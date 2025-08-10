Đi bộ là hình thức tập luyện đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà không phải ai cũng nhận thức đầy đủ.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đi bộ và chạy bộ đều là các hoạt động tốt cho cơ thể, nhưng đi bộ dễ dàng thực hiện hơn, có thể mang lại hiệu quả bền vững hơn nếu duy trì đều đặn.

Mỗi tuần, một người trưởng thành cần ít nhất 150 phút hoạt động thể chất. Đi bộ 30 phút mỗi ngày có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, đặc biệt là đối với những người làm việc văn phòng có nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp, đau lưng, căng thẳng, và stress.

Đi bộ mỗi ngày giúp giảm mỡ máu, giảm huyết áp. (Ảnh minh hoạ)

Những lợi ích của đi bộ

Giảm mỡ máu: Đi bộ giúp giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL), và cải thiện tâm trạng. Điều này góp phần ngăn ngừa các bệnh tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

Giảm huyết áp: Theo nghiên cứu đăng tải trên PubMed (2018), việc đi bộ đều đặn giúp giảm huyết áp, đặc biệt ở những người có chỉ số huyết áp cao.

Giảm cân hiệu quả: Đối với người thừa cân, việc đi bộ 30 phút mỗi ngày trong 6 tháng có thể giúp giảm từ 5 đến 10% trọng lượng cơ thể. Chia nhỏ thời gian đi bộ thành 2 lần mỗi ngày cũng mang lại hiệu quả giảm cân tương tự.

Điều quan trọng là chế độ ăn uống hợp lý và việc bớt calo nạp vào sẽ giúp đạt được kết quả giảm cân nhanh chóng hơn.

5 lời khuyên duy trì thói quen đi bộ

Lập kế hoạch: Cố gắng đi bộ vào giờ cố định mỗi ngày (sáng, tối) để dễ duy trì thói quen.

Đi cùng bạn đồng hành: Việc có người đi cùng sẽ tạo sự thoải mái và hỗ trợ khi có vấn đề về sức khỏe.

Chia nhỏ thời gian đi bộ: Đi bộ liên tục trong 60-80 phút không tốt bằng việc chia nhỏ thành 2 lần 30 phút/ngày.

Thay đổi lịch trình: Chọn các cung đường khác nhau để tạo sự thú vị và động lực cho việc tập luyện.

Đầu tư vào giày đi bộ chất lượng: Giày đi bộ tốt giúp giảm đau chân và tăng hiệu quả tập luyện.

Dù không đạt được 10.000 bước mỗi ngày, chỉ cần đi bộ đều đặn, bạn vẫn sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Việc đi bộ mỗi ngày không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính mà còn góp phần tăng tuổi thọ. Hãy bắt đầu thói quen đi bộ và tận hưởng những thay đổi tích cực cho cơ thể.