Nhân vật trong câu chuyện là bà Lý (sống ở Hàng Châu, Trung Quốc).

Ban đầu bà chỉ cảm thấy ngứa ở hai chân và cho rằng đó là dấu hiệu dị ứng da. Bà tự mua thuốc chống dị ứng tại hiệu thuốc gần nhà nhưng triệu chứng không thuyên giảm. Tình trạng ngày càng chuyển biến xấu khiến bà phải đến cơ sở y tế để khám.

Tại Trung tâm Dịch vụ Y tế, bác sĩ Lý Hiểu Cường - Phó Trưởng khoa Nội - sau khi nghe mô tả các triệu chứng đã lập tức chỉ định kiểm tra ổ bụng cho bà Lý.

Kết quả cho thấy, gan của bệnh nhân có dấu hiệu bất thường, nghi ung thư. Bà Lý được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện số 2 thuộc Đại học Chiết Giang để kiểm tra chuyên sâu. Tại đây, các bác sĩ xác nhận bà mắc ung thư gan nguyên phát.

Theo China Times, bệnh viện đã nhanh chóng làm thủ tục nhập viện và phẫu thuật cắt bỏ khối u thành công cho bà Lý. Hiện bệnh nhân trong quá trình hồi phục.

Theo các chuyên gia y tế, gan là bộ phận quan trọng trong cơ thể, có nhiều chức năng như chuyển hóa các chất glucid, lipid, protid; tiêu hóa thức ăn nhờ vào việc sản xuất ra mật và men tiêu hóa. Bên cạnh đó, gan còn đảm nhận nhiệm vụ loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể, dự trữ sắt, vitamin và tham gia vào quá trình tạo máu - đông máu.

Khi gan bị suy giảm chức năng, những dấu hiệu nhận biết dễ nhất có thể xuất hiện trên da, bao gồm:

Dễ bị ngứa, dị ứng

Theo Money Control, tăng độ nhạy cảm với một số thực phẩm, chất gây dị ứng môi trường hoặc mùi hóa học có thể cảnh báo gan làm việc quá sức. Khi đó, gan khó xử lý và trung hòa các chất gây dị ứng và độc tố hiệu quả, dẫn đến tăng độ nhạy cảm và phản ứng dị ứng trong cơ thể.

Vấn đề về gan cũng khiến bạn cảm thấy ngứa da, thường ảnh hưởng đến các chi, lòng bàn tay và lòng bàn chân của cơ thể. Thông thường, cơn ngứa tồi tệ hơn vào buổi tối, khi tiếp xúc với nhiệt quá mức hoặc một số loại vải như len.

Thay đổi màu da (các mảng nhạt màu hoặc tối hơn)

Theo Only My Health, bệnh gan đôi khi có thể gây ra những thay đổi về màu da, chẳng hạn xuất hiện các vùng da trở nên sáng hơn hoặc tối hơn. Những thay đổi màu sắc này có thể liên quan đến sự mất cân bằng hormone hoặc enzyme do rối loạn chức năng gan. Đó có thể là do gan nhiễm mỡ, nhiễm trùng gan hoặc tổn thương gan.

Trong một số trường hợp, sắc tố của da cũng bị ảnh hưởng. Điều này có nghĩa là bạn có thể thấy một số mảng trắng trên da. Đây thường là những dấu hiệu tổn thương gan và được gọi là đốm gan.

Bên cạnh đó, gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa sắt và sắt thường được tích lũy trong gan. Nếu tế bào gan bị phá hủy, chất sắt sẽ tràn vào mạch máu khiến da mặt sạm đen hoặc có sắc vàng. Ngoài ra, gan cũng có tác dụng loại bỏ bilirubin ra ngoài. Nhưng khi gan bị tổn thương, nó không kịp thực hiện nhiệm vụ này, khiến mức độ bilirubin tăng lên, dẫn đến vàng da và mắt.

Da dễ bị bầm tím

Gan có chức năng sản xuất các yếu tố làm đông máu. Bộ phận này bị tổn thương sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt protein cần thiết cho quá trình làm đông máu, khiến cơ thể dễ bị chảy máu và bầm tím hơn. Đây được gọi là triệu chứng rối loạn đông máu.

Bọng mắt, quầng thâm

Sưng quanh mắt, quầng thâm là dấu hiệu khác có thể xảy ra khi gan gặp vấn đề, mặc dù nó gây ra bởi nhiều yếu tố khác như dị ứng hoặc thiếu ngủ. Tuy nhiên, nếu sức khỏe của gan hoạt động không bình thường, bọng mắt có thể chỉ ra tình trạng giữ nước.

Dấu hiệu này cũng kèm theo vùng da dưới mắt rất mềm. Đây là cách dễ dàng để nhận biết gan tổn thương để đi khám sớm.

Lòng bàn tay đỏ và mạch máu mạng nhện

Theo WebMD, bạn có thể có dấu hiệu đỏ từ các mạch máu dưới da trông giống mạng nhện, thường xảy ra trên má, mũi và cổ. Điều này xảy ra thường liên quan đến xơ gan.

Thông thường, mức độ nghiêm trọng của bệnh gan tương quan với lượng và kích thước của các tổn thương. Những người có những dấu hiệu giống mạng nhện này cũng thường có lòng bàn tay đỏ. Đây là triệu chứng khác của bệnh gan tiến triển.

