Đi chợ hoa xuân với bạn trai một buổi, lúc về tôi kể lại chuyện với mẹ, bà "phán" luôn: Bỏ ngay

Tôi và Hoàng quen nhau được 6 tháng nay, yêu đương cũng không phải quá nồng nhiệt nhưng tôi cảm thấy Hoàng là người đáng tin tưởng. Anh khá kỹ tính, làm gì cũng chu toàn, cẩn thận, đôi khi tôi hơi bực nhưng tôi nghĩ một người đàn ông tỉ mỉ thì sẽ tốt hơn là lôi thôi, nhếnh nháo.

Hôm qua chủ nhật, mặc dù trời mưa phùn và rét nhưng Hoàng vẫn rủ tôi đi chợ hoa xuân. Anh bảo đi mua đào, mưa này giá rẻ, chợ vắng, thoải mái chọn, anh dự định mua 2 cây để nhà anh một cây, biếu bố mẹ tôi một cây. Vì thế mà tôi cũng vùng ra khỏi chăn, chờ anh tới đón. Dọc đường đi, anh luyên thuyên đủ thứ về cách chọn đào, làm sao chơi đào để hoa nở được đúng dịp Tết, màu nào đang mốt... Nghe anh nói, tôi cảm thấy anh rất hiểu biết.

Đến chợ, anh đưa tôi đi một vòng rồi vào thẳng hàng nhiều nhất, cũng có lác đác vài người đang xem đào. Anh xem kỹ từng cây rồi cũng chọn được cây ưng ý. Khi hỏi giá, người bán nói 3 triệu, trước đó bán 3,5 triệu nhưng giờ giáp Tết lại mưa gió nên bán nhanh mở hàng. Hoàng chê đắt, rồi đứng chê đủ thứ trên cây, nào là hoa nở đã nhiều, cành không cân đối, gốc không to... nói một hồi, Hoàng mặc cả xuống 1,5 triệu khiến người bán đào bực tức bảo không bán. Anh cũng chẳng thèm nói thêm, giục tôi lên xe đi tiếp.

Trời thì mưa, lội vào khu bán đào thì vừa bẩn vừa ướt, nhưng vì nể Hoàng nên tôi vẫn theo anh. Anh đi từng hàng, ngắm từng cây, mặc cả với giá thấp nhất. Đến tận trưa vẫn chưa mua được cây nào nên hai đứa vào quán ăn phở.

Đến lúc này thì tôi thấy chán lắm rồi, chỉ mong mua được nhanh nhanh để về. Trời thì rét, mà anh cứ kỳ kèo mặc cả từ 3 triệu xuống 1,5 triệu, cây sau từ 2,5 triệu thì xuống 1 triệu khiến không ai muốn bán, họ còn đốt vía đuổi đi. Tôi bảo anh trả thoáng lên chút thì anh nói, giá gốc chỉ có vài trăm ngàn thôi, anh trả như vậy là họ có lãi rồi... khiến tôi bó tay.

Ăn phở xong, 2 đứa lại tiếp tục lượn một vòng ra tận vườn để xem. Kết quả cuối cùng, đến tận 4 giờ chiều, anh mới mua được 2 cây đào với giá 1,3 triệu/cây, tất nhiên là xấu và kém hơn mấy cây trước nhưng được rẻ. Anh còn tự hao nói nhìn cây này cao to, ai chẳng đoán phải tầm 2 triệu.

Sau khi anh biếu xong cây đào cho nhà tôi (tôi chịu phí vận chuyển thay anh vì tôi không muốn mặc cả đôi co thêm cả tiếng phí ship nữa), thì anh ngồi xuống chén trà nóng với bố tôi rồi về. Tôi kể lại chuyện với mẹ, mẹ tôi nghe xong thì "phán" một câu: "Bỏ ngay". Bà bảo tính anh như thế, sau này tôi lấy thì khổ, đấy không phải kỹ tính mà là keo kiệt bủn xỉn, quá chi ly tính toán.

Nghe mẹ phân tính xong, tôi cũng thấy dao động. Tôi có nên chia tay sớm cho đỡ nặng lòng sau này không?