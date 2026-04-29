Đi du lịch hè: Đừng chỉ mải mê "đắp" kem chống nắng cho da, đôi mắt cũng rất cần được bảo vệ và đây là lý do tại sao

Mùa hè đến, nhà nhà người người lại nô nức lên kế hoạch cho những chuyến "lên rừng xuống biển". Chúng ta thường nhắc nhau chuẩn bị đủ loại áo chống nắng, mũ nón và không quên bôi kem chống nắng dày đặc để bảo vệ làn da khỏi đen sạm. Thế nhưng, có một bộ phận cực kỳ quan trọng và nhạy cảm lại thường bị "bỏ rơi" trong túi hành lý: Đôi mắt.

Thực tế, tia UV không chỉ khiến da bạn bị cháy nắng mà còn có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho thị lực. Dưới đây là lý do tại sao bạn cần yêu chiều đôi mắt hơn trong những chuyến đi hè này.

1. Đôi mắt cũng có thể bị "cháy nắng"

Nghe có vẻ lạ, nhưng mắt hoàn toàn có thể bị bỏng nắng (với tên khoa học là viêm giác mạc do ánh sáng). Theo Tiến sĩ Paramdeep Bilkhu, chuyên gia từ Anh quốc, việc tiếp xúc quá mức với tia UV cường độ cao sẽ khiến mắt bạn đỏ rực, chảy nước mắt liên tục, nhạy cảm với ánh sáng và nhìn mờ.

Đặc biệt, đừng chủ quan khi trời râm mát. Tia UV vẫn len lỏi qua các đám mây. Thậm chí, nếu bạn đi biển hoặc đi bơi, ánh nắng phản xạ từ mặt nước còn nguy hiểm hơn cả ánh nắng chiếu trực tiếp từ trên xuống.

2. Kẻ thù thầm lặng gây lão hóa mắt sớm

Nếu làn da có nếp nhăn thì đôi mắt cũng có những căn bệnh "lão hóa" sớm do nắng. Việc để mắt tiếp xúc trực tiếp với tia UV trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ:

Đục thủy tinh thể: Ánh nắng khiến mắt bị lão hóa nhanh hơn, dẫn đến mờ mắt sớm hơn so với tuổi thật.

Thoái hóa điểm vàng: Đây là nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực vĩnh viễn nếu không được chăm sóc đúng cách.

Ung thư da quanh mắt: Vùng da mí mắt cực kỳ mỏng và nhạy cảm, đây là nơi rất dễ khởi phát các tế bào ung thư nếu bị "phơi" nắng quá lâu.

3. Nắng nóng khiến mắt khô rát, mệt mỏi

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, độ ẩm trên bề mặt mắt bay hơi rất nhanh. Kết hợp với gió biển hoặc gió điều hòa, đôi mắt bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng khô rát, cộm như có cát, gây khó chịu cho cả chuyến đi chơi.

Để chuyến đi thêm trọn vẹn và an toàn, hãy ghi nhớ những mẹo nhỏ nhưng có võ sau đây:

Chọn kính râm "chuẩn chỉnh": Đừng chỉ chọn kính vì mẫu mã đẹp hay màu kính tối. Kính râm tốt phải có tem chứng nhận chống tia UV (như chỉ số UV400 hoặc các chứng nhận CE, UKCA). Kính quá rẻ tiền, tối màu nhưng không chống được UV thực chất còn gây hại hơn vì nó làm đồng tử giãn ra, khiến tia cực tím lọt vào mắt nhiều hơn.

Ưu tiên kính dáng ôm (Wrap-around): Những chiếc kính có thiết kế ôm sát khuôn mặt sẽ giúp ngăn chặn tia UV chiếu vào từ hai bên cạnh mắt – điều mà các loại kính thời trang thông thường bỏ sót.

Mũ rộng vành là "vũ khí" lợi hại: Một chiếc mũ rộng vành không chỉ giúp bạn trông thời trang hơn khi check-in mà còn giảm được tới 50% lượng tia UV chiếu trực tiếp vào mắt.

Theo dõi chỉ số UV: Hãy tập thói quen kiểm tra dự báo thời tiết. Khi chỉ số UV vượt mức 3, đó là tín hiệu "báo động đỏ" nhắc bạn phải đeo kính râm ngay lập tức khi ra ngoài.

Lời kết: Đừng để những cơn đau mắt hay thị lực giảm sút làm hỏng kỳ nghỉ tuyệt vời của bạn. Hãy nhớ: Chống nắng cho da là cần, nhưng bảo vệ mắt là bắt buộc. Chúc bạn có một mùa hè rực rỡ và đôi mắt luôn sáng khỏe!

Bạn có thường xuyên đeo kính râm khi đi du lịch không, hay chỉ dùng nó như một món phụ kiện để chụp ảnh?