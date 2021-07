Đi chợ online VinMart trên VinID, an toàn giữa tâm dịch

Đi chợ online an toàn trong tâm dịch

Việt Nam đang phải đón làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, ghi nhận số lượng ca nhiễm tăng kỷ lục. Tính đến ngày 26/07, hàng chục tỉnh thành đang phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, trong đó có 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Tại TP.HCM, 3 chợ đầu mối lớn đều đóng cửa khiến nguồn cung hàng hóa đứt gãy, người dân gặp khó khăn trong việc mua nhu yếu phẩm. Sở Công thương TP.HCM kêu gọi các doanh nghiệp chung tay nối lại chuỗi cung ứng, đảm bảo nhu yếu phẩm phục vụ người dân. Hà Nội và Đà Nẵng đã phải tăng lượng hàng dự trữ gấn 3-4 lần ngày thường.

Đi chợ online trên VinID giúp người dân mua sắm an toàn, tiết kiệm trong bối cảnh dịch bệnh.

Trong khi đó, nhờ những "bài học" kinh nghiệm từ đợt dịch trước đây, người dân cũng đã bình tâm hơn khi phải giãn cách xã hội, tình trạng đổ xô đi mua tích trữ chỉ xảy ra cá biệt. Một trong những giải pháp hiệu quả là người dân chuyển từ đi chợ truyền thống sang "đi chợ online". Dù chính quyền các thành phố đang áp dụng nhiều biện pháp hạn chế để đảm bảo chống dịch nhưng do cung cấp các mặt hàng thiết yếu nên lực lượng giao hàng của VinID và VinMart vẫn được hoạt động, giúp dễ dàng giao hàng nhanh chóng đến tay người dân.

Chị Thái Minh Hạnh (TP.HCM) cho biết, trong hơn nửa tháng qua, đi chợ online trở thành "cứu cánh" cho công việc bếp núc của chị. "Các sản phẩm đều ở mức bình ổn giá chứ không bị tăng như ngoài chợ", chị Hạnh cho biết thêm.

"Rõ ràng việc chỉ cần vài thao tác đã có thể mua được nhu yếu phẩm, được giao tận nhà là trải nghiệm an toàn và tiện lợi trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện tại", chuyên gia lĩnh vực chuyển đổi số Nguyễn Trọng Thịnh cho rằng, "trong nguy có cơ", dịch bệnh đã khiến người dân chuyển hướng nhanh hơn sang các ứng dụng số để thích nghi.

Trong khi đó, tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc giao hàng cũng giúp VinID trở thành Ứng dụng Đi chợ online số 1 Việt Nam (do khán giả VTV24 bình chọn). Cụ thể, các nhân viên giao hàng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn khi tiếp xúc như đảm bảo đeo khẩu trang, găng tay và giữ khoảng cách an toàn với người nhận. Ngoài ra, việc kết hợp với quy trình thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế tối đa tiếp xúc thông qua điểm tích luỹ và ví điện tử VinID Pay giúp người dân yên tâm phòng dịch.

Bí kíp sử dụng VinID tiện lợi và tích kiệm

Nổi lên là ứng dụng sở hữu tính năng "đi chợ online" hàng đầu hiện nay, VinID có được sự tin tưởng của các gia đình khi liên kết với hệ thống bán lẻ lớn nhất cả nước VinMart/VinMart+. Hệ thống bán lẻ này cũng cho biết đã tăng lượng hàng gấp từ 3-5 lần, đảm bảo cung ứng cho người dân mua sắm đầy đủ mọi nhu yếu phẩm cần thiết.

Đi chợ online trên VinID với mức giá bình ổn và được tích điểm giúp người tiêu dùng tiết kiệm hơn.

"Đi chợ online vẫn được tích điểm như đến siêu thị", chị Nguyễn Thị Trang (Hà Nội) cho biết ưu thế của VinID giúp khách hàng có thể tiết kiệm hơn qua mỗi giao dịch. "Thông thường dịch bệnh các bên thường có xu hướng đẩy giá nhu yếu phẩm, nhưng mua qua VinID thì giá luôn bình ổn", chị Trang cho biết, hơn một năm nay, chị chọn ứng dụng này để mua sắm lương thực, thực phẩm cho cả gia đình.

"Đi chợ online có thể mua sắm bất kỳ lúc nào mà không bị giới hạn ngày như khi đi mua đồ ở chợ truyền thống, chất lượng rau củ quả cũng tươi ngon hơn’, anh Võ Thanh Hải đặc biệt thích trải nghiệm mua sắm này từ VinID, khi quy trình đóng gói, bảo quản và giao hàng được đảm bảo chất lượng.

Không chỉ hỗ trợ khách hàng thuận tiện hơn trong việc bếp núc, VinID còn tích hợp rất nhiều tiện ích khác như thanh toán điện, nước, internet dễ dàng; nạp thẻ điện thoại… Với ưu thế có ví điện tử hiếm hoi trên thị trường liên kết hệ thống 36 ngân hàng, VinID là giải pháp thanh toán không tiền mặt giúp người dùng dễ dàng mua sắm, nhanh chóng, an toàn và thuận tiện.

Tiên phong đưa công nghệ vào lĩnh vực bán lẻ, VinID không chỉ giúp thị trường hàng hóa lưu thông nhanh hơn, mà còn mang lại trải nghiệm mua sắm hiện đại, an toàn cho người dân trong mùa dịch. Sự tin tưởng của khách hàng lý giải vì sao VinID đang là ứng dụng rất hot với hơn 11 triệu người dùng sử dụng thường xuyên và liên tục tăng trong thời gian gần đây.

Box:4 bước để "Đi chợ online" nhanh chóng trên VinID

Bước 1: Tải ứng dụng VinID

Bước 2: Chọn tính năng "Đi chợ"

Bước 3: Cập nhật địa chỉ nhận (có địa chỉ trong vòng bán kính 10km tính từ siêu thị VinMart) và lựa chọn những món hàng cần mua.

Bước 4: Tiến hành thanh toán

Thông tin chi tiết về dịch vụ Đi chợ online trên ứng dụng VinID vui lòng xem tại đây: https://id.vin/crv