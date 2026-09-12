Mỹ đánh giá loại rau "tốt bậc nhất thế giới", hóa ra là rau quen thuộc, ở Việt Nam mọc đầy

Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ và tạp chí First For Women, cải rổ là một trong 10 loại rau được đánh giá cao nhất về giá trị dinh dưỡng. Bảng xếp hạng này xuất phát từ nghiên cứu của Tiến sĩ Jennifer Di Noia (Mỹ), được công bố trên tạp chí Preventing Chronic Disease của CDC.

Rau cải rổ là một trong các loại rau như cải chíp, cải xoăn, bông cải xanh, cải Brussels, bắp cải, củ cải... thuộc họ rau cải và có nhiều chất dinh dưỡng, ít calo, có nhiều lợi ích tuyệt với cho sức khỏe, nổi bật trong số đó là:

Giúp giải độc

Cải rổ là chất giải độc tuyệt vời nhờ chứa các hợp chất glucosinolate, đây là những chất làm sạch gan tự nhiên. Glucosinolates giúp điều chỉnh và kích hoạt các enzym giải độc trong cơ thể, đồng thời bảo vệ DNA khỏi sự tấn công của các gốc tự do và các hóa chất có hại khác.

Tốt cho xương

Hấp thụ ít vitamin K có thể làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương. Vitamin K hoạt động như một chất điều chỉnh protein ma trận xương, cải thiện sự hấp thụ canxi và có thể làm giảm bài tiết canxi qua nước tiểu.

Ảnh minh họa.

Một cốc cải rổ luộc cung cấp 770 mcg vitamin K. Theo Hướng dẫn chế độ ăn uống của Hoa Kỳ khuyến nghị rằng phụ nữ từ 19 đến 30 tuổi nên tiêu thụ 90 mcg vitamin K mỗi ngày và nam giới cùng độ tuổi nên tiêu thụ 120 mcg.

Cải rổ chứa hợp chất glucosinolates ngừa ung thư

Các loại rau họ cải có các hợp chất chứa lưu huỳnh được gọi là glucosinolates. Các nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều rau họ cải có nguy cơ mắc các loại ung thư thấp hơn, bao gồm ung thư đường tiêu hóa trên, ung thư đại trực tràng, ung thư vú và ung thư thận.

Năm 2017, một nhóm tác giả đã công bố kết quả của một nghiên cứu có sự tham gia của gần 3.000 người. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ rau họ cải có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú, đặc biệt ở những phụ nữ chưa đến tuổi mãn kinh. Họ lưu ý rằng phương pháp nấu ăn tạo ra sự khác biệt, vì nấu một số loại rau họ cải có thể làm giảm mức glucosinolates.

Có bằng chứng cho thấy rau cải rổ và các loại rau xanh khác có chứa lượng diệp lục cao có thể giúp ngăn chặn tác động gây ung thư của các amin dị vòng. Những chất này được sinh ra khi nướng thực phẩm ở nhiệt độ cao.

Giảm nguy cơ mắc đái tháo đường

Kết quả của một nghiên cứu được công bố vào năm 2014 cho thấy ăn nhiều chất xơ có thể làm giảm tình trạng viêm và mức đường huyết ở những người mắc bệnh đái tháo đường type 1; giúp những người mắc bệnh đái tháo đường type 2 đạt được lượng đường trong máu, lipid và insulin tốt hơn. Một cốc cải rổ luộc cung cấp gần 8g chất xơ.

Rau cải rổ cũng chứa một chất chống oxy hóa được gọi là acid alpha-lipoic. Các nghiên cứu cho thấy acid alpha-lipoic (ALA) có thể làm giảm mức glucose, tăng độ nhạy insulin và ngăn ngừa những thay đổi liên quan đến stress oxy hóa ở những người mắc bệnh đái tháo đường. Nó cũng có thể giúp tái tạo mô gan. Các nhà điều tra cũng quan sát thấy rằng ALA có khả năng làm giảm các triệu chứng của bệnh thần kinh ngoại biên ở những người mắc bệnh đái tháo đường.

Giúp hệ tiêu hóa khỏe

Ảnh minh họa.

Hội chứng ruột kích thích có thể được điều trị bằng cách ăn rau cải rổ thường xuyên vì loại rau này giàu hàm lượng chất xơ. Bên cạnh đó, cải rổ cũng có thể giúp ngăn ngừa hội chứng ruột bị rò rỉ và tăng cường khả năng miễn dịch tổng thể nhờ hàm lượng vitamin C cao.

Ngoài ra, hàm lượng glucoraphanin dồi dào trong cải rổ giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày và ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn. Từ đó bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm trùng và ngăn cản thành của dạ dày tích tụ vi khuẩn.

Phòng chống thiếu máu

Rau cải rổ là một nguồn cung cấp chất sắt dồi dào, chứa 0,5mg sắt trên 100 gam rau. Đồng thời, chất folate có trong loại rau này giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn và xây dựng nhiều tế bào hồng cầu trong cơ thể. Vì vậy, cải rổ là một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống nhằm cân bằng hemoglobin trong cơ thể và ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

Chống lão hóa sớm

Cải rổ rất giàu chất chống oxy hóa và vitamin, tạo ra một rào cản giữa cơ thể và các gốc tự do, vì vậy, ngăn ngừa sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa sớm. Các dưỡng chất này cũng hỗ trợ làm giảm sự hình thành nếp nhăn và vết nám do tuổi tác. Không những vậy, tiêu thụ cải rổ thường xuyên còn giữ cho cơ thể khỏe mạnh và tươi trẻ từ bên trong, ngăn ngừa sự thoái hóa của các cơ và tế bào.

Nên ăn cải rổ như thế nào?

Cải rổ có thể được chế biến thành nhiều món ăn như luộc, xào hoặc nấu canh. Khi sử dụng, nên kết hợp với các loại rau, củ, trái cây và nguồn thực phẩm khác để bảo đảm khẩu phần ăn đa dạng.

Việc chế biến cũng cần phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của từng người. Chẳng hạn, nếu xào rau với quá nhiều dầu mỡ hoặc nêm nhiều muối, món ăn có thể làm tăng lượng chất béo và natri trong khẩu phần.

Đối với những người đang mắc bệnh mạn tính hoặc có chế độ ăn đặc biệt, việc lựa chọn và sử dụng thực phẩm nên được điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe và tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.