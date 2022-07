Đi chợ thấy 3 loại rau cải này nhất định đừng mua vì có thể chứa chất ung thư "hạ độc" cả gia đình

Ăn uống lành mạnh là một phần quan trọng trong công cuộc phòng chống bệnh ung thư, nhất là các loại ung thư như ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư đại trực tràng... Trong đó, các chất phụ gia và các chất bảo quản thực phẩm có tác động không hề nhỏ trong việc thúc đẩy tế bào ung thư hình thành.

Có một chất bảo quản vô cùng phổ biến trong cuộc sống của chúng ta mang tên formaldehyde. Formaldehyde là một hóa chất rất độc, thường được gian thương sử dụng làm chất bảo quản thực phẩm, khiến đồ ăn tươi lâu và đẹp mắt hơn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo nếu con người tiếp xúc thời gian dài với hàm lượng lớn formaldehyde thì cơ thể sẽ đối mặt với nguy cơ ung thư đường hô hấp (mũi, họng, phổi); Gây ra sai lệch và biến dị các nhiễm sắc thể, làm hại cho bào thai; Gây kích ứng da, mắt, mũi và họng, dẫn đến dị ứng.

Theo một người bán rau lâu năm tiết lộ trên tờ Sohu, rau cải thảo là loại rau thường bị tẩm formaldehyde do loại rau này giòn, dễ héo. Để lựa chọn những loại cải thảo không bị tẩm thuốc, các bà nội trợ cần tránh mua những bó rau có dấu hiệu sau đây.

Đi chợ thấy 3 loại rau cải này nhất định đừng mua vì có thể chứa chất ung thư

1. Cải thảo quá to non, quá mỡ mạng

Cải thảo to non, mỡ màng là lựa chọn của nhiều người vì chúng giòn, ngọt hơn cả. Tuy nhiên khi đi mua rau bạn cũng nên cân nhắc một chút: Thời hạn sử dụng của cải thảo tương đối ngắn, rất dễ bị thối. Trong quá trình vận chuyển rau từ vườn ra chợ và siêu thị sẽ qua nhiều bước, do đó rau có thể bị héo và dập một chút ở những phần lá bên ngoài.

Để kéo dài thời hạn sử dụng, người buôn sẽ chọn cách phun một ít formaldehyde lên bề mặt bắp cải để tránh tình trạng hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Những cây cải thảo này sẽ to tròn, đầy đặn, không có đến một chiếc lá héo, tuy nhiên khi bổ ra sẽ thấy bên trong thối rữa.

Khi đi chợ, nếu thấy cả sạp rau có 1,2 cây cải thảo tươi thì không có vấn đề gì. Nếu bạn thấy cả sạp đó 10 cây thì tươi ngon như nhau thì cũng nên cảnh giác.

2. Cải thảo có mùi thuốc khử trùng

Nếu đi chợ, bạn cầm trên tay 1 cây cải thảo sạch đẹp, bắt mắt nhưng lại ngửi thấy mùi hăng hắc giống như thuốc khử trùng thì nhất định đừng mua.

Khi tiêu thụ loại rau đã được bảo quản bằng formaldehyde có thể gây đau bụng dữ dội, nôn mửa, hôn mê, chấn thương thận và có thể tử vong. Đừng nghĩ rằng cứ rửa sạch là sẽ hết độc tố bởi nước không rửa sạch hoàn toàn được formaldehyde.

3. Bên ngoài tươi và bên trong thối rữa

Bạn hãy nhờ người bán chặt đôi cây cải thảo ra, nếu như thấy bên ngoài tươi ngon nhưng bên trong lại thối rữa thì đó đích thực là loại rau đã bị phun formaldehyde. Bởi khi được tẩm formaldehyde để bảo quản, phần lá bên ngoài ngấm thuốc nên giữ được lâu hơn, phần lõi bên trong sẽ nhanh chóng bị héo rồi thối.

Trong trường hợp này, dứt khoát đừng mua vì có thể gây họa cho gia đình.

Vậy nên nên chọn rau cải thảo như thế nào?

Hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về việc lựa chọn rau quả tươi sạch cần đáp ứng những điểm dưới đây, các bà nội trợ nên tham khảo:



- Thứ nhất, về hình dáng bên ngoài: Rau cần phải còn nguyên vẹn, lành lặn, không dập nát trầy xước, thâm nhũn ở núm cuống. Cảnh giác các loại rau củ quá "mập", quá mỡ màng.

- Thứ hai, về màu sắc: Có màu sắc tự nhiên của rau quả, không úa, héo. Chú ý các loại quả xanh hoặc có màu sắc bất thường thì không lựa chọn.

- Sờ, nắm: Cảm giác nặng tay, giòn chắc. Chú ý cảm giác "nhẹ bỗng" của một số rau xanh được phun quá nhiều chất kích thích sinh trưởng và hóa chất bảo vệ thực vật thì không mua.

- Không có dính chất lạ: Rất nhiều loại rau quả còn dính hóa chất bảo vệ thực vật trên lá, cuống lá, núm quả, cuống quả… có các vết lấm tấm hoặc vết trắng tốt nhất là tránh xa.

- Cuối cùng, hãy cảm nhận về mùi: Không có mùi lạ. Nếu lượng hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) tồn dư nhiều, ngửi thấy mùi hắc, hay có mùi hóa chất bất thường thì tuyệt đối không mua, không sử dụng.

https://afamily.vn/di-cho-thay-3-loai-rau-cai-nay-nhat-dinh-dung-mua-vi-co-the-chua-chat-ung-thu-ha-doc-ca-gia-dinh-20220713161716222.chn