của các bé ổn định.

Ba điều quan trọng với thai đôi một bánh nhau, một buồng ối

Các bác sĩ lưu ý song thai một bánh nhau, một buồng ối được xếp vào nhóm thai đôi có nguy cơ cao nhất. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa bác sĩ và sản phụ không thể chủ động ứng phó.

Điều quan trọng đầu tiên là thai phụ cần lựa chọn cơ sở y tế và ê-kíp sản khoa có kinh nghiệm trong quản lý thai đôi nguy cơ cao để theo dõi xuyên suốt thai kỳ.

Thứ hai, lịch khám thai cần được thực hiện nghiêm ngặt. Trong giai đoạn giữa và cuối thai kỳ, tần suất siêu âm và theo dõi tim thai phải được tăng cường để kịp thời phát hiện bất thường.

Cuối cùng, thời điểm chấm dứt thai kỳ cần được tính toán chính xác. Thông thường, sau khi đánh giá tình trạng của mẹ và hai thai nhi, bác sĩ có thể chỉ định mổ lấy thai chủ động trong khoảng tuần 32–34 nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố dây rốn.

Nhờ được phát hiện sớm, theo dõi sát và lựa chọn đúng thời điểm sinh, sản phụ trong trường hợp trên cùng hai con đã vượt qua một thai kỳ đặc biệt nguy hiểm.

Nguồn: Sohu